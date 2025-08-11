Новини
Спорт »
Световен футбол »
Защитник на Ливърпул бесен на треньора, иска трансфер

11 Август, 2025 09:45 826 1

  • ливърпул-
  • костас цимикас-
  • футбол-
  • нотингам форест

Интерес към Цимикас има от Нотингам Форест

Защитник на Ливърпул бесен на треньора, иска трансфер - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Гръцкият бранител на Ливърпул - Костас Цимикас, е пред напускане, твърди Echo. 29-годишният футболист бил бесен на мениджъра Арне Слот, след като нидерландецът не го включи в групата на отбора за мача с Кристъл Палас за "Къмюнити Шийлд", който мърсисайдци загубиха след изпълнение на дузпи. Титуляр отляво на защитата бе новопривлеченият Милош Керкез.

Интерес към Цимикас има от Нотингам Форест, но със сигурност и други клубове биха били заинтригувани от евентуалното му привличане.

През миналия сезон гръцкият национал изигра 29 мача за Ливърпул, в които записа две асистенции.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Опа

    1 0 Отговор
    Гръцкото мекере не е нещо особено. Лошото е, че Робъртсън е още по-трагичен, а е важно да имат резерва за ляв бек.

    10:28 11.08.2025

