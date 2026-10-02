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Безлов за убийството на Илиян Филипов: Разследващите са обрани и внимателни в изказванията си, за да защитят поверителната информация

Безлов за убийството на Илиян Филипов: Разследващите са обрани и внимателни в изказванията си, за да защитят поверителната информация

2 Октомври, 2026 10:25 569 12

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  • убийство-
  • илиян филипов

Относно профила на арестувания Славчо Мегеров експертът по сигурност беше категоричен, че той е по-скоро касоразбивач и грабител

Безлов за убийството на Илиян Филипов: Разследващите са обрани и внимателни в изказванията си, за да защитят поверителната информация - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Задържаният за убийството на пловдивския бизнесмен Илиян Филипов няма профил на професионален убиец, а разследващите вероятно се опитват да стигнат до поръчител чрез негови самопризнания. Около това мнение се обедини главният експерт в Центъра за изследване на демокрацията Тихомир Безлов в студиото на предаването „Здравей, България” по NOVA.

По думите на Безлов в публичното пространство вече е имало медийно изтичане на информация, което отчасти е било опровергано, затова е изключително важно да се следят официалните версии на институциите.

Експертът обърна внимание, че разследващите са много обрани и внимателни в изказванията си. Това има за цел защитата да се знае възможно най-малко с какви доказателства разполага МВР преди делото да влезе в съда.

Относно профила на арестувания Славчо Мегеров експертът по сигурност беше категоричен, че той е по-скоро касоразбивач и грабител. Безлов обясни, че обявеният от прокуратурата личен финансов мотив на физическия извършител изобщо не изключва наличието на поръчител. Според него извършителят може да е бил нает именно заради факта, че вече е имал личен финансов мотив да участва в престъплението.

Експертът коментира и появилите се твърдения за връзки между убийството, пловдивски бизнес кръгове и задържани големи количества кокаин в Испания и Франция, превозвани с камиони.

Безлов подчерта, че до момента няма публично доказуеми данни за подобни обвързаности и без реални разследвания картината остава с твърде много липсващи звена. Той допълни, че развръзката по казуса ще зависи и от процесите по избор на нов главен прокурор в съдебната система.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Малееееее,

    9 2 Отговор
    А защо не бяха толкова " обрани" за Петрохан?Психо Росен няма ли да направи експертиза на сегашните двама герои?

    10:30 02.10.2026

  • 3 Разследващите

    8 0 Отговор
    за всички случаи са "обрани". Никаква поверителна информация не защитават! Внимават да са политкоректни!

    10:30 02.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 винету

    3 0 Отговор
    взех още един скалп

    10:36 02.10.2026

  • 6 Даааааа

    6 1 Отговор
    Не научихме нищо за Петрохан/ макар всеки нормално мислещ знае кой е поръчителят/
    Същото е и сега!!!!!

    10:38 02.10.2026

  • 7 Разследващите

    5 0 Отговор
    са зависими марионетки. Стадото блее...

    10:39 02.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Въпрос

    3 0 Отговор
    Да се започне от това, как така един най-обикновен стругар се е замогнал до това ниво, че да стане толкова богат? КОЙ го покровителства, че да получава толкова много и огромни обществени поръчки? Пловдив се превърна в един бандитски град, след десетилетия управление на ГЕРБ.

    11:11 02.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

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