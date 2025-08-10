Новини
Забравете за скучните седани! С този C 300 4MATIC, който се продава у нас, всички ще ви завиждат (ВИДЕО)

10 Август, 2025

Публикувайте обявите си в mobile.bg и с кратък видео клип за да ги промотирате и в социалните мрежи

Забравете за скучните седани! С този C 300 4MATIC, който се продава у нас, всички ще ви завиждат (ВИДЕО) - 1
Радослав Славчев

От всички автомобили, публикувани с видеоклип в mobile.bg, се избират най-интересните и се публикуват допълнително и в Facebook, TikTok, Instagram и YouTube каналите на сайт No 1 за автомобили.

Днес ви представяме, избран от нашия екип клип, публикуван през седмицата, а самата обява можете да видите ТУК.

Вие също можете да промотирате автомобила си с видеоклип към вашата обява, който ще бъде споделен в каналите на mobile.bg в социалните мрежи - Facebook, Instagram, TikTok и YouTube.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Лопата Орешник

    25 2 Отговор
    Заседява нещо,а?

    10:17 10.08.2025

  • 2 Хаха

    21 1 Отговор
    Вчера минаха едни с раздрънкан Мерцедес с транзитни номера да търсят майстор в Събота.

    10:19 10.08.2025

  • 3 Да ми завиждат

    22 1 Отговор
    За ламарини и да се радвам от този факт… доста празно съществуване трябва да имам.

    10:21 10.08.2025

  • 4 Пепи

    14 2 Отговор
    Цетката е много тясна .А този мотор ще дърпа доста гориво..

    10:21 10.08.2025

  • 5 Един

    22 1 Отговор
    Изчукан щатски варел,купен на търг в полунасипно състояние.

    10:27 10.08.2025

  • 6 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    18 0 Отговор
    Радо, още ли живееш във времето когато по масите изкарваха Нокия 6240, за де се фукат❓

    10:27 10.08.2025

  • 7 Минутка за реклама

    4 2 Отговор
    Само не сте казали таксата която трябва да се плати, за да напишете статия по този клип. Не виждам нищо лошо в това. Особено когато става въпрос за по-интересни модели. Така всички страни печелят.

    Вие си печелите от таксите

    Някой който търси подобен автомобил по-бързо разбира за него

    Собственикът продава по-бързо автомобила, като може да обяви търг защото ще има повече от един желаещи

    А читателите научаваме нещо ново, включително как вървят цените на по екзотични модели.

    10:33 10.08.2025

  • 8 факт

    13 1 Отговор
    То кола отдавна не се купува за да върши работа а за да ти "завиждат".
    По глупава инвестиция от финансова гледна точка няма

    10:37 10.08.2025

  • 9 Кривоверен алкаш

    10 3 Отговор
    Всяка жаба трябва да си знае гьола....не е въпроса само да го купиш...Вярно че рядко се развалят НО...развалят ли се...жална ти майка...Познат механик ми каза че смяна на съединител на джип,зюабравих марката с труда е 7200лв...На този Мерджан няма да е много по долу.Купувай кола която е за теб а не да стои като паметник в гаража ти.

    10:37 10.08.2025

  • 10 нема нужда

    11 0 Отговор
    И за какво точно ( всички ще ви завиждат) на въпросната кола ?

    10:40 10.08.2025

  • 11 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    6 2 Отговор
    Изобщо не може да се сравнява с моя Москвич 412 Турбо!

    Коментиран от #13

    10:45 10.08.2025

  • 12 Динко

    10 1 Отговор
    Много е хубав ама кат се разлопа, предната раздатка са си ени 4000 лв , а тя па е фаната на картера та си го разлопва и си тече масалце. То и предните амартесьори са ени 8000 лв двата ама няма нищо, то нали 4 матик без айр матик не е шокар. Тя дюзата 1500 лева минимум ама са 6 за сметка на тва. Иначе е хубава колата ама да не се налага да я подържаш. Рейката и тя е специална ,ени 8 бимбирика ,поне накрайниците могат да изкарат три четири рейки, няма лабаво. Абе хубава е , пара да имаш да харчиш.

    10:51 10.08.2025

  • 13 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️ 🔞🔞

    3 2 Отговор

    До коментар #11 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    🔞🔞 С РАЗДЪНКАНИЯ ТИ АУСПУХ🔞🔞
    НИЩО НЕ МОЖЕ ДА СЕ СРАВНЯВЯ,

    10:55 10.08.2025

  • 16 ТИГО

    2 0 Отговор
    Минути за реклама ,бре че тарикати ! Да ми завиждат ,леле .Направо къртят от мозък!

    11:17 10.08.2025

  • 17 Само

    2 0 Отговор
    Глупаци с капаци си купуват прехвалени неща за да им завиждат! Както един форумник писа по рано и колите и тези които ги карат "гълтат" яко!

    11:20 10.08.2025

  • 18 бен Ходжа

    6 0 Отговор
    По улиците на Германия няма толкова Мерцедеси и BMW-та, колкото тук. Тук всеки мургав Ганчо с 2 пръста чело си купува такава кола.

    Коментиран от #21

    11:22 10.08.2025

  • 19 много яко

    5 0 Отговор
    32 хилки за 10-годишна C-класа с върнат километраж.

    11:23 10.08.2025

  • 20 баба жаба

    2 0 Отговор
    Задвижване на всички колела на седан е компромисен вариант. Не е ли джипка с големи гуми, пак ще затънеш в снега.

    11:24 10.08.2025

  • 21 чшае шукарие

    5 0 Отговор

    До коментар #18 от "бен Ходжа":

    Онзи ден във фейса ми попадна страницата на една автокъща за подобни коли. Имаше доста качени снимки с клиенти и 90% бяха роми и Хасановци.

    Коментиран от #23

    11:26 10.08.2025

  • 23 Брата

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "чшае шукарие":

    Ром с Цедка брат не съм виждал! Някакви други сайтове си гледал и ти се е изкривило съзнанието.

    11:58 10.08.2025