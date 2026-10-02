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Вигенин: Няма място за нови отстъпки от България за Северна Македония

Вигенин: Няма място за нови отстъпки от България за Северна Македония

2 Октомври, 2026 10:18 540

  • кристиан вигенин-
  • изкуствен интелект-
  • северна македония

Евродепутатът смята, че на страната ни е необходим президент с опит

Вигенин: Няма място за нови отстъпки от България за Северна Македония - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Няма място за нови отстъпки от България по отношение на Северна Македония, защото вече направихме достатъчно. Няма международен натиск, който може да обърне национална позиция, подкрепена буквално от целия парламент, от всички политически формации и която се споделя от 99% от българските граждани. “Това заяви българският евродепутат от Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европарламента Кристиан Вигенин в предаването на БТВ „Лице в лице“. В отговор на въпрос той изтъкна, че очаква американски натиск по-скоро в посока Северна Македония да изпълни ангажиментите си, защото това е единственият начин да бъде ускорено присъединяването ѝ към ЕС.

„В Северна Македония се създаде среда, в която всеки, който подкрепя европейския път на страната и изпълнението на поетите ангажименти, е обявяван за предател. Тези ангажименти не са към България, а към Европейския съюз“, заяви Вигенин след скорошната си визита в страната. „Всъщност предателството е на премиера Мицкоски – ако беше изпълнил договореното, Северна Македония щеше да е на прага на членството, а сега четири години преговорите не започват“, допълни той.

По темата за регулацията на изкуствения интелект Вигенин каза, че въпреки критиките Европейският съюз е създал добра регулаторна рамка. Припомни, че самият той има принос за нейното опростяване тази година, защото е имало твърде много тежести за компаниите.

Евродепутатът изтъкна, че всички граници пред използването на ИИ са с цел защита на правата на гражданите: „Забранено е с изкуствения интелект да се проследяват хората в реално време къде ходят и какво правят. Забранено е изкуственият интелект да ви следи на работното място: дали сте уморен, дали сте ефективен в работата си.“ Вигенин уточни, че целта е този тип контрол да се изпълнява от човек.

Вигенин посочи и полезни примери, които сподели пред студентите на проведената дискусия в Университета по архитектура, строителство и геодезия. Той представи варианти на използване на изкуствен интелект при проектиране, при установяване на улици и булеварди, които се задръстват, както и при идентифициране на райони с т.нар. топлинни острови. Изкуственият интелект може да ги фиксира и да даде начини за справяне с тях.

„Моето основно послание винаги е било: технологиите трябва да работят за хората, а не хората да се жертват заради технологиите. Това е целта, която преследваме на европейско равнище“, обобщи темата Вигенин.

По повод хода на президентската кампания той предупреди, че определянето на един кандит за фаворит може да създаде впечатлението, че всичко е предрешено и може да повлияе на избирателната активност. Според него позицията „президент“ трябва да бъде заета от човек с повече политически, житейски и професионален опит, защото има много специфична функция.

Кристиан Вигенин не очаква убийството на Илиян Филипов да се отрази сериозно върху кампанията. „Очевидно някакви интереси може би са засегнати, за да се стигне до такова убийство. Доколкото сегашното управление обяви, че се бори с олигархията, възможно е това да има своето отражение някъде, където ние не го виждаме“, допусна Вигенин.

За контакт с Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в ЕП: https://www.socialistsanddemocrats.eu/


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