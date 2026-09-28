Христо Крушарски напуска Локомотив, ще дава по 10 000 евро

Христо Крушарски обяви, че напуска Локомотив (Пловдив), като заяви, че ще продължи да подпомага клуба с по 10 000 евро всеки месец.

„Напускам Локомотив. Казал съм им в сряда да се оправят, прехвърлям акциите на номиналната стойност, която съм платил“, каза Крушарски.

Акциите ще бъдат прехвърлени пред нотариус

Той посочи, че е дал пълномощно на адвокатите си, които трябва да оформят прехвърлянето пред нотариус. По думите му, ако не се намери човек, който да приеме акциите, те ще бъдат прехвърлени на нотариус.

Крушарски обясни решението си с отношението към него от различни хора. Той заяви, че е бил „опетнен“ повече, отколкото е спечелил, и отправи критики към част от феновете на Локомотив в Пловдив, които според него са предизвикали скандала.

В изказването си Крушарски спомена по име Атанас Нейков и заяви, че срещу него са отправяни твърдения за спечелени обществени поръчки и неправомерно използвани средства на клуба. Тези твърдения бяха представени от Крушарски като част от критиките към него.

Ще продължи да подпомага клуба

Въпреки решението да се раздели с Локомотив, Крушарски каза, че ще продължи да помага финансово на клуба.

„Аз съм локомотивец и им казах, че ще продължавам да давам по 10 000 евро всеки месец. Като помощ за клуба“, заяви той.

Крушарски призова и феновете, които са били срещу него, да дадат средства, за да бъде подпомогнат Локомотив.

Източници: Sportal, 24 часа