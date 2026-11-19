Използването на чешмяната вода за пиене и приготвяне на храна без термична обработка е ограничено в шест села в Пловдивска област. Причината са отклонения в микробиологичните показатели, установени при регулярни проверки на Регионалната здравна инспекция. В пробите са открити ешерихия коли, ентерококи и липса на остатъчен хлор.

Предупреждението се отнася за Дедево, Анево, Неделево, Церетелево, Любен и Правище. Пробите са взети по график в рамките на мониторинговата програма на РЗИ, а не след сигнали от жители.

Водата може да се използва само за хигиена

„Установени са отклонения в микробиологичните показатели – ешерихия коли, ентерококи и липса на остатъчен хлор“, съобщи Милена Шикова, началник на отдел „Държавен здравен контрол“.

РЗИ е изпратила писма до кметовете на шестте населени места с указания да уведомят жителите за ограничението. До получаването на повторните резултати водата не трябва да се използва за пиене и за приготвяне на храна без термична обработка. Тя може да се използва само за хигиенни цели.

„Това важи до излизане на повторните резултати и вдигане на забраната“, каза Шикова.

В Анево е ремонтиран дефектирал клапан

В сопотското село Анево вероятната причина за замърсяването е технически проблем във водопреносната мрежа. По информация на кмета Николай Николов дефектирал клапан вече е ремонтиран. В следващите дни се очаква РЗИ да вземе нови проби.

Предписанията са изпратени до ВиК дружеството, което отговаря за водоснабдяването. От дружеството се очаква да предприеме корективни мерки, да отстрани причините за замърсяването и да представи протоколи от нови проби.

Ограничението ще остане в сила до получаването на лабораторни резултати, които потвърдят, че водата е годна за пиене и отговаря на нормативните изисквания.