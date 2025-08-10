Новини
Руски депутат за териториалните отстъпки: Вече нищо не зависи от Зеленски
Руски депутат за териториалните отстъпки: Вече нищо не зависи от Зеленски

10 Август, 2025 07:17, обновена 10 Август, 2025 07:26

Украинците не са гласували за конституцията си, заяви Леонид Ивлев

Руски депутат за териториалните отстъпки: Вече нищо не зависи от Зеленски - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Думите на Володимир Зеленски за невъзможността за териториални отстъпки от страна на Украйна са безсмислени, тъй като вече нищо не зависи от него. Така отговори депутатът от Държавната дума на Русия Леонид Ивлев на изявлението държавния глава на Украйна в интервю за РИА Новости.

Според него Зеленски вече не може да влияе нито на ситуацията на фронта, нито на „международните дела“. Парламентаристът нарече безсмислено и позоваването на Зеленски на Конституцията на Украйна.

„Народът на Украйна никога през живота си не е гласувал за собствена конституция. Документът, който Зеленски помпозно нарича „конституция на Украйна“, е резултат от пазарлъци и компромиси между 300-350 депутати от Върховната рада, олигарси и киевския режим на Банкова /б.р. улицата с правителствените ведомства/“, смята Ивлев.

По-рано Зеленски заяви, че няма да допусне „второ разделяне“ на Украйна, коментирайки евентуалното изтегляне на украинските войски от територията на Донбас. Според него Конституцията на Украйна забранява всякакви териториални отстъпки.

Народът на Украйна, за разлика от властите в страната, е готов да направи отстъпки на Русия, за да се прекрати конфликтът възможно най-скоро. Това съобщи подполковникът от резерва от армията на САЩ Даниел Дейвис в своя YouTube канал.

Украинският президент Володимир Зеленски редовно заявява, че Киев няма да се откаже от загубените територии, но не осъзнава колко силна е руската страна, отбеляза военният.

„Просто има руска армия, тя е по-силна. И те ще получат това, което искат, мирно или на фронта. Това е признаването на реалността“, каза той.

В същото време, според Дейвис, украинците отдавна разбират как ще завърши конфликтът и просто искат това да се случи възможно най-скоро, но се страхуват да говорят за това заради заплахата от репресии от страна на властите.


Оценка 3.7 от 15 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 аz СВОПобеда80

    6 24 Отговор
    Един щрих!Тръмп взе Закавказиието под носа на Путин чрез договорът между Армения и Азербайджан.Шах и мат.

    Коментиран от #3, #5, #7, #9, #24

    07:27 10.08.2025

  • 2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    24 2 Отговор
    НАТО ТРЯБВА ДА СЕ ИЗТЕГЛИ В ГРАНИЦИТЕ
    СИ ОТ 1990 ГОДИНА
    .....
    И САЩ ДА ГО ПОДПИШЕ И НАТО ДА ГО ПОДПИШЕ
    .....
    И ТОГАВА ЩЕ ИМА МИР

    Коментиран от #19

    07:29 10.08.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 То пък

    6 1 Отговор
    депутат да видиш .

    07:30 10.08.2025

  • 5 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    6 2 Отговор

    До коментар #1 от "аz СВОПобеда80":

    купИ си пуканки, че става интересно❗

    07:31 10.08.2025

  • 6 Боруна Лом

    20 1 Отговор
    КРАЙНО ВРЕМЕ Е ЗЕЛЕНИЯТ ПОТНИК И БУРСУЛА ДА ОТИДАТ НА МАРС!

    07:34 10.08.2025

  • 7 Ццц

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "аz СВОПобеда80":

    По-скоро сделка или не? 🤣 . За това и дрогирания е аут. Тръмп е американец. Той не умее да играе шах, а е "зашеметяван" от Ледения Стив Остин.

    07:36 10.08.2025

  • 8 пътник

    3 13 Отговор
    А Путин от какво зависи?-от фалшиви референдуми и сеене на смърт?

    07:42 10.08.2025

  • 9 Ъхъ

    4 3 Отговор

    До коментар #1 от "аz СВОПобеда80":

    Взе го и си го закара вкъщи във Флорида, барабар с арменците, грузинците, азерите и т.н.
    😂😂😂😂😂

    Коментиран от #12

    07:43 10.08.2025

  • 10 Българин

    14 3 Отговор
    Напълно вярно.Сега топката е в ръцете на Русия и всичко зависи от нея.Зеленски просто трябва да приеме реалността.

