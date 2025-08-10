Новини
Поредната глупост от Брюксел: Искат всички служебни коли да са електрически и то до пет години!

Поредната глупост от Брюксел: Искат всички служебни коли да са електрически и то до пет години!

10 Август, 2025 13:15 1 803 9

  • европейски съюз-
  • служебни автомобили-
  • електромобили

А повече от 60% от всички нови автомобили, продадени в Европа, се купуват от корпоративни клиенти

Поредната глупост от Брюксел: Искат всички служебни коли да са електрически и то до пет години! - 1
Снимка: Shutterstock
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Европейският съюз подготвя радикален план, който може да преобърне автомобилния пазар на континента. Ако бъде приет, той ще принуди големите компании с обширни автопаркове да преминат изцяло на електрически превозни средства, като това трябва да стане до 2030 година. Този ход, който предхожда с пет години пълната забрана на нови автомобили с двигатели с вътрешно горене, е най-големият тласък към мобилността без вредни емисии досега. Или поне така смятат хората от Брюксел.

Според информация на немското издание "Bild", Европейската комисия обмисля въвеждането на задължителна квота за компании с големи автопаркове, включително фирми за коли под наем и други корпоративни клиенти. Тези компании ще трябва да електрифицират целите си автопаркове до 2030 година. Тази стратегия е насочена към ускоряване на прехода към устойчив транспорт и намаляване на въглеродните емисии в Европа.

Повече от 60% от всички нови автомобили, продадени в Европа, се купуват от корпоративни клиенти. Затова, ако това предложение бъде прието, то ще създаде огромен пазарен тласък за електрическите превозни средства. Увеличеното търсене ще стимулира не само производството, но и развитието на зарядна инфраструктура, което в момента е един от най-големите проблеми пред масовата електрификация.

Инициативата е крайно продължение на по-широката екологична политика на ЕС, включително и забраната за продажба на нови автомобили с ДВГ от 2035 година. С въвеждането на по-ранен срок за корпоративните клиенти, Съюзът цели да даде силен пример и да ускори декарбонизацията на транспортния сектор.

Очаква се този ход да има множество отрицателни ефекти, макар от ЕС да смятат, че той ще стимулира иновациите в производството на електрически превозни средства, ще допринесе за по-устойчива градска среда и ще ускори постигането на климатичните цели на ЕС.

Ако това се случи, компаниите ще трябва да се адаптират още по-бързо към новата реалност, което ще изисква значителни инвестиции. Ще бъде интересно да се проследи как ще реагират бизнесът и производителите на автомобили на тази потенциална промяна в правилата на играта.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ПЕНСИОНЕР

    10 1 Отговор
    И аз искам млада жена ,ама ми идва много скъпо .

    Коментиран от #4

    13:19 10.08.2025

  • 2 Маноил

    11 0 Отговор
    Няма кой да купува електрокарите и търсят пазар.

    13:22 10.08.2025

  • 3 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    5 2 Отговор
    Защо да е глупост🤔
    Нека фирмите се радват на Токовия удар❗
    Глупост е защо трябва да карат Дядо Тошко от село Светлина да кара кола на ток до нивата си ❓

    13:23 10.08.2025

  • 4 че като нямаш пари може и ръчно

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "ПЕНСИОНЕР":

    тогава ръчно ще махаш

    13:26 10.08.2025

  • 5 Служебни полицейски автомобили

    5 1 Отговор
    ще гонят нарушители по магистралата с 300 и след 3 км ще им свърши тока.
    Ще бъде весело.

    Коментиран от #7

    13:30 10.08.2025

  • 6 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    1 0 Отговор
    🤣🤣🤣🤣
    Борисов да джитка с джипка на ТОК
    🤣🤣🤣🤣

    13:31 10.08.2025

  • 7 А откъде ще заделят

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Служебни полицейски автомобили":

    гориво за личните. Вие нещо се шегувате нали. Няма далавера няма служители.

    13:31 10.08.2025

  • 8 Пуц шулен сметане с пръсти

    4 0 Отговор
    Ужас ти казвам локомотивите стават електрически а колети също няма вече нафта немцката технология на Руди умре.
    Гейрмания фалира ще рацдат китайчета до 5 години.

    13:36 10.08.2025

  • 9 Групи

    3 0 Отговор
    Кой определя какво глупост ?

    13:36 10.08.2025