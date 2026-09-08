Безплатна ваксинация срещу грип за деца от 1 октомври

Назалната противогрипна ваксина ще бъде достъпна безплатно за деца по Националната програма за ваксинопрофилактика на сезонния грип. Имунизациите започват от 1 октомври и ще се поставят до 31 март 2027.

Право на безплатната имунизация ще имат всички деца на възраст от 6 месеца до 7 навършени години, както и деца до 17 години с хронични заболявания. Предвидени са както инжекционни, така и назални ваксини, като изборът за децата над 2 години е по преценка на лекаря.

На този етап е предвидено като възможност да бъдат ваксинирани 17% от децата до 7 години и до 10 000 пациенти с хронични заболявания във възрастовата група до 17 години, обясни общопрактикуващият лекар доктор Николай Колев, който е и член на Управителния съвет на Българския лекарски съюз.

„Няма да има деца, които са пожелали ваксина, но не е имало възможност за такава. Сигурен съм, че обхватът на програмата може да бъде разширен”, каза доктор Колев.

Записванията за участие се осъществяват при общопрактикуващите лекари до 1 октомври.

Общопрактикуващият лекар д-р Тодор Тодоров обясни, че ваксините са три. Най-добре е да се поставят през октомври или ноември.

В момента се правят списъците с желаещите, каза още д-р Тодоров.

„Противопоказание за поставянето на ваксина е една остра инфекция в момента на протичане, но една лека хрема никога не е била противопоказание”, каза д-р Тодоров.