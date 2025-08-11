Защитник на Ливърпул бесен на треньора, иска трансфер

Гръцкият бранител на Ливърпул - Костас Цимикас, е пред напускане, твърди Echo. 29-годишният футболист бил бесен на мениджъра Арне Слот, след като нидерландецът не го включи в групата на отбора за мача с Кристъл Палас за "Къмюнити Шийлд", който мърсисайдци загубиха след изпълнение на дузпи. Титуляр отляво на защитата бе новопривлеченият Милош Керкез.

Интерес към Цимикас има от Нотингам Форест, но със сигурност и други клубове биха били заинтригувани от евентуалното му привличане.

През миналия сезон гръцкият национал изигра 29 мача за Ливърпул, в които записа две асистенции.