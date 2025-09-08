Руски учени разработиха нова ваксина срещу рак

Руски учени са разработили нова ваксина срещу рак, която вече е готова за клинично приложение, според Федералната медицинска и биологична агенция. Това съобщи директорът на агенцията Вероника Скворцова на Източния икономически форум, според доклад на руската информационна агенция ТАСС.

Ваксината, наречена Enteromix, се базира на mRNA технологията – същият подход, използван в някои ваксини срещу Covid-19. Вместо да използват отслабен вирус, mRNA ваксините научават клетките на тялото да произвеждат протеини, които предизвикват имунна реакция срещу раковите клетки, пояснява bTV.

Скворцова заяви, че ваксината е преминала през години на изследвания, включително три години задължителни предклинични изпитвания. Изпитванията са показали, че ваксината е безопасна дори при повтарящи се дози и е високо ефективна. Според информацията в някои случаи туморите са се смалили или са расли с 60% до 80% по-бавно, в зависимост от вида рак.

Изследователите отбелязаха и подобрени показатели за преживяемост сред тестваните субекти.

Първият фокус на тази ваксина ще бъде колоректалният рак, който се отнася до рака на дебелото черво. Работата по ваксини за глиобластома, бързоразвиващ се рак на мозъка, и някои видове меланом (сериозен рак на кожата), включително очен меланом, който засяга окото, също напредва.

Съобщението бе направено по време на 10-ия Източен икономически форум във Владивосток, който привлече над 8400 участници от повече от 75 страни.