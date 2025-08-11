Новини
Любопитно »
Вики на