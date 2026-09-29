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Демерджиев: Към момента няма толкова сигнали и данни за купуване на гласове и контролиран вот

Демерджиев: Към момента няма толкова сигнали и данни за купуване на гласове и контролиран вот

29 Септември, 2026 17:23 364 8

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  • контролиран вот

"Не наблюдаваме тези явления с интензитета, който сме виждали при предходни избори. Това по никакъв начин не намалява вниманието ни и мерките, които предприемаме“, заяви министърът на вътрешните работи

Демерджиев: Към момента няма толкова сигнали и данни за купуване на гласове и контролиран вот - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

„Към момента няма толкова сигнали и данни за купуване на гласове и контролиран вот. Не наблюдаваме тези явления с интензитета, който сме виждали при предходни избори. Това по никакъв начин не намалява вниманието ни и мерките, които предприемаме“. Това заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев във връзка с подготовката за предстоящите на 25 октомври избори за президент и вицепрезидент, цитиран от bTV.

Специално внимание се отделя на киберсредата и на прояви, свързани с изборния процес, които преминават границите на закона. По думите на вътрешния министър част от престъпната дейност все повече се пренася в интернет пространството, което налага наблюдението и противодействието да обхващат и тази среда. „Част от престъпността се пренася в интернет, включително и тази, свързана с избори“, посочи той. На състоялата се днес координационна среща с участието на прокуратурата, МВР, ДАНС и ЦИК са обсъдени предприетите мерки и организацията за законосъобразното протичане на изборния процес.

Вътрешният министър коментира и предстоящото официално посрещане на тленните останки на цар Самуил. „Ставаме свидетели на нещо безпрецедентно – тленните останки на един български цар се завръщат у нас, за да бъдат положени в земите на неговите предци. Значението на това събитие трудно може да бъде оценено в момента“, заяви министър Демерджиев.

Той припомни, че за връщането на останките на цар Самуил се работи от години, а успешният резултат е постигнат благодарение на доброто взаимодействие между България и Гърция и активната дипломатическа работа. Официалното посрещане ще бъде на 3 октомври от 12:30 часа на площад „Княз Александър I“ пред Княжеския дворец в София, след което останките ще бъдат положени в църквата „Света София“.

Министър Демерджиев призова гражданите да се присъединят към церемонията и да засвидетелстват уважението си към българския владетел. „Имаме повод за почит пред цар Самуил. Призовавам гражданите да дойдат, за да го посрещнем и положим там, където му е мястото“, заяви той.

Вътрешният министър посочи още, че МВР предприема всички необходими мерки за сигурността и охраната на обществения ред. По-рано днес при министър-председателя е проведена работна среща с институциите, ангажирани с подготовката и провеждането на церемонията.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дреме

    4 0 Отговор
    Ми! Няма някой да ме изнудва как да гласувам! Няма да ви гладувам за и без това нефелните кандидати!

    Коментиран от #3

    17:27 29.09.2026

  • 2 Анонимен

    1 1 Отговор
    Избори има във венецуела а счупените али бали вече са назначили Драгойчева пито платено е държавата е завладяна модел радев

    17:33 29.09.2026

  • 3 Ще те допълня

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Дреме":

    Демерджиев е време да подкара Борисов и Пеевски с пранги към затвора. В противен случай и двамата ще извадят чувалите с крадени народни пари и ще подкарат Демерджиев.

    17:34 29.09.2026

  • 4 Горски

    4 0 Отговор
    Най-големия купен вод е 1. Чиновниците подкупени с държавни заплати и бонуси, които не вършат нищо 2. Структурите пак така по команда се гласува, като при чиновниците. Това добре, но го правят заради медийният ефект! За други неща МВР и прокуратурата не може да ги накараш да работят дори за убийства. Докато криете купувачите означава че ги защитавате или с други думи замазвате очите. Най-накрая в тази държава всички трябва да разберат, че гласуването е право на всеки човек и ниКОЙ, ниКОЙ не може да те принуждава, да ти плаща, да те заплашва, наказва, купува, за да гласуваш за този или онзи, от който по някакъв начин си зависим в оцеляването си, било чрез работата ти, социални помощи, дърва за огрев или каквото и да било. През последните 30 години, особено при Борисов и Дебелото Д, тези уродливи явления станаха непоносими.

    17:35 29.09.2026

  • 5 Парпърляк

    0 1 Отговор
    Нормално без ГЕРБ и ДПС

    17:40 29.09.2026

  • 6 Вече никой не иска да гласува!

    2 0 Отговор
    Затова нямате данни!

    17:45 29.09.2026

  • 7 Баш Хайдутин и действащ комунист💯

    1 0 Отговор
    Кой ги интересува тези нагласени комунистически ИЗБОРИ ! Комунистическите чеда докато не унищожат Българи и българските граждани ,няма да мирясът. 280 евро пенсия ,620 евро минимална заплата . Аре мандраджии ,трябваше като в Румъния ,на стената и АК 47 .

    17:46 29.09.2026

  • 8 Кольо

    1 0 Отговор
    Пу да ти Е.П.М

    17:48 29.09.2026

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