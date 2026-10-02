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Жезус: Случаят с Роналдо не разделя Португалия

Жезус: Случаят с Роналдо не разделя Португалия

2 Октомври, 2026 10:20 582 0

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  • лига на нациите

Селекционерът насочи вниманието към победата с 4:2 над Дания и предстоящия мач с Норвегия.

Жезус: Случаят с Роналдо не разделя Португалия - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Случаят с Кристиано Роналдо не е разделил националния отбор на Португалия, заяви селекционерът Жорже Жезус. Нападателят напусна тренировъчния лагер след разговор с президента на Португалската футболна федерация Педро Проенса, но треньорът увери, че футболистите продължават да стоят зад него.

„Няма нищо, което да попречи на отбора да бъде с мен. Нещата, които се случват, не разделят тима, не са ни разделили и няма да ни разделят“, каза Жезус пред Sport TV.

Португалия записа трета поредна победа

Роналдо започна като титуляр при победата с 1:0 над Уелс, но не игра при успеха с 2:1 над Норвегия. След напускането му португалците се наложиха с 4:2 над Дания и останаха начело в група А4.

Жезус определи резултата като „висококачествена победа, с четири гола и представяне на най-високо ниво“. Според него това представяне е по-важно от всичко, което се е случило около Роналдо.

Следващият мач е с Норвегия

Селекционерът не отговори директно дали би приел Роналдо обратно, ако капитанът поиска да се завърне в състава. Вместо това насочи вниманието към предстоящия двубой с Норвегия в неделя на стадион „Драгао“.

„Това е, върху което искам да се съсредоточа“, заяви Жезус. Той добави, че при завръщането си в Португалия футболистите ще бъдат посрещнати от привърженици, които ще се радват на стадион „Драгао“.

Източници: БТА, 90min


Португалия
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