    Коментиран от #17

    07:45 10.08.2025

  • 11 Свободен

    4 4 Отговор
    Разгеле!
    Най-накрая ще могат да го заобиколят!
    Съвсем друго е вместо с коравия Зеленски да се разбират със слабака тръмп!

    Коментиран от #16

    07:46 10.08.2025

  • 12 Йоската Кобзон

    2 3 Отговор

    До коментар #9 от "Ъхъ":

    Аз получих 1 милион парчета.

    07:47 10.08.2025

  • 13 Тоя

    3 6 Отговор
    измислен руски депутат да отива да си бие самогонски шамари с останалите руски депутати. Па руски. Гнусен асвабадител.

    07:48 10.08.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Велика Октомврийска Революция

    5 8 Отговор
    Депутатите от Думата отчаяно се държат за властта, защото следващият Пригожин ще стигне до Москва и там на стадиона с картеча ще разстрелят депутатите от Думата като през 1917та.

    Не само на нас и на целия свят му писна руския бандитски режим на путинската хунта, завзела властта силаво чрез терор.

    Коментиран от #18

    07:49 10.08.2025

  • 16 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    8 1 Отговор

    До коментар #11 от "Свободен":

    РаНгеле!
    Най-накрая ще могат да МУ го набият на кЬоравия Зеленски ‼️

    07:50 10.08.2025

  • 17 Българин

    3 6 Отговор

    До коментар #10 от "Българин":

    Реалността е, че Русия е кочина. Руснаците вместо евроавтомобили втора употреба карат китайски боклук, на който още първата годинапму падат пластмасите и ръждата пробива тенекията на цена тройна на нов евроавтомобил.

    Коментиран от #21, #30

    07:51 10.08.2025

  • 18 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    4 1 Отговор

    До коментар #15 от "Велика Октомврийска Революция":

    Пуканки купи ли си ❓
    И ти ли ще чакаш ТръмПича да извика Путин и да ...го арестува 🤔‼️

    07:52 10.08.2025

  • 19 Лос Аламос

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Ти се изтегли в грониците си от 1990та. Откъде беше Странджа-Сакар, помаче? Ходи пак да пасеш овце.

    07:53 10.08.2025

  • 20 Тръмп си играе с Путин

    4 6 Отговор

    До коментар #3 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Като анаконда бавно го стяга в смъртоносна хватка.

    Коментиран от #27, #37

    07:54 10.08.2025

  • 21 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    6 0 Отговор

    До коментар #17 от "Българин":

    Ти май никога не си бил в Русия❗
    И пишеш съчинение по картинка, без дори да са ти показали ОТпосолствОТ картинката❗
    Ама ти дори не знаеш, че и посланици няма ТУК и ТАМ❗
    Голям срам ‼️

    07:55 10.08.2025

  • 22 Гай Турий

    9 1 Отговор
    Зеленият парцал е омърсен и непригоден за нищо, освен да висне на простора празен и прострелян. Нелегитимен отдавна. Клоунадата приключи безславно.

    07:56 10.08.2025

  • 23 Хаха

    1 4 Отговор
    Русофилията се надява на заграбени територии, но териториални отстъпки няма да има. Искаха война, получиха я.

    07:58 10.08.2025

  • 24 Презвитер Козма

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "аz СВОПобеда80":

    Ни Путин, нито Тръмп
    крадат никове, чадо неразумно!

    07:59 10.08.2025

  • 25 Куку

    1 2 Отговор
    Монголите се държат като удавници за Дончо и това няма да помогне!!!

    08:00 10.08.2025

  • 26 Опа

    1 3 Отговор
    За последните 2 години руснаците са окупирали 1% от територията на Украйна. С тези темпове след 40 години ще окупират още 20%. Но дотогава Русия отдавна ще е последвала съдбата на СССР.

