Как влияят различните напитки на приема на лекарства?

Милиони хора по света ежедневно приемат лекарства за лечение на хронични заболявания, облекчаване на временни неразположения или за профилактика. Въпреки това, често не се обръща внимание на напитката, с която се поглъщат таблетките. Много хора приемат медикаментите с прясно мляко или чай, без да осъзнават, че изборът на напитка може да има съществени последствия за ефективността на лечението.

Мляко

Научни изследвания показват, че някои съставки в млякото и чая могат да влияят на абсорбцията и ефективността на определени лекарства. Прясното мляко съдържа калций, магнезий, протеини (като казеин) и мазнини, които могат да взаимодействат с активните вещества в медикаментите. Сред тях, калцият играе ключова роля, като може да образува неразтворими съединения с лекарства като тетрациклин и флуорохинолони (например ципрофлоксацин). Тези съединения намаляват усвояването на лекарството в червата, което води до намалена ефективност на лечението. Изследвания показват, че в някои случаи абсорбцията на лекарството може да намалее с 50–80%.

Протеините и мазнините в млякото също могат да забавят разтварянето и усвояването на лекарствата, като по този начин удължават времето за постигане на желания ефект. Освен това, млякото неутрализира стомашната киселина, което може да възпрепятства усвояването на медикаменти, които изискват кисела среда за ефективността си, като кетоконазол.

Кои лекарства да НЕ приемаме с мляко?

Сред лекарствата, при които се препоръчва да се избягва приемът с мляко, са антибиотици като тетрациклин, ципрофлоксацин и левофлоксацин, желязо-съдържащи добавки, медикаменти за щитовидната жлеза (например левотироксин) и препарати за остеопороза. При тези лекарства, взаимодействието с млякото може значително да намали тяхната ефективност.

От друга страна, съществуват лекарства, които могат да се приемат с мляко без сериозни последици. Сред тях са болкоуспокояващи като парацетамол, добавки с витамин D и калций, както и някои антиациди (в зависимост от състава им). Въпреки това, дори и с тези медикаменти, е възможно леко забавяне на ефекта поради взаимодействието с калция и мазнините в млякото.

Чай

Относно чая, обикновено се препоръчва да се избягва приемът на лекарства с тази напитка. Танините, които се съдържат в черния и зеления чай, могат да се свързват с определени медикаменти и да намаляват тяхната абсорбция в организма. Освен това, кофеинът в чая може да взаимодейства с антидепресанти, лекарства за астма и стимуланти, като увеличава риска от странични ефекти като безсъние, тревожност и високо кръвно налягане.

Съществуват и опасности при приема на антибиотици от хинолоновата група с чай, тъй като взаимодействието с кофеина може да удължи престоя на тези лекарства в организма, увеличавайки риска от токсичност.

Кои лекарства да НЕ приемаме с чай?

Чаят не е препоръчителен в комбинация с антидепресанти, антибиотици, медикаменти, които влияят на сърдечната честота или кръвното налягане, както и с антиациди и лекарства, зависими от рН средата в стомаха.

Най-сигурният и ефективен избор при прием на лекарства остава обикновената вода. Тя не съдържа активни съставки, които могат да въздействат на лекарствата, и не пречи на тяхната абсорбция.

Експертите препоръчват да се избягват напитки като мляко и чай при прием на лекарства, а ако все пак те се консумират, да има интервал от поне 1–2 часа между приема на медикаментите и напитката. Това може да помогне за предотвратяване на нежелани взаимодействия и осигуряване на оптимална ефективност на лечението.