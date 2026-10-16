Кардиолог посочи кой зеленчук може да помогне за понижаване на кръвното налягане

Един достъпен зеленчук може да бъде полезно допълнение към храненето на хората, които се грижат за здравето на сърцето и кръвоносните си съдове. Става дума за червеното цвекло, което е богато на естествени нитрати и може да подпомогне контрола на кръвното налягане.

Според публикация на украинската информационна агенция UNIAN, позоваваща се на материал на американската медия TODAY, кардиологът д-р Аннапурна Кини от Mount Sinai Fuster Heart Hospital в Ню Йорк обръща внимание на потенциалните ползи от този кореноплоден зеленчук.

Как цвеклото влияе на кръвоносните съдове?

Основната причина цвеклото да привлича вниманието на специалистите е съдържанието му на естествени нитрати. В организма те участват в процеси, водещи до образуването на азотен оксид — молекула, която подпомага отпускането на гладката мускулатура на кръвоносните съдове.

Когато съдовете се разширяват, кръвта преминава по-лесно през тях. Това може да допринесе за понижаване на кръвното налягане и за подобряване на съдовата функция.

С напредването на възрастта артериите могат да загубят част от своята еластичност. В съчетание с други рискови фактори това увеличава вероятността от развитие на хипертония и сърдечносъдови заболявания.

Изследванията върху цвеклото и неговите нитрати показват обещаващи резултати, но ефектът не е еднакъв при всички хора.

Сокът от цвекло също може да има ползи

Сокът е един от начините за прием на нитратите, съдържащи се в зеленчука. Той може да се комбинира с моркови или малко джинджифил за разнообразяване на вкуса.

Систематичен преглед и метаанализ, публикуван през 2024 г. в списание Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases, разглежда резултатите от 11 клинични проучвания с общо 349 участници с високо кръвно налягане.

Анализът установява средно понижение на систоличното кръвно налягане с около 5,3 mmHg при прием на сок от цвекло в сравнение с контролните условия. Не е установен статистически значим ефект върху диастоличното налягане или върху показателите за кръвното налягане, измерени в рамките на 24 часа.

Авторите обаче оценяват сигурността на доказателствата като ниска. Затова резултатите трябва да се тълкуват предпазливо, а сокът от цвекло да се разглежда като възможно допълнение към здравословния начин на живот, а не като самостоятелно лечение.

Не изхвърляйте листата на цвеклото

Кореноплодната част не е единствената, която може да намери място в менюто. Листата на цвеклото също са ядливи и съдържат полезни хранителни вещества.

Те могат да се приготвят по различни начини:

леко задушени със зехтин и чесън;

добавени към зеленчукова супа;

включени в салати или зеленчукови ястия;

използвани като съставка в омлети и запеканки.

Самото цвекло може да се консумира варено, печено или настъргано в салата. Комбинацията му с други зеленчуци, бобови храни, пълнозърнести продукти и полезни мазнини допринася за по-разнообразно и балансирано хранене.