Безплатна ваксинация срещу грип за деца от 1 октомври

Назалната противогрипна ваксина ще бъде достъпна безплатно за деца по Националната програма за ваксинопрофилактика на сезонния грип. Имунизациите започват от 1 октомври и ще се поставят до 31 март 2027.
Право на безплатната имунизация ще имат всички деца на възраст от 6 месеца до 7 навършени години, както и деца до 17 години с хронични заболявания. Предвидени са както инжекционни, така и назални ваксини, като изборът за децата над 2 години е по преценка на лекаря.
На този етап е предвидено като възможност да бъдат ваксинирани 17% от децата до 7 години и до 10 000 пациенти с хронични заболявания във възрастовата група до 17 години, обясни общопрактикуващият лекар доктор Николай Колев, който е и член на Управителния съвет на Българския лекарски съюз.
„Няма да има деца, които са пожелали ваксина, но не е имало възможност за такава. Сигурен съм, че обхватът на програмата може да бъде разширен”, каза доктор Колев.
Записванията за участие се осъществяват при общопрактикуващите лекари до 1 октомври.
Общопрактикуващият лекар д-р Тодор Тодоров обясни, че ваксините са три. Най-добре е да се поставят през октомври или ноември.
В момента се правят списъците с желаещите, каза още д-р Тодоров.
„Противопоказание за поставянето на ваксина е една остра инфекция в момента на протичане, но една лека хрема никога не е била противопоказание”, каза д-р Тодоров.
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1 др Гей Билтс
Като тия за Ковид?
13:59 08.09.2026
2 превенцията е да им теглиш една
14:00 08.09.2026
3 Трол
14:15 08.09.2026
4 Лиляна
14:32 08.09.2026
5 Леле мале какъв комунизъм
14:33 08.09.2026