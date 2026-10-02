Криза с грипните ваксини преди началото на имунизациите

Очертава се криза с доставките на противогрипни ваксини за националните програми и за свободна продажба в аптечната мрежа, съобщават от NOVA. По информация на здравното министерство към момента са доставени единствено назални препарати за деца.

Имунизациите в Русенско

В град Глоджево общопрактикуващият лекар д-р Айдън Джиниев все още не е получил инжекционните противогрипни ваксини. В кабинета му са налични единствено препаратите по задължителния имунизационен календар. Според д-р Джиниев информацията от Министерството на здравеопазването гласи, че назалната ваксина ще бъде доставена до лекарите след 5 октомври.

Сериозен интерес от пациентите

Лекарят споделя, че има много запитвания от хора, които желаят да се предпазят от сезонните вируси. Към момента в неговата практика в Глоджево са записани 7 800 души. За сравнение, през миналата година са имунизирани около 530 пациенти над 60-годишна възраст, което представлява близо 10 процента от тогавашния по-малък брой хора в практиката.

Причини за забавянето

Липсата на ваксини в аптеките се дължи на забавяне в производството на самия препарат за Северното полукълбо. Въпреки създалата се ситуация, д-р Джиниев успокоява пациентите си, че октомври е най-подходящият месец за имунизация и има достатъчно време за поставяне на ваксината и изграждане на стабилен имунитет.