Учeн твърди, че е близо до хапче срещу стареенето

Молекулярният биолог Бил Андрюс твърди, че е близо до създаването на хапче, което може да забави основни процеси на стареенето чрез възстановяване на теломерите. По думите му разработката може да стигне до потребителите за една до три години, ако веднага бъде осигурено необходимото финансиране. В противен случай срокът остава неопределен, а самият той говори и за възможност продуктът да се появи в рамките на десетилетието.

Андрюс е на 74 години и повече от шест десетилетия свързва професионалния си път с идеята за повлияване на стареенето. Той разказва, че още като 10-годишен е получил съвет от баща си да стане лекар и да намери начин да се „излекува стареенето“. Днес е основател и главен изпълнителен директор на биотехнологичната компания Sierra Sciences в Рино, Невада.

Теломерите като „защитни капачки“

Теломерите се намират в краищата на хромозомите и предпазват генетичния материал при деленето на клетките. С всяко делене те обикновено се скъсяват, докато клетката загуби способността си да се възпроизвежда и премине в състояние на стареене.

Ензимът теломераза може да изгражда отново теломерите. Именно откритията за теломерите и теломеразата донесоха Нобеловата награда за физиология или медицина през 2009 г. на Елизабет Блекбърн, Карол Грайдър и Джак Шостак. Нобеловият комитет подчертава, че механизмът има значение както за стареенето, така и за рака, но връзките между тях са сложни.

Според публикацията на Popular Mechanics Андрюс се е насочил към теломеразата през 1993 г., след като чул научна презентация за скъсяването на теломерите. По-късно той твърди, че е ръководил екип в Geron Corporation, участвал в откриването на човешкия ензим.

Молекула с 16 процента активност

Основната цел на Андрюс е да намери молекула, която да активира гена за теломераза в обикновените човешки клетки. Теломеразата обичайно се поддържа в репродуктивни и стволови клетки, но активността ѝ е характерна и за много ракови клетки. Това е една от причините подходът да носи сериозни рискове.

Андрюс казва, че вече разполага с най-силната молекула, открита от екипа му. Тя достига около 16 процента от активността, която според него е необходима, за да се доближи до нивата в репродуктивните клетки. За да продължи изследванията и да мащабира разработката, компанията му се нуждае от около 2 милиона долара месечно.

Планът му е препаратът да се приема веднъж на десет години. Андрюс твърди, че човек на 45 години би могъл да бъде върнат до биологична възраст около 35 години, а при последващ прием отново да се доближи до 25. Биологичната възраст не е същото като календарната и се свързва с показатели за състоянието на клетките и организма.

Научните ограничения остават

Идеята, че по-дългите теломери автоматично означават по-дълъг живот, не е потвърдена като универсален закон. Наблюдения при различни видове показват, че теломерите не се променят по един и същ начин с възрастта. Изследване, публикувано в JAMA Oncology през 2017 г., анализира генетични данни за връзката между дължината на теломерите и риска от рак и други заболявания, но резултатите не превръщат теломеразата в готово лечение.

Нобеловите материали посочват, че теломеразната активност е повишена при 80-90 процента от изследваните ракови заболявания. Това означава, че изкуственото удължаване на теломерите трябва да бъде контролирано така, че да не подпомага неконтролираното делене на увредени клетки.

Андрюс признава, че предстои разработката да достигне необходимата активност, да бъде превърната в лекарствена форма и да премине през проверки за безопасност и ефективност. „Искам само светът да бъде щастлив и здрав“, казва той. Засега обещанието за хапче срещу стареенето остава твърдение на неговия създател, а не утвърден медицински факт.

Източници: Popular Mechanics