Най-вредна напитка за здравето на жените

Когато говорим за напитки, които могат да навредят на организма, най-често се споменават алкохолът и енергийните напитки. Но според ендокринолога д-р Екатерина Янг, истинският „скрит враг“ за женското здраве често се оказва любимото сутрешно кафе – особено когато е с мляко и захар.

Д-р Янг подчертава, че кофеинът оказва значително въздействие върху хормоналния баланс. Изследванията показват, че приемът на кофеин:

Повишава нивата на кортизол – хормонът на стреса, който при хронично завишени стойности води до умора, проблеми със съня, натрупване на мазнини в коремната област и отслабване на имунитета.

Ускорява стареенето на кожата – високите нива на кортизол стимулират разграждането на колагена и еластина, което води до по-ранна поява на бръчки и загуба на еластичност.

Провокира резки колебания в нивата на инсулин – особено при консумация на кафе със захар или високогликемични добавки, което увеличава риска от инсулинова резистентност и метаболитни нарушения.

„Хормоналната система при жените е изключително чувствителна. Дори навикът за сутрешно сладко кафе с мляко може постепенно да наруши този фин баланс“, предупреждава д-р Янг.

Множество проучвания потвърждават връзката между кофеина и хормоналните нива. Според изследване, публикувано в The American Journal of Clinical Nutrition, високият прием на кофеин може да промени нивата на естроген при жени в репродуктивна възраст. Други проучвания свързват редовната консумация на подсладено кафе с повишен риск от метаболитен синдром.

Д-р Янг препоръчва, ако не желаете напълно да се откажете от кофеина, да избирате:

Черно кафе без захар – в умерени количества (до 1–2 чаши дневно).

Растителни млека – кокосово, бадемово или овесено, вместо краве мляко.

Билкови чайове – богати на антиоксиданти, които намаляват оксидативния стрес и подпомагат работата на сърдечно-съдовата система.