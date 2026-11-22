Над 220 пациенти на възраст до 19 години са новорегистрирани с диабет тип 1 от началото на 2026 г. Така общият брой на непълнолетните с това заболяване в България приближава 3000, съобщи БНТ. Най-много новодиагностицирани има в София, следвана от Пловдивска област, по данни на Националната здравноосигурителна каса.

Националната асоциация на децата с диабет обединява дейностите си през тази и следващата година под мотото „Ранното действие започва с ранното запознаване“. От организацията посочват, че в над 90 процента от случаите родителите се сблъскват с проблеми при ранното разпознаване на заболяването.

Постоянен контрол и следене на глюкозата

Десислава е личен асистент на сина си повече от три години. При диабет тип 1 организмът не произвежда инсулин, поради което той трябва да бъде набавян отвън. Ежедневието на семейството включва постоянно наблюдение на стойностите на глюкозата и изчисляване на въглехидратите в храната.

„Животът ни е едни аларми, които следим постоянно, и не можем да си позволим да променим ежедневието си. Просто състоянието на детето е такова, че налага един постоянен контрол, наблюдение, смятане на въглехидрати“, разказва Десислава.

Сензорите за глюкоза изпращат сигнали към устройство, което майката носи на ръката си. Така се избягват многократните убождания през деня. Националната здравноосигурителна каса заплаща тези сензори, но до определен лимит.

Спорът за лечението след 18-годишна възраст

Председателят на Националната асоциация на децата с диабет Мариета Котова заявява, че инвестициите в добрия контрол на заболяването могат да ограничат бъдещи разходи за усложнения.

„Ако има един лош контрол на диабета, продължителен, той води до усложнения. Тези усложнения струват пари на държавата – за хемодиализа, за различни проблеми със сърцето“, казва Котова.

По думите ѝ след навършване на 18 години пациентите трябва да отговарят на изискване за „лош контрол“, за да продължат да ползват определено лечение. „За да си продължиш лечението по този начин, трябва да имаш лош контрол“, посочва тя.

Пациентските организации настояват промените, които държавата планира за ограничаване на фалшиви ТЕЛК-ове, да бъдат обсъждани с тях. Според организациите това е необходимо, за да се отчетат реалните проблеми на хората с диабет и да не се затруднява достъпът до лечение.