Руски учени разработиха нова ваксина срещу рак

Руски учени са разработили нова ваксина срещу рак, която вече е готова за клинично приложение, според Федералната медицинска и биологична агенция. Това съобщи директорът на агенцията Вероника Скворцова на Източния икономически форум, според доклад на руската информационна агенция ТАСС.
Ваксината, наречена Enteromix, се базира на mRNA технологията – същият подход, използван в някои ваксини срещу Covid-19. Вместо да използват отслабен вирус, mRNA ваксините научават клетките на тялото да произвеждат протеини, които предизвикват имунна реакция срещу раковите клетки, пояснява bTV.
Скворцова заяви, че ваксината е преминала през години на изследвания, включително три години задължителни предклинични изпитвания. Изпитванията са показали, че ваксината е безопасна дори при повтарящи се дози и е високо ефективна. Според информацията в някои случаи туморите са се смалили или са расли с 60% до 80% по-бавно, в зависимост от вида рак.
Изследователите отбелязаха и подобрени показатели за преживяемост сред тестваните субекти.
Първият фокус на тази ваксина ще бъде колоректалният рак, който се отнася до рака на дебелото черво. Работата по ваксини за глиобластома, бързоразвиващ се рак на мозъка, и някои видове меланом (сериозен рак на кожата), включително очен меланом, който засяга окото, също напредва.
Съобщението бе направено по време на 10-ия Източен икономически форум във Владивосток, който привлече над 8400 участници от повече от 75 страни.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Фрау фон SS – Урсуланка
14:35 08.09.2025
2 Урсула
14:37 08.09.2025
3 Не, благодаря, като
Коментиран от #7, #11, #20
14:43 08.09.2025
4 хаха
А иначе статията не дава съвсем точно информацията. Не правят точно ваксина срещу рак, а на база МРНА ваксина лекарство за рак, което убива клетките на тумора. Това лекарство/лечение, доколкото изтече по нета, се наглася спрямо данните от биопсия на пациента, за да може МРНА да ги удря.
Коментиран от #6
14:44 08.09.2025
5 Ха ха ха
Коментиран от #21
14:45 08.09.2025
6 честен ционист
До коментар #4 от "хаха":mRNA технологията е "руска наука", колкото чипът в пералнята Аристон, гепена от квартирата в Бахмут е руски.
14:46 08.09.2025
7 хаха
До коментар #3 от "Не, благодаря, като":Не е ваксина, а терапия базирана на технологията за МРНА ваксини. Ако си болен от типовете рак, които лекува, едва ли русофобията ще те спре да я ползваш. Просто е много по-ефективна форма на терапия от химиотерапия и лъчетерапия, защото собствената ти имунна система почва да убива тумора. Дано се развие до лечение на повечето или всички видове рак.
Коментиран от #8
14:47 08.09.2025
8 честен ционист
До коментар #7 от "хаха":Дали си ползвал Спутник Ви, или Файзер, все тая, без значение дали се имаш за русофил, или русофоб.
14:49 08.09.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Стара чанта
14:55 08.09.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Бай Ставри
14:55 08.09.2025
13 Как пък
15:02 08.09.2025
14 А кога
15:04 08.09.2025
15 Ивелин Михайлов
15:07 08.09.2025
16 Русофил
15:08 08.09.2025
17 Българин
15:10 08.09.2025
18 Инженер
15:10 08.09.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Русофил
До коментар #3 от "Не, благодаря, като":Ми аз двама америнофили ги видях как се споминаха от файзера и не се ваксах 😉
15:12 08.09.2025
21 Лекар
До коментар #5 от "Ха ха ха":То затова ли в Русия умряха 5 пъти по малко хора, спрямо сащ 😉
15:13 08.09.2025
22 Българин
15:13 08.09.2025
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Що ми трите
Коментиран от #27
15:26 08.09.2025
27 Ъъъъ
До коментар #26 от "Що ми трите":Щот сайта е руски, за това. Не може да обиждаш русофилнята и рашата.
15:37 08.09.2025
28 водка
15:52 08.09.2025
29 гост
15:55 08.09.2025
30 си дзън
15:59 08.09.2025