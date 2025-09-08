Новини
Руски учени разработиха нова ваксина срещу рак

Руски учени разработиха нова ваксина срещу рак

8 Септември, 2025

Според учените ваксината дори е готова за приложение

Руски учени разработиха нова ваксина срещу рак - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Руски учени са разработили нова ваксина срещу рак, която вече е готова за клинично приложение, според Федералната медицинска и биологична агенция. Това съобщи директорът на агенцията Вероника Скворцова на Източния икономически форум, според доклад на руската информационна агенция ТАСС.

Ваксината, наречена Enteromix, се базира на mRNA технологията – същият подход, използван в някои ваксини срещу Covid-19. Вместо да използват отслабен вирус, mRNA ваксините научават клетките на тялото да произвеждат протеини, които предизвикват имунна реакция срещу раковите клетки, пояснява bTV.

Скворцова заяви, че ваксината е преминала през години на изследвания, включително три години задължителни предклинични изпитвания. Изпитванията са показали, че ваксината е безопасна дори при повтарящи се дози и е високо ефективна. Според информацията в някои случаи туморите са се смалили или са расли с 60% до 80% по-бавно, в зависимост от вида рак.

Изследователите отбелязаха и подобрени показатели за преживяемост сред тестваните субекти.

Първият фокус на тази ваксина ще бъде колоректалният рак, който се отнася до рака на дебелото черво. Работата по ваксини за глиобластома, бързоразвиващ се рак на мозъка, и някои видове меланом (сериозен рак на кожата), включително очен меланом, който засяга окото, също напредва.

Съобщението бе направено по време на 10-ия Източен икономически форум във Владивосток, който привлече над 8400 участници от повече от 75 страни.


  • 1 Фрау фон SS – Урсуланка

    35 5 Отговор
    Хм, пак са крали чипове от перални !

    14:35 08.09.2025

  • 2 Урсула

    36 3 Отговор
    да я включи в санкциите,какво се ослушва...

    14:37 08.09.2025

  • 3 Не, благодаря, като

    10 25 Отговор
    Лъжите на руската пропаганда на всяко ниво ,реших да не се ваксинирам, да се ваксинират русофилите и ако оживеят след това и ние нормалните

    Коментиран от #7, #11, #20

    14:43 08.09.2025

  • 4 хаха

    17 6 Отговор
    Ама нали Русия беше западнала и нямаше собствени индустрия, наука и т.н.?
    А иначе статията не дава съвсем точно информацията. Не правят точно ваксина срещу рак, а на база МРНА ваксина лекарство за рак, което убива клетките на тумора. Това лекарство/лечение, доколкото изтече по нета, се наглася спрямо данните от биопсия на пациента, за да може МРНА да ги удря.

    Коментиран от #6

    14:44 08.09.2025

  • 5 Ха ха ха

    7 26 Отговор
    Ефективна колкото спутника, тоест нула, само пропаганда на гол тумбак

    Коментиран от #21

    14:45 08.09.2025

  • 6 честен ционист

    8 11 Отговор

    До коментар #4 от "хаха":

    mRNA технологията е "руска наука", колкото чипът в пералнята Аристон, гепена от квартирата в Бахмут е руски.

    14:46 08.09.2025

  • 7 хаха

    27 1 Отговор

    До коментар #3 от "Не, благодаря, като":

    Не е ваксина, а терапия базирана на технологията за МРНА ваксини. Ако си болен от типовете рак, които лекува, едва ли русофобията ще те спре да я ползваш. Просто е много по-ефективна форма на терапия от химиотерапия и лъчетерапия, защото собствената ти имунна система почва да убива тумора. Дано се развие до лечение на повечето или всички видове рак.

    Коментиран от #8

    14:47 08.09.2025

  • 8 честен ционист

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "хаха":

    Дали си ползвал Спутник Ви, или Файзер, все тая, без значение дали се имаш за русофил, или русофоб.

    14:49 08.09.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Стара чанта

    0 4 Отговор
    За разлика от,,Светата троица", където Първият по важност въпрос между тях беше - на колко години можело да се удължи живота на хората / разбирай - на избрана бройка специалните от Елита/, тук - при т.н. Ваксина , може би ще се цели - до колко може да се ,,оптимизира" /разбирай - скъси /времето на живот на Простолюдието, на Тълпата...

    14:55 08.09.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Бай Ставри

    1 3 Отговор
    Тебе братко ще те ваксинираме с к.ож.ената инжекция

    14:55 08.09.2025

  • 13 Как пък

    2 9 Отговор
    Една копейка не се ваксинира ,да каже как е

    15:02 08.09.2025

  • 14 А кога

    3 4 Отговор
    Ваксина срещу про100 тия и алкагализъм и дебилизъм

    15:04 08.09.2025

  • 15 Ивелин Михайлов

    5 1 Отговор
    ЕТО ТАЗИ ВАКСИНА ЩЕ СИ СЛОЖА, А НЕ ЕВРЕЙСКИЯТ ФАЙЗЕР!!!

    15:07 08.09.2025

  • 16 Русофил

    4 0 Отговор
    Аз вече се ваксинирах и нищо ми няма 😏😎

    15:08 08.09.2025

  • 17 Българин

    4 1 Отговор
    Ще си я сложа задължително!

    15:10 08.09.2025

  • 18 Инженер

    7 0 Отговор
    Сега джендърите ще кажат,че в нея има чип от пералня

    15:10 08.09.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Русофил

    5 1 Отговор

    До коментар #3 от "Не, благодаря, като":

    Ми аз двама америнофили ги видях как се споминаха от файзера и не се ваксах 😉

    15:12 08.09.2025

  • 21 Лекар

    6 2 Отговор

    До коментар #5 от "Ха ха ха":

    То затова ли в Русия умряха 5 пъти по малко хора, спрямо сащ 😉

    15:13 08.09.2025

  • 22 Българин

    5 2 Отговор
    СПУТНИК МЕ СПАСИ ОТ КОВИД САМО 2 ДЕНА БЯХ С 37 И ТОЛКОЗ!

    15:13 08.09.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Що ми трите

    2 4 Отговор
    коментарите, в които питам как русофилите ще преглътнат руската иРНК ваксина само защото е руска?

    Коментиран от #27

    15:26 08.09.2025

  • 27 Ъъъъ

    2 2 Отговор

    До коментар #26 от "Що ми трите":

    Щот сайта е руски, за това. Не може да обиждаш русофилнята и рашата.

    15:37 08.09.2025

  • 28 водка

    0 1 Отговор
    +пиво

    15:52 08.09.2025

  • 29 гост

    0 2 Отговор
    Путлер вече е ваксиниран, но имало странични ефекти...

    15:55 08.09.2025

  • 30 си дзън

    2 1 Отговор
    Руските учЕни избретиха - едва ли, но откраднаха - сигурно.

    15:59 08.09.2025