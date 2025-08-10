Руски депутат за териториалните отстъпки: Вече нищо не зависи от Зеленски

Думите на Володимир Зеленски за невъзможността за териториални отстъпки от страна на Украйна са безсмислени, тъй като вече нищо не зависи от него. Така отговори депутатът от Държавната дума на Русия Леонид Ивлев на изявлението държавния глава на Украйна в интервю за РИА Новости.
Според него Зеленски вече не може да влияе нито на ситуацията на фронта, нито на „международните дела“. Парламентаристът нарече безсмислено и позоваването на Зеленски на Конституцията на Украйна.
„Народът на Украйна никога през живота си не е гласувал за собствена конституция. Документът, който Зеленски помпозно нарича „конституция на Украйна“, е резултат от пазарлъци и компромиси между 300-350 депутати от Върховната рада, олигарси и киевския режим на Банкова /б.р. улицата с правителствените ведомства/“, смята Ивлев.
По-рано Зеленски заяви, че няма да допусне „второ разделяне“ на Украйна, коментирайки евентуалното изтегляне на украинските войски от територията на Донбас. Според него Конституцията на Украйна забранява всякакви териториални отстъпки.
Народът на Украйна, за разлика от властите в страната, е готов да направи отстъпки на Русия, за да се прекрати конфликтът възможно най-скоро. Това съобщи подполковникът от резерва от армията на САЩ Даниел Дейвис в своя YouTube канал.
Украинският президент Володимир Зеленски редовно заявява, че Киев няма да се откаже от загубените територии, но не осъзнава колко силна е руската страна, отбеляза военният.
„Просто има руска армия, тя е по-силна. И те ще получат това, което искат, мирно или на фронта. Това е признаването на реалността“, каза той.
В същото време, според Дейвис, украинците отдавна разбират как ще завърши конфликтът и просто искат това да се случи възможно най-скоро, но се страхуват да говорят за това заради заплахата от репресии от страна на властите.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 аz СВОПобеда80
Коментиран от #3, #5, #7, #9, #24
07:27 10.08.2025
2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
СИ ОТ 1990 ГОДИНА
.....
И САЩ ДА ГО ПОДПИШЕ И НАТО ДА ГО ПОДПИШЕ
.....
И ТОГАВА ЩЕ ИМА МИР
Коментиран от #19
07:29 10.08.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 То пък
07:30 10.08.2025
5 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #1 от "аz СВОПобеда80":купИ си пуканки, че става интересно❗
07:31 10.08.2025
6 Боруна Лом
07:34 10.08.2025
7 Ццц
До коментар #1 от "аz СВОПобеда80":По-скоро сделка или не? 🤣 . За това и дрогирания е аут. Тръмп е американец. Той не умее да играе шах, а е "зашеметяван" от Ледения Стив Остин.
07:36 10.08.2025
8 пътник
07:42 10.08.2025
9 Ъхъ
До коментар #1 от "аz СВОПобеда80":Взе го и си го закара вкъщи във Флорида, барабар с арменците, грузинците, азерите и т.н.
😂😂😂😂😂
Коментиран от #12
07:43 10.08.2025
10 Българин
Коментиран от #17
07:45 10.08.2025
11 Свободен
Най-накрая ще могат да го заобиколят!
Съвсем друго е вместо с коравия Зеленски да се разбират със слабака тръмп!
Коментиран от #16
07:46 10.08.2025
12 Йоската Кобзон
До коментар #9 от "Ъхъ":Аз получих 1 милион парчета.
07:47 10.08.2025
13 Тоя
07:48 10.08.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Велика Октомврийска Революция
Не само на нас и на целия свят му писна руския бандитски режим на путинската хунта, завзела властта силаво чрез терор.
Коментиран от #18
07:49 10.08.2025
16 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #11 от "Свободен":РаНгеле!
Най-накрая ще могат да МУ го набият на кЬоравия Зеленски ‼️
07:50 10.08.2025
17 Българин
До коментар #10 от "Българин":Реалността е, че Русия е кочина. Руснаците вместо евроавтомобили втора употреба карат китайски боклук, на който още първата годинапму падат пластмасите и ръждата пробива тенекията на цена тройна на нов евроавтомобил.
