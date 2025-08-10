Поредната глупост от Брюксел: Искат всички служебни коли да са електрически и то до пет години!

Европейският съюз подготвя радикален план, който може да преобърне автомобилния пазар на континента. Ако бъде приет, той ще принуди големите компании с обширни автопаркове да преминат изцяло на електрически превозни средства, като това трябва да стане до 2030 година. Този ход, който предхожда с пет години пълната забрана на нови автомобили с двигатели с вътрешно горене, е най-големият тласък към мобилността без вредни емисии досега. Или поне така смятат хората от Брюксел.

Според информация на немското издание "Bild", Европейската комисия обмисля въвеждането на задължителна квота за компании с големи автопаркове, включително фирми за коли под наем и други корпоративни клиенти. Тези компании ще трябва да електрифицират целите си автопаркове до 2030 година. Тази стратегия е насочена към ускоряване на прехода към устойчив транспорт и намаляване на въглеродните емисии в Европа.

Повече от 60% от всички нови автомобили, продадени в Европа, се купуват от корпоративни клиенти. Затова, ако това предложение бъде прието, то ще създаде огромен пазарен тласък за електрическите превозни средства. Увеличеното търсене ще стимулира не само производството, но и развитието на зарядна инфраструктура, което в момента е един от най-големите проблеми пред масовата електрификация.

Инициативата е крайно продължение на по-широката екологична политика на ЕС, включително и забраната за продажба на нови автомобили с ДВГ от 2035 година. С въвеждането на по-ранен срок за корпоративните клиенти, Съюзът цели да даде силен пример и да ускори декарбонизацията на транспортния сектор.

Очаква се този ход да има множество отрицателни ефекти, макар от ЕС да смятат, че той ще стимулира иновациите в производството на електрически превозни средства, ще допринесе за по-устойчива градска среда и ще ускори постигането на климатичните цели на ЕС.

Ако това се случи, компаниите ще трябва да се адаптират още по-бързо към новата реалност, което ще изисква значителни инвестиции. Ще бъде интересно да се проследи как ще реагират бизнесът и производителите на автомобили на тази потенциална промяна в правилата на играта.