Демерджиев: Към момента няма толкова сигнали и данни за купуване на гласове и контролиран вот

„Към момента няма толкова сигнали и данни за купуване на гласове и контролиран вот. Не наблюдаваме тези явления с интензитета, който сме виждали при предходни избори. Това по никакъв начин не намалява вниманието ни и мерките, които предприемаме“. Това заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев във връзка с подготовката за предстоящите на 25 октомври избори за президент и вицепрезидент, цитиран от bTV.
Специално внимание се отделя на киберсредата и на прояви, свързани с изборния процес, които преминават границите на закона. По думите на вътрешния министър част от престъпната дейност все повече се пренася в интернет пространството, което налага наблюдението и противодействието да обхващат и тази среда. „Част от престъпността се пренася в интернет, включително и тази, свързана с избори“, посочи той. На състоялата се днес координационна среща с участието на прокуратурата, МВР, ДАНС и ЦИК са обсъдени предприетите мерки и организацията за законосъобразното протичане на изборния процес.
Вътрешният министър коментира и предстоящото официално посрещане на тленните останки на цар Самуил. „Ставаме свидетели на нещо безпрецедентно – тленните останки на един български цар се завръщат у нас, за да бъдат положени в земите на неговите предци. Значението на това събитие трудно може да бъде оценено в момента“, заяви министър Демерджиев.
Той припомни, че за връщането на останките на цар Самуил се работи от години, а успешният резултат е постигнат благодарение на доброто взаимодействие между България и Гърция и активната дипломатическа работа. Официалното посрещане ще бъде на 3 октомври от 12:30 часа на площад „Княз Александър I“ пред Княжеския дворец в София, след което останките ще бъдат положени в църквата „Света София“.
Министър Демерджиев призова гражданите да се присъединят към церемонията и да засвидетелстват уважението си към българския владетел. „Имаме повод за почит пред цар Самуил. Призовавам гражданите да дойдат, за да го посрещнем и положим там, където му е мястото“, заяви той.
Вътрешният министър посочи още, че МВР предприема всички необходими мерки за сигурността и охраната на обществения ред. По-рано днес при министър-председателя е проведена работна среща с институциите, ангажирани с подготовката и провеждането на церемонията.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дреме
Коментиран от #3
17:27 29.09.2026
2 Анонимен
17:33 29.09.2026
3 Ще те допълня
До коментар #1 от "Дреме":Демерджиев е време да подкара Борисов и Пеевски с пранги към затвора. В противен случай и двамата ще извадят чувалите с крадени народни пари и ще подкарат Демерджиев.
17:34 29.09.2026
4 Горски
17:35 29.09.2026
5 Парпърляк
17:40 29.09.2026
6 Вече никой не иска да гласува!
17:45 29.09.2026
7 Баш Хайдутин и действащ комунист💯
17:46 29.09.2026
8 Кольо
17:48 29.09.2026