Коментиран от #21, #30
07:51 10.08.2025
18 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #15 от "Велика Октомврийска Революция":Пуканки купи ли си ❓
И ти ли ще чакаш ТръмПича да извика Путин и да ...го арестува 🤔‼️
07:52 10.08.2025
19 Лос Аламос
До коментар #2 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Ти се изтегли в грониците си от 1990та. Откъде беше Странджа-Сакар, помаче? Ходи пак да пасеш овце.
07:53 10.08.2025
20 Тръмп си играе с Путин
До коментар #3 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Като анаконда бавно го стяга в смъртоносна хватка.
Коментиран от #27, #37
07:54 10.08.2025
21 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #17 от "Българин":Ти май никога не си бил в Русия❗
И пишеш съчинение по картинка, без дори да са ти показали ОТпосолствОТ картинката❗
Ама ти дори не знаеш, че и посланици няма ТУК и ТАМ❗
Голям срам ‼️
07:55 10.08.2025
22 Гай Турий
07:56 10.08.2025
23 Хаха
07:58 10.08.2025
24 Презвитер Козма
До коментар #1 от "аz СВОПобеда80":Ни Путин, нито Тръмп
крадат никове, чадо неразумно!
07:59 10.08.2025
25 Куку
08:00 10.08.2025
26 Опа
Коментиран от #34
08:01 10.08.2025
27 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #20 от "Тръмп си играе с Путин":Ана Кондата отдавна се гърчи❗
Дългът отдавна надхвърли
37 с дузина нули❗
Вече никой не иска да купува САЩински дълг❗
Банките в цял свят методично СКЪСЯВАТ доларовите си резерви❗
08:01 10.08.2025
28 болгаринь..
До коментар #14 от "Българин":А делиорманопомацитте..със фереджетата и шалварите-дето са 1/3 от бг-тата..са сдеяни по време на петстотин год османското присъствие в бг-то
08:04 10.08.2025
29 Гориил
08:05 10.08.2025
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 А где
Коментиран от #35
08:08 10.08.2025
32 Механик
А какво стана с "москаляку на гиляку", бе Зели? Нали бехте много яки и се кълняхте, че самсамички ще разпадате и без това слабата и изостанала Русийка?
Кво стана с прословутите "четвъртити ракети", дето щаха да падат на "красная площад"? Абрамасите стигнаха ли Владивосток, както се изхвърляхте??
НЕ-МО-ЖА-ЧИ! Това сте вие. Приличате ми на квартални пиянки, дето като са на чашка са готови да се сражават и победят дори Дарт Вейдър.
08:08 10.08.2025
33 Гориил
08:09 10.08.2025
34 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #26 от "Опа":Точен сте господине 👌.От руснак войник не става.Това го знае всяко хлапе.
08:09 10.08.2025
35 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #31 от "А где":Що питаш, да не би да те накараха да я възстановяваш🤣❓
Коментиран от #41
08:12 10.08.2025
36 Механик
Чей Курск бе?
Бахмут, Мариупол, Авдеевка, Часов Яр.. ???? М???? Чьи???
Коментиран от #40
08:13 10.08.2025
37 Гай Турий
До коментар #20 от "Тръмп си играе с Путин":Играта е точно обратната, но ти нямаш капацитет да го проумееш. Русия и Путин отдавна са обръгнали от санкции, вече няколко стотин и от това дивият запад сам се прострелва постоянно ту в левия, ту в десния крак, а нас нещастна Б-я директно между веждите. Заради кауни като теб, каквито са ни продалите се управници, нашата страна загива. Русия е силна военно, а сега това е най-важното за да налага тя условия. Европа е плъх, който скоро ще хукне да се спасява от потъващия кораб, но не знае в коя посока да дръпне.
Коментиран от #42
08:13 10.08.2025
38 Путин се радва за срещата в Аляска
08:14 10.08.2025
39 Гориил
08:14 10.08.2025
40 А где
До коментар #36 от "Механик":Един милион ватниика?
08:16 10.08.2025
41 Механик
До коментар #35 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Не само, че ще възстановяват паметника, ами и марша на будьони ще пеят.
Инак ги чака кариерата в Сл. Бряг (ловешко) и чичо им Газдов с големата копраля. Да им изправя козяшките гърбици.
08:16 10.08.2025
42 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #37 от "Гай Турий":Как пък един боклукк не замина за руският рай?
08:17 10.08.2025