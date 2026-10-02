Криза с грипните ваксини преди началото на имунизациите

Очертава се криза с доставките на противогрипни ваксини за националните програми и за свободна продажба в аптечната мрежа, съобщават от NOVA. По информация на здравното министерство към момента са доставени единствено назални препарати за деца.
Имунизациите в Русенско
В град Глоджево общопрактикуващият лекар д-р Айдън Джиниев все още не е получил инжекционните противогрипни ваксини. В кабинета му са налични единствено препаратите по задължителния имунизационен календар. Според д-р Джиниев информацията от Министерството на здравеопазването гласи, че назалната ваксина ще бъде доставена до лекарите след 5 октомври.
Сериозен интерес от пациентите
Лекарят споделя, че има много запитвания от хора, които желаят да се предпазят от сезонните вируси. Към момента в неговата практика в Глоджево са записани 7 800 души. За сравнение, през миналата година са имунизирани около 530 пациенти над 60-годишна възраст, което представлява близо 10 процента от тогавашния по-малък брой хора в практиката.
Причини за забавянето
Липсата на ваксини в аптеките се дължи на забавяне в производството на самия препарат за Северното полукълбо. Въпреки създалата се ситуация, д-р Джиниев успокоява пациентите си, че октомври е най-подходящият месец за имунизация и има достатъчно време за поставяне на ваксината и изграждане на стабилен имунитет.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Трол
09:28 02.10.2026
4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #2 от "д-р Джиниев:":Може да се използва и витамин ЦЕ-
от винЦЕ, месЦЕ, сиренЦЕ, зеленЦЕ.....😉
09:30 02.10.2026
5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Явно да се пише за връзката между бъдещето пристигане на ЩАМ и спешната продажба на ваксини днес е ОПАСНО🤔
09:33 02.10.2026
6 пелтека Мангъров
09:46 02.10.2026