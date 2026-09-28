ЦСКА ще приеме Монако на „Васил Левски“

ЦСКА ще приеме Монако на Националния стадион „Васил Левски“ в първия си мач от същинската фаза на Лигата на конференциите. Двубоят е на 15 октомври, четвъртък, от 19:45 часа българско време. УЕФА е посочила началния час като 18:45 часа централноевропейско време.
Новият стадион „Българска армия“ няма да приеме срещата, тъй като няма да получи навреме необходимия лиценз за европейски мачове. Според Topsport причината е технологичният срок за привеждане на съоръжението в пълна експлоатация. До официалните тренировки преди двубоя на 14 октомври остават 16 дни.
Стадионът все още не е готов за лицензиране
За заявения от ЦСКА лиценз от четвърта категория на УЕФА е необходимо първо да се проведе тестов мач пред публика. Срещата трябва да бъде заснета, за да бъде проверена и работата на системата за видеоповторения ВАР.
В централната трибуна продължава обзавеждането на помещенията, а около съоръжението се оформя парковата среда. Все още има и ограждения, които трябва да бъдат премахнати. Докато това не се случи, „Българска армия“ ще продължи да се води строителен обект.
След Монако ЦСКА гостува в Дания
След домакинството срещу монегаските ЦСКА ще гостува на Нордселанд на 22 октомври. В програмата на „червените“ са включени още мачове с Панатинайкос, Трабзонспор, КуПС и Тун.
Източници: Топспорт
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10:33 28.09.2026