Демерджиев след акция на ДАНС срещу секта с шаман: Има и други подобни

Службите разполагат с информация за други групи на територията на България, които извършват дейност, сходна с тази, станала обект на последната акция на ДАНС. По тях вече се работи, а основната цел е да бъдат установени и неутрализирани, преди дейността им да доведе до по-сериозни последици. Това заяви вътрешният министър Иван Демерджиев пред журналисти, цитиран от Нова ТВ.

Припомняме, че вчера агенти от ДАНС и ОДМВР - Пловдив разбиха група, практикуваща нетрадиционни ритуали с използване на психоактивни вещества. Задържан и обвинен е испански гражданин.

Операцията е проведена въз основа на информация, придобита от ДАНС, според която мъжът е формирал у нас група последователи, която манипулира посредством псевдодуховни внушения и обещания за ментално и физическо излекуване.

Лидерът се представял за единствен посредник на „висши духове" и носител на древно духовно знание и използвал това, за да манипулира последователите си и да ги държи в подчинение чрез психологическо въздействие и употреба на психоактивни субстанции.

Демерджиев отказа да разкрие подробности за конкретната операция на ДАНС, но потвърди, че вниманието на службите не е насочено единствено към групата, за която вече е станало публично известно. „Подробности не могат да се дават, но има и други такива групи. Нашата задача е да ги идентифицираме и да ги неутрализираме още в зародиш, преди да се стигне до нещо по-сериозно“, заяви министърът.

По думите му институциите работят и по други подобни случаи. „Фокусът ни е насочен към превенция, така че да не допускаме ескалация на тяхната дейност“, допълни вътрешният министър.

На уточняващ въпрос дали службите действително разполагат с информация за други групи, работещи по сходен начин, Демерджиев отговори: „Разбира се, имаме такава информация и работим по нея активно“.

Разследванията за мантинелите

На въпрос за разследването, свързано с обществените поръчки за пътни мантинели, Демерджиев заяви, че проверките се развиват в две отделни направления. Едното засяга безопасността на съоръженията по пътищата, а другото – начина, по който са били разходвани публични средства.

По думите му се проверява дали поставените по републиканската пътна мрежа мантинели притежават необходимите сертификати, дали са преминали необходимите изпитвания и дали отговарят на нормативните изисквания.

Демерджиев обясни, че по тази линия има производства, по които се очакват резултати от проверки. „Имаме основание да се съмняваме дали това е станало по предвидения в закона ред и дали монтираните по нашите пътища мантинели отговарят на всички изисквания“, каза той.

Второто направление е свързано с обществените поръчки и съмненията за отклоняване на значителен публичен ресурс. Демерджиев съобщи, че събраните по тази линия материали вече са предадени на прокуратурата.

Министърът направи и сравнение със скоростта, с която според него прокуратурата работи по сигнал, свързан с Делян Пеевски и данни за негови полети. „Надявам се стандартът да е същият и много скоро да има отговори“, каза Демерджиев.

По думите му при проверки за евентуални политически връзки с обществените поръчки за мантинели са установени четири дружества, които в продължителен период от време са печелили над 96% от конкурсите в този сектор. „Там се виждат имената на Борисов и Горанов“, заяви Демерджиев.

Той посочи, че е имало и друга поръчка, която същите дружества са спечелили или са били близо до спечелването ѝ, но впоследствие процедурата е била прекратена. На въпрос дали към момента е установена пряка връзка на Борисов с поръчките, Демерджиев посочи близостта му с бившия финансов министър Горанов и начина, по който според него е била управлявана ГЕРБ през разглеждания период. „Мисля, че името на Горанов стои достатъчно близо до Борисов. Знаем как е ситуирана тази партия, знаем как се управлява - еднолично“, каза Демерджиев.

МВР се готви за противодействие на купуването на гласове

Демерджиев коментира и подготовката на МВР за предстоящите избори. По думите му към момента не се наблюдава активизиране на практики, свързани с купуване на гласове, но структурите на ведомството вече са получили конкретни задачи.

„В момента сме ангажирани с организацията на изборите. Имаме значителен опит, поставили сме задачи, имаше национално съвещание и работа между всички отговорни институции, така че работим активно“, обясни той.

Вътрешният министър посочи, че всяка териториална структура на МВР трябва да следи ситуацията и да противодейства при сигнали за изборни престъпления.

„За момента не се наблюдава такава активизация, но ние сме готови. Поставили сме задачи и всяка териториална структура на Министерството на вътрешните работи работи по това да противодейства на такава дейност“, заяви Демерджиев.

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