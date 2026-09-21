Бойко Атанасов с кандидатура за ВСС

Бойко Атанасов – следовател в Следствения отдел на Софийската градска прокуратура, е предложил кандидатурата си за изборен член на Висшия съдебен съвет (ВСС) от квотата на следователите.
Той заявява, че досегашната му дейност на независим магистрат го ангажира морално да участва в изборната процедура. Атанасов посочва още, че изразява готовност да вложи придобитата професионална и житейска компетентност в органите на съдебната власт, за нейното усъвършенстване, независимост и за повишаване морала на ВСС.
Бойко Атанасов заема длъжността следовател в Столичната Следствена служба в периода от 2002 г. до 2009 г. От преструктурирането ѝ той е следовател в Следствения отдел на Софийската градска прокуратура.
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14:57 21.09.2026
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