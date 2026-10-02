Waze въвежда защита срещу неочаквани тапи

Всеки шофьор познава онзи неприятен момент, в който бързото движение по магистралата внезапно спира зад следващия завой, а спирачките се натискат до краен предел. За да предотврати точно тези критични ситуации, популярното навигационно приложение Waze стартира пълномащабното внедряване на изцяло нов модул за безопасност. Става дума за функцията за предупреждение при внезапно забавяне на трафика (sudden slowdown), която след продължителни тестове преминава към масова употреба за потребителите на Android, iOS, Android Auto и Apple CarPlay.

Докато познатото изобразяване на задръстванията в червено разчиташе предимно на постоянно гледане в екрана от страна на водача, новата разработка залага на по-интелигентен подход. Системата показва навременно предупреждение върху централния дисплей на автомобила, придружено от брояч, който показва точното разстояние до опашката от автомобили. По този начин шофьорите разполагат с ценни секунди, за да намалят скоростта плавно и да избегнат рискови верижни сблъсъци.

Технологията работи напълно автоматично, като следи в реално време рязкото падане на скоростта на автомобилите в даден участък. В случай че предпочитате по-изчистен екран без допълнителни изскачащи прозорци, функцията може лесно да се изключи. За целта е необходимо да влезете в менюто „Настройки“, да преминете през „Сигнали и доклади“, след това „Доклади“ и да деактивирате опцията „Внезапно забавяне“ (Settings > Alerts and reports > Reports > Sudden slowdown). Всички промени, направени през смартфона, се прилагат моментално и на екрана в колата.

Обновлението се разпространява постепенно за всички потребители. За да използвате новата опция, трябва само да инсталирате последната версия на приложението от Google Play Store или Apple App Store. Тази стъпка е част от по-голямата стратегия на компанията за повишаване на сигурността на пътя, която наскоро добави известия за промени в ограниченията на скоростта и предупреждения за стесняване на пътните ленти.

Новите функции за пореден път отхвърлят слуховете за евентуално спиране на Waze в полза на Google Maps. Макар и двете приложения да са собственост на един и същ технологичен гигант, те имат съвсем различна цел. Докато Google Maps се развива като пътеводител и градски справочник, Waze запазва фокуса си изцяло върху специализираната автомобилна навигация. Въпреки че Google постоянно използва част от данните на Waze в своята основна карта, Waze продължава да предлага много по-детайлна система за ранно уведомяване за опасности на пътя.