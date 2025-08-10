Новини
Авто »
Ето го! Най-неочакваният бестселър при електромобилите в Европа не е нито Tesla, нито Volkswagen

Ето го! Най-неочакваният бестселър при електромобилите в Европа не е нито Tesla, нито Volkswagen

10 Август, 2025 14:15 3 235 9

  • електромобили-
  • европа-
  • renault-
  • 5 e-tech

Европейските производители наваксват, но пътят към пълна доминация не е лесен

Ето го! Най-неочакваният бестселър при електромобилите в Европа не е нито Tesla, нито Volkswagen - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

За първи път от години пазарът на електромобили в Европа показа истински признаци на зрялост, а продажбите на коли с ДВГ започнаха да отстъпват. Това обаче не е най-голямата новина. Според последния анализ на PwC, на върха на класацията вече не е американският гигант Tesla, а един нов, чаровен и ретро изглеждащ електрически хечбек от Франция – Renault 5 E-Tech. Това е ясен знак, че европейските производители наваксват, но пътят към пълна доминация все още е осеян с предизвикателства.

Европа се електрифицира, Германия поведе колоната

Данните са повече от красноречиви: продажбите на електромобили в Европа са надхвърлили един милион за първи път в рамките на шест месеца. Германия се връща на позицията си на най-голям пазар, отчитайки впечатляващ ръст от 35% през първата половина на годината, докато във Великобритания пазарният дял е още по-висок. В същото време, пазарът на автомобили с двигатели с вътрешно горене е в устойчив спад за шесто поредно тримесечие, което ясно показва накъде духа вятърът.

Renault 5 E-Tech - Символ на новата ера

Победата на Renault 5 E-Tech над Model Y на Tesla и VW ID.3 не е случайна. Тя е доказателство, че потребителите търсят не просто електромобил, а автомобил с характер, история и достъпна цена. Ретро дизайнът на новия Renault 5 E-Tech, съчетан с модерна технология, очевидно резонира силно с европейския вкус. Това е един от малкото случаи, когато европейски модел оглавява класациите, изпреварвайки вездесъщите американски и китайски конкуренти.

VW Group остава водеща сила, но не и в детайлите
Въпреки успеха на Renault 5, VW Group все още държи короната на най-голям продавач на електромобили в Европа. Шест от десетте най-продавани модела са от марките VW, Skoda или Cupra. Това показва, че макар да нямат един-единствен бестселър, немският концерн разчита на широка гама от модели, които успяват да покрият различни пазарни ниши. Това е стабилна стратегия, но успехът на Renault 5 трябва да послужи като сигнал, че емоционалният фактор и достъпността имат огромна тежест в съзнанието на купувачите.

Големият въпрос за германските производители

Въпреки добрите резултати в Европа, германските производители продължават да изпитват сериозни трудности на китайския пазар, където продажбите им са спаднали с 32%. Това повдига важен въпрос, който Феликс Кухнерт от PwC задава: трябва ли производителите да съсредоточат всичките си усилия в една-единствена технология, или да продължат да развиват паралелно както електромобили, така и коли с ДВГ? Това е дилема с огромен риск и залог, особено когато се отчитат разходите и зависимостта от азиатските вериги за доставки.

САЩ изостават, Китай доминира

Докато Европа напредва, САЩ отчитат значително по-слаб растеж от едва 7.3%, а пазарният дял на електромобилите остава скромен – едва седем процента. Това е в ярък контраст с Китай, където електрификацията на пазара е на космически нива. Това е сигнал за тревога, който показва, че липсата на единна политика и намирането на балансирана стратегия може да доведе до изоставане на цели континенти.

Успехът на Renault 5 E-Tech в Европа е лъч светлина, но в същото време е и предупреждение. Докато един производител печели битката, по-големите войни на световния пазар все още предстоят.


Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пилот на Ферари

    12 4 Отговор
    Това изглежда смешно ! Какви лидери , какви пет лева .
    Ако отворят пазара за Китайски електромобили , тия ги пиши девета глуха .

    14:24 10.08.2025

  • 2 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    6 4 Отговор
    "Повечето продадени електрически Renault 5 влизат в сервизаХечбекът се нуждае от препрограмиране на компютъра на мотора, иначе може да блокира."

    14:29 10.08.2025

  • 3 БРАВО

    3 0 Отговор
    Продават се все повече и повече електрически превозни средства от всякакъв тип, пълни с китайски батерии, бмц-та, електродвигатели и т.н. Голяма част от тях дори не са сглобени в ЕССР. За захранватено им ще се купуват и монтират още повече китайски соларни панели, зарядни станции, ел. мрежи ще се изграждат, напрежението ще се уравновеся, всичко с произведени в Китай продукти. Евала на зелената схема, евала на урсулата, евала на ЕССР, само тва му е майката на енергината независимост и въглеродо неутралния живот! Ся се замислете, ако тока беше евтин и от конвенционални източници, без борси, без търговци, без нерегулиран пазар, кво щеше да стане ако тия пари се бяха налили обратно в ЕССР, а не в китайската промишленост!

    14:31 10.08.2025

  • 4 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    7 3 Отговор
    Скъпи млади шафиори, да знаете
    Немска любов във френски автомобил,
    не е като френска любов в немски автомобил❗

    14:31 10.08.2025

  • 5 войните предстоят

    2 3 Отговор
    Избийте се!!! Да има къде да си паркирам осмака!

    14:36 10.08.2025

  • 6 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    4 1 Отговор
    С голямо нетърпение очаквам да пристигне и моя електрически Москвич.

    Коментиран от #7

    14:37 10.08.2025

  • 7 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    🚘Когато МаЦква и София правят електрически "Москвич" ти още не си бил в проект❗

    14:44 10.08.2025

  • 8 Хахахаха

    1 0 Отговор
    Елекрокарите ги боядисваха в същият цвят!😂😂😂😂😂😂

    Коментиран от #9

    15:00 10.08.2025

  • 9 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Хахахаха":

    Принципно новите електроКАР-и не са нищо по-различно от нашите преди половин век❗
    Някои от които още работят по гарите❗
    Ама не ги бяха започнали ЗАПАДНалИЯ свят ❗

    15:16 10.08.2025