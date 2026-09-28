Няма „безопасна честота“ за ЯМР, но има важни ограничения

Не съществува универсално определен брой изследвания с ядрено-магнитен резонанс, които човек може да направи за година или през целия си живот. ЯМР използва силно магнитно поле и радиочестотна енергия, а не рентгенови лъчи или друго йонизиращо лъчение. Затова няма радиационна доза, която да се натрупва при всяко изследване, както е при рентгенографията и компютърната томография.

„Американският колеж по радиология не смята, че има достатъчно доказателства, за да препоръча скрининг на цялото тяло при хора без симптоми, рискови фактори или фамилна обремененост“, посочва организацията. Това обаче не означава, че повторните ЯМР изследвания са опасни. При проследяване на туморно заболяване, множествена склероза, ставни и гръбначни увреждания или ефекта от лечение ново изследване може да бъде назначено според медицинската необходимост.

Контрастът е отделен въпрос

При част от изследванията се използват гадолиниеви контрастни вещества, които правят определени тъкани и кръвоносни съдове по-видими. Те се извеждат основно през бъбреците. Американската агенция по храните и лекарствата посочва, че при хора с нормална бъбречна функция задържането на малки количества гадолиний не е пряко свързано с вредни ефекти, но препоръчва контрастът да се използва, когато носи диагностична полза.

Това е причината лекарите да питат за бъбречни заболявания и при някои пациенти да назначават изследване на бъбречната функция преди инжектирането. При тежко бъбречно увреждане рискът от рядкото усложнение нефрогенна системна фиброза е по-висок, а решението за контраст се взема само след преценка на ползата и риска.

Европейското дружество по урогенитална радиология посочва конкретни интервали между две инжекции на гадолиниев контраст: около 4 часа при нормална или умерено намалена бъбречна функция и 7 дни при тежко намалена функция или диализа. Тези срокове се отнасят до повторното приложение на контраст, а не до самото извършване на ЯМР. При спешност лекарят може да прецени различен подход.

Кога изследването не е без риск

Липсата на йонизиращо лъчение не означава, че ЯМР е подходящ за всеки без предварителна проверка. Силното магнитно поле може да повлияе на някои пейсмейкъри, невростимулатори, инсулинови помпи, съдови клипсове и други устройства. Част от имплантите са допустими само при конкретни условия, затова пациентът трябва да съобщи за всеки метален или електронен предмет в тялото.

Другите възможни проблеми са свързани със силния шум, нагряването, клаустрофобията, необходимостта от обездвижване и евентуална седация. При изследване с контраст са възможни и алергични реакции, които обикновено са редки.

Рутинното сканиране на цялото тяло при хора без оплаквания също не се препоръчва като общ профилактичен тест. Според Американския колеж по радиология няма достатъчно доказателства, че подобен подход удължава живота, а случайно откритите изменения могат да доведат до допълнителни изследвания и процедури. Практическият извод е, че няма „безопасна честота“ на ЯМР като фиксирано число: важно е всяко изследване да има ясна медицинска причина и да се избере подходящият протокол, със или без контраст.