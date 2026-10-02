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Криза с грипните ваксини преди началото на имунизациите

Криза с грипните ваксини преди началото на имунизациите

2 Октомври, 2026 09:22 438 6

  • ваксина-
  • грип-
  • здраве

Личните лекари разполагат само с ваксини от календара

Криза с грипните ваксини преди началото на имунизациите - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Очертава се криза с доставките на противогрипни ваксини за националните програми и за свободна продажба в аптечната мрежа, съобщават от NOVA. По информация на здравното министерство към момента са доставени единствено назални препарати за деца.

Имунизациите в Русенско

В град Глоджево общопрактикуващият лекар д-р Айдън Джиниев все още не е получил инжекционните противогрипни ваксини. В кабинета му са налични единствено препаратите по задължителния имунизационен календар. Според д-р Джиниев информацията от Министерството на здравеопазването гласи, че назалната ваксина ще бъде доставена до лекарите след 5 октомври.

Сериозен интерес от пациентите

Лекарят споделя, че има много запитвания от хора, които желаят да се предпазят от сезонните вируси. Към момента в неговата практика в Глоджево са записани 7 800 души. За сравнение, през миналата година са имунизирани около 530 пациенти над 60-годишна възраст, което представлява близо 10 процента от тогавашния по-малък брой хора в практиката.

Причини за забавянето

Липсата на ваксини в аптеките се дължи на забавяне в производството на самия препарат за Северното полукълбо. Въпреки създалата се ситуация, д-р Джиниев успокоява пациентите си, че октомври е най-подходящият месец за имунизация и има достатъчно време за поставяне на ваксината и изграждане на стабилен имунитет.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Трол

    0 0 Отговор
    Това е ужасна новина, трябва да сме бързи в аптеките и да изпреварим момента.

    09:28 02.10.2026

  • 4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "д-р Джиниев:":

    Може да се използва и витамин ЦЕ-
    от винЦЕ, месЦЕ, сиренЦЕ, зеленЦЕ.....😉

    09:30 02.10.2026

  • 5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор
    Днес 3-е-шите са се развихрили 🤔
    Явно да се пише за връзката между бъдещето пристигане на ЩАМ и спешната продажба на ваксини днес е ОПАСНО🤔

    09:33 02.10.2026

  • 6 пелтека Мангъров

    0 0 Отговор
    Бягайте далеч от тези боклуци, доказано не работят, а разболяват.

    09:46 02.10.2026