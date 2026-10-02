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Дон Маклейн на 81: човекът зад вечната „American Pie“
  Тема: Известни личности

Дон Маклейн на 81: човекът зад вечната „American Pie“

2 Октомври, 2026 10:30 386 0

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  • американска музика

Роденият на 2 октомври 1945 г. певец превърна личните спомени, историята на Америка и образа на Бъди Холи в една от най-разпознаваемите песни на XX век.

Дон Маклейн на 81: човекът зад вечната „American Pie“ - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Когато Дон Маклейн навършва 13 години, новината за самолетната катастрофа, отнела живота на Бъди Холи, стига до него като до всеки друг тийнейджър в Ню Рошел. Години по-късно този спомен ще се превърне в „American Pie“ – песен, която започва с „много отдавна“, продължава повече от осем минути и завършва с усещането, че една епоха е приключила.

Маклейн е роден на 2 октомври 1945 г. в Ню Рошел, щата Ню Йорк. Днес той навършва 81 години. Още на петгодишна възраст проявява интерес към музиката, а астмата, заради която често отсъства от училище, му оставя повече време за радиото и плочите у дома. Като тийнейджър купува първата си китара и постепенно се насочва към фолка – музика, в която гласът и текстът са също толкова важни, колкото мелодията.

От Пийт Сийгър до първия албум

Преди да стане световноизвестен, Маклейн пее в малки клубове и работи с Пийт Сийгър по кампанията за почистване на река Хъдсън. Първият му албум „Tapestry“ излиза през 1970 г., но истинският пробив идва с втория – „American Pie“ от 1971 г.

Заглавната песен е записана през май 1971 г. и излиза като дълъг сингъл, разделен между двете страни на плочата. В Съединените щати тя прекарва четири седмици на първо място, а албумът остава начело на класацията седем седмици. Във Великобритания сингълът достига второ място, а албумът се задържа на върха седем седмици.

Маклейн многократно е отхвърлял идеята, че песента е просто загадка с еднозначен ключ. В интервю за Библиотеката на Конгреса той казва: „Исках да напиша песен за Америка, но и за живота си“. По думите му първата част се появява внезапно, а след това текстът постепенно се разгръща като разказ за музиката, политиката и личното съзряване.

„Vincent“ и песните, които продължават

В същия албум е и „Vincent“, позната с началото „Звездна, звездна нощ“. Песента е вдъхновена от картината „Звездна нощ“ на Винсент ван Гог и показва другата страна на Маклейн – по-тиха, съзерцателна и насочена към самотата на художника. Тя достига 12-о място в Съединените щати и първо място във Великобритания.

Маклейн оставя след себе си и „And I Love Her So“, „Castles in the Air“, „The Grave“ и „Empty Chairs“. Последната песен има особен живот извън неговата дискография – тя вдъхновява „Killing Me Softly with His Song“, превърната по-късно в световен хит от Роберта Флак и „Fugees“.

„American Pie“ е включена в Залата на славата на „Грами“ през 2002 г., а през 2017 г. попада и в Националния регистър на звукозаписите на Библиотеката на Конгреса. Маклейн е приет в Залата на славата на авторите на песни през 2004 г., а през 2021 г. получава звезда на Алеята на славата в Холивуд.

През 2000 г. Мадона записва собствена версия на „American Pie“, която оглавява британската класация. Маклейн обаче остава неин най-разпознаваем глас – човекът, който превърна смъртта на един идол, спомена за Америка и тревогата от промяната в песен, разпознаваема още с първите акорди.

Източници: songhall.org, lcweb2.loc.gov, walkoffame.com


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