Човешкият папиломавирус (HPV) може да е по-опасен, отколкото се смяташе досега

Човешкият папиломавирус (HPV), по-конкретно известният като бета-HPV, може да бъде много по-опасен за човешкото здраве, отколкото се е предполагало до момента. Досега се смяташе, че бета-HPV в редки случаи може да допринася за развитието на кожен рак, влошавайки ефектите от ултравиолетовото (UV) увреждане на кожата. Ново проучване обаче разкрива, че този вирус може да поеме контрола над клетките на организма и да стимулира директно растежа на рака.

Проучването е основано на случаят на 34-годишна жена, която потърсила медицинска помощ заради карцином на кожата (cSCC), локализиран на челото ѝ. Туморите ѝ се връщали многократно, дори след имунотерапия и хирургични интервенции.

Подробният генетичен анализ разкри неочаквана информация: бета-HPV всъщност е интегрирал своя ДНК в ДНК-то на тумора на жената, като започнал да произвежда вирусни протеини, които подпомагат развитието на рака.

До момента никога не е било установявано, че бета-HPV може да интегрира своя генетичен материал в клетъчната ДНК, камо ли да поддържа активен рак.

„Това предполага, че може да има и други хора с агресивни форми на cSCC, които имат основни имунни дефекти и биха могли да се възползват от лечения, насочени към имунната система“, заявява имунологът Андреа Лиско от Националния институт по алергии и инфекциозни болести на САЩ (NIAID).

Жената, която е била предмет на изследването, е имала вродено имунно разстройство, което е предотвратявало атаката на Т клетките срещу HPV вируса.

Въпреки че тестовете показали, че имунната ѝ система все още може да ремонтира уврежданията на ДНК от UV радиация – типичната причина за cSCC – увреждането на Т клетките е позволило на бета-HPV да навлезе в кожните ѝ клетки и да активира образуването на рак.

Жената, която била с компрометирана имунна система, е получавала лечение и за други заболявания, свързани с HPV, включително брадавици по кожата и в устната кухина.

След като причината за състоянието ѝ е установена, пациентката преминала през трансплантация на стволови клетки от костен мозък, за да замени дисфункционалните ѝ Т клетки с здрави. Това довело до изчистване на агресивния кожен рак и на други проблеми, причинени от HPV, които не се възвърнали по време на тригодишен период на последващи наблюдения.

„Това откритие и успешният резултат не биха били възможни без съвместната работа на вирусолози, имунолози, онколози и специалисти по трансплантации, всички работещи в един екип“, заявява Лиско.

Надежда за бъдещи подобрения идва и от напредъка в борбата с други свързани заболявания. Алфа-HPV е известен като основен причинител на много случаи на рак на шийката на матката и гърлото, а широко разпространената ваксинация срещу този вирус е довела до значително намаляване на смъртността от тези видове рак.

Докато универсално лечение за рак остава недостижимо, наблюдаваме стабилно подобряване на преживяемостта и възстановяването за множество видове рак, включително cSCC – нещо, което новото изследване също трябва да подпомогне.

„Това откритие може да промени напълно начина, по който разбираме развитието и съответно лечението на cSCC при хора с увредена имунна система“, заявява Лиско.

Изследването е публикувано в The New England Journal of Medicine.