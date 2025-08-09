Новини
Най-вредна напитка за здравето на жените

9 Август, 2025 17:43 1 999 4

Не, не е алкохола

Най-вредна напитка за здравето на жените - 1
Снимка: Shutterstock
Божидара Найденова Божидара Найденова Автор във Fakti.bg

Когато говорим за напитки, които могат да навредят на организма, най-често се споменават алкохолът и енергийните напитки. Но според ендокринолога д-р Екатерина Янг, истинският „скрит враг“ за женското здраве често се оказва любимото сутрешно кафе – особено когато е с мляко и захар.

Д-р Янг подчертава, че кофеинът оказва значително въздействие върху хормоналния баланс. Изследванията показват, че приемът на кофеин:

  • Повишава нивата на кортизол – хормонът на стреса, който при хронично завишени стойности води до умора, проблеми със съня, натрупване на мазнини в коремната област и отслабване на имунитета.
  • Ускорява стареенето на кожата – високите нива на кортизол стимулират разграждането на колагена и еластина, което води до по-ранна поява на бръчки и загуба на еластичност.
  • Провокира резки колебания в нивата на инсулин – особено при консумация на кафе със захар или високогликемични добавки, което увеличава риска от инсулинова резистентност и метаболитни нарушения.

Хормоналната система при жените е изключително чувствителна. Дори навикът за сутрешно сладко кафе с мляко може постепенно да наруши този фин баланс“, предупреждава д-р Янг.

Множество проучвания потвърждават връзката между кофеина и хормоналните нива. Според изследване, публикувано в The American Journal of Clinical Nutrition, високият прием на кофеин може да промени нивата на естроген при жени в репродуктивна възраст. Други проучвания свързват редовната консумация на подсладено кафе с повишен риск от метаболитен синдром.

Д-р Янг препоръчва, ако не желаете напълно да се откажете от кофеина, да избирате:

  • Черно кафе без захар – в умерени количества (до 1–2 чаши дневно).
  • Растителни млека – кокосово, бадемово или овесено, вместо краве мляко.
  • Билкови чайове – богати на антиоксиданти, които намаляват оксидативния стрес и подпомагат работата на сърдечно-съдовата система.


Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 6 гласа.
  • 1 Мъж

    11 1 Отговор
    Жени , пийте си кафето спокойно и с наслада ! Не слушайте врели некипели ! Пък ако ви повиши нивата на куРтизола не вярвам че ще се ядосате !

    17:47 09.08.2025

  • 2 Лято е

    9 1 Отговор
    жегата преми на мисленето, но стимулира преписването на всякакви фейкове. То и да живееш е вредно, но с кафе е по-приятно.

    17:55 09.08.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Кафеджиев

    4 0 Отговор
    Единствено изтръпнала ,неизкъпана фльорца може да достигне до това прозрение

    18:38 09.08.2025