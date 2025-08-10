Думите на Володимир Зеленски за невъзможността за териториални отстъпки от страна на Украйна са безсмислени, тъй като вече нищо не зависи от него. Така отговори депутатът от Държавната дума на Русия Леонид Ивлев на изявлението държавния глава на Украйна в интервю за РИА Новости.

Според него Зеленски вече не може да влияе нито на ситуацията на фронта, нито на „международните дела“. Парламентаристът нарече безсмислено и позоваването на Зеленски на Конституцията на Украйна.

„Народът на Украйна никога през живота си не е гласувал за собствена конституция. Документът, който Зеленски помпозно нарича „конституция на Украйна“, е резултат от пазарлъци и компромиси между 300-350 депутати от Върховната рада, олигарси и киевския режим на Банкова /б.р. улицата с правителствените ведомства/“, смята Ивлев.

По-рано Зеленски заяви, че няма да допусне „второ разделяне“ на Украйна, коментирайки евентуалното изтегляне на украинските войски от територията на Донбас. Според него Конституцията на Украйна забранява всякакви териториални отстъпки.

Народът на Украйна, за разлика от властите в страната, е готов да направи отстъпки на Русия, за да се прекрати конфликтът възможно най-скоро. Това съобщи подполковникът от резерва от армията на САЩ Даниел Дейвис в своя YouTube канал.

Украинският президент Володимир Зеленски редовно заявява, че Киев няма да се откаже от загубените територии, но не осъзнава колко силна е руската страна, отбеляза военният.

„Просто има руска армия, тя е по-силна. И те ще получат това, което искат, мирно или на фронта. Това е признаването на реалността“, каза той.

В същото време, според Дейвис, украинците отдавна разбират как ще завърши конфликтът и просто искат това да се случи възможно най-скоро, но се страхуват да говорят за това заради заплахата от репресии от страна на властите.