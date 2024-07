28 юли: Световен ден за борба с хепатита

Темата на Световния ден за борба с хепатита през 2024 г. е „Време е за действие“. Фокусът тази година е върху разширяването на достъпа до диагностика и лечение, особено в региони с висок процент на неоткрити инфекции.

Световният ден за борба с хепатита, отбелязван ежегодно на 28 юли, е глобална инициатива, посветена на повишаване на осведомеността относно вирусния хепатит, напредък в усилията за превенция и насърчаване на тестването и лечението. Денят, одобрен от Световната здравна организация (СЗО), подчертава неотложната необходимост от елиминиране на хепатита до 2030 г.

Какво представлява хепатитът?

Според Световния хепатит алианс:

Хепатитът се отнася до възпаление на черния дроб, основно причинено от вирусни инфекции. Петте основни щама на вирусите на хепатит – A, B, C, D и E – са отговорни за повечето случаи. Хепатит В и С са най-разпространените и опасни, като допринасят за над 90% от смъртните случаи, свързани с хепатит.

Гастроентерологията изучава хроничното протичане на вирусните хепатити. Хронични са инфекциите, причинени от хепатитен вирус B и C (HBV, HBC). Хепатитите са силно заразни (като хепатит B е 100 пъти по-заразен от СПИН). Начини за предаване на инфекцията на хепатит B и C най-често са полов контакт, по кръвен път (при контакт с кръв на болен или заразоносител) или вътреутробно – от заразена майка на бебето. Хепатит B се превръща в хронично заболяване в 5-10% от случаите, докато хепатит C – в около 80% от тях. Като цяло хроничните хепатити нямат специфични симптоми, но пациентите често се оплакват от лесна уморяемост, слабост, общо физическо неразположение, тежест в дясното подребрие. Хроничните вирусни хепатити остават водеща причина за развитието на цироза и първичен карцином на черния дроб.

Хепатит B и C са тихи епидемии, засягащи най-тежко децата и маргинализираните групи от населението, които включват хора, които си инжектират наркотици, коренно население, затворници, мъже, които правят секс с мъже, мигранти и хора, живеещи с ХИВ/СПИН.

С наличието на ефективни ваксини и лечения за хепатит В и лек за хепатит С, елиминирането на вирусния хепатит е постижимо, но по-голямата осведоменост и разбиране на болестта и рисковете са задължителни, както и достъпът до по-евтина диагностика и лечение.

В световен мащаб 300 милиона души живеят с вирусен хепатит, без да знаят. Без намирането на недиагностицираните и свързването им с грижи, милиони ще продължат да страдат и животите ще бъдат загубени. На Световния ден за борба с хепатита, 28 юли, ние призоваваме хората от цял свят да предприемат действия и да повишат осведомеността, за да намерят „липсващите милиони“

Значение на Световния ден за борба с хепатита

Световният ден за борба с хепатита, стартиран през 2008 г., служи като решаваща платформа за:

• Повишаване на обществената осведоменост: Обучаване на обществеността относно вирусния хепатит, включително неговото предаване, превенция и лечение.

• Насърчаване на политически действия: Правителствата да дадат приоритет на политиките и финансирането, свързани с хепатита.

• Усилване на гласовете: Подкрепяне на хората, живеещи с хепатит, и засегнатите общности.

• Подчертава напредъка: Показване на напредъка в усилията за елиминиране на хепатита.

Всяка година има конкретна тема, която да ръководи кампанията. Последните теми включват „Елиминиране на хепатита“, „Хепатитът не може да чака“, които неминуемо водят и подчертават необходимостта от незабавни действия.

Съгласуване на Световния ден за борба с хепатита с целите за устойчиво развитие (ЦУР)

Световният ден за борба с хепатита подкрепя няколко ЦУР:

• Добро здраве и благополучие (SDG 3) : има за цел да насърчи здравето и благополучието чрез ранно откриване, лечение и превенция на хепатит.

• Партньорства за целите (ЦУР 17) : Насърчава глобалното сътрудничество и партньорства за справяне с хепатита чрез споделени знания и ресурси.

• Намаляване на неравенствата (ЦУР 10) : Фокусира се върху осигуряването на справедлив достъп до услуги за хепатит, намалявайки различията в здравеопазването.

• Превантивни мерки : Ваксинирането и ефективното лечение са от решаващо значение. Ваксините срещу хепатит B са достъпни за всички възрасти, докато хепатит C може да бъде излекуван с безопасно перорално лечение.

• Достъп до грижи : Важно е да се подобри достъпът до диагностични тестове, лекарства и ваксини.

Ето няколко кратки точки за превенция на хепатит:

• Ваксинирайте се: Има ваксини за хепатит A и B. Ваксинирането ви защитава от тези видове хепатит.

• Пазете хигиената: Мийте ръцете си със сапун и чиста вода редовно, особено преди хранене и след употреба на тоалетна. Това може да помогне за предотвратяване на разпространението на хепатит A и E.

• Използвайте чисти игли: Ако използвате игли за медицински цели, уверете се, че те са чисти и не се споделят с други, за да предотвратите хепатит B и C.

• Използвайте презервативи по време на секс, за да намалите риска от хепатит B и C, които се предават чрез полов контакт.

• Внимавайте с татуировки и пиърсинги: Уверете се, че иглите и оборудването, използвани за татуировки и пиърсинги, са стерилизирани и безопасни, за да предотвратите хепатит B и C.

• Избягвайте споделянето на лични предмети: Не споделяйте четки за зъби, бръсначи или други предмети, които може да имат следи от кръв, защото това може да разпространи хепатит B и C.

• Бъдете внимателни с храната и водата: При пътувания или при ядене извън дома бъдете внимателни по отношение на качеството на храната и водата, които консумирате, за да предотвратите хепатит A и E.

• Изследвайте се: Ако имате риск от хепатит B или C, разгледайте възможността за извършване на тестове. Знанието за статуса на партньора ви също може да помогне за предотвратяване на предаването на инфекцията.

• Ако имате хепатит, следвайте съветите на лекаря си и приемайте предписаните лекарства, за да предотвратите усложнения и разпространението на вируса.

Помнете, че хепатитът може да бъде сериозно заболяване, но след казаните стъпки можете да намалите риска си и да се предпазите.

Заедно можем да постигнем целта за премахване на хепатита в България до 2030 г. и да намалим новите случаи и смъртните случаи, причинени от инфекции с хепатит B и C.

Източник: rzibl.org