    Коментиран от #34

    08:01 10.08.2025

  • 27 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    5 0 Отговор

    До коментар #20 от "Тръмп си играе с Путин":

    Ана Кондата отдавна се гърчи❗
    Дългът отдавна надхвърли
    37 с дузина нули❗
    Вече никой не иска да купува САЩински дълг❗
    Банките в цял свят методично СКЪСЯВАТ доларовите си резерви❗

    08:01 10.08.2025

  • 28 болгаринь..

    2 1 Отговор

    До коментар #14 от "Българин":

    А делиорманопомацитте..със фереджетата и шалварите-дето са 1/3 от бг-тата..са сдеяни по време на петстотин год османското присъствие в бг-то

    08:04 10.08.2025

  • 29 Гориил

    3 1 Отговор
    Поканата на Путин в Руска Америка е победа за него.

    08:05 10.08.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 А где

    1 3 Отговор
    МОЧАТА?

    Коментиран от #35

    08:08 10.08.2025

  • 32 Механик

    4 0 Отговор
    "Просто има руска армия и тя е ПО-СИЛНА" (цитат на Зеленски)
    А какво стана с "москаляку на гиляку", бе Зели? Нали бехте много яки и се кълняхте, че самсамички ще разпадате и без това слабата и изостанала Русийка?
    Кво стана с прословутите "четвъртити ракети", дето щаха да падат на "красная площад"? Абрамасите стигнаха ли Владивосток, както се изхвърляхте??
    НЕ-МО-ЖА-ЧИ! Това сте вие. Приличате ми на квартални пиянки, дето като са на чашка са готови да се сражават и победят дори Дарт Вейдър.

    08:08 10.08.2025

  • 33 Гориил

    4 0 Отговор
    Когато руснаците идват в Калифорния и Аляска, те са си у дома. Те създадоха тази страна. А какво правят европейците в Америка?

    08:09 10.08.2025

  • 34 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    1 2 Отговор

    До коментар #26 от "Опа":

    Точен сте господине 👌.От руснак войник не става.Това го знае всяко хлапе.

    08:09 10.08.2025

  • 35 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "А где":

    Що питаш, да не би да те накараха да я възстановяваш🤣❓

    Коментиран от #41

    08:12 10.08.2025

  • 36 Механик

    1 0 Отговор
    Абе, аз да питам.
    Чей Курск бе?
    Бахмут, Мариупол, Авдеевка, Часов Яр.. ???? М???? Чьи???

    Коментиран от #40

    08:13 10.08.2025

  • 37 Гай Турий

    2 2 Отговор

    До коментар #20 от "Тръмп си играе с Путин":

    Играта е точно обратната, но ти нямаш капацитет да го проумееш. Русия и Путин отдавна са обръгнали от санкции, вече няколко стотин и от това дивият запад сам се прострелва постоянно ту в левия, ту в десния крак, а нас нещастна Б-я директно между веждите. Заради кауни като теб, каквито са ни продалите се управници, нашата страна загива. Русия е силна военно, а сега това е най-важното за да налага тя условия. Европа е плъх, който скоро ще хукне да се спасява от потъващия кораб, но не знае в коя посока да дръпне.

    Коментиран от #42

    08:13 10.08.2025

  • 38 Путин се радва за срещата в Аляска

    2 0 Отговор
    Путин няма да пропусне да напомни на Тръмп , че както Украйна, така и Аляска е Руска земя - със старо руско население с православни руски корени, което е несправедливо откъснато от “майчица Русия“ и е фашизирано в САЩ и след една СВО в Аляска за “дефашизиция“ на руското население там, ще може отново Аляска да се завърне в Руската империя....

    08:14 10.08.2025

  • 39 Гориил

    1 0 Отговор
    В Анкъридж има три руски църкви. Камбаните им ще бият в чест на изключителния руски световен лидер.

    08:14 10.08.2025

  • 40 А где

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "Механик":

    Един милион ватниика?

    08:16 10.08.2025

  • 41 Механик

    0 0 Отговор

    До коментар #35 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Не само, че ще възстановяват паметника, ами и марша на будьони ще пеят.
    Инак ги чака кариерата в Сл. Бряг (ловешко) и чичо им Газдов с големата копраля. Да им изправя козяшките гърбици.

    08:16 10.08.2025

  • 42 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "Гай Турий":

    Как пък един боклукк не замина за руският рай?

    08:17 10.08.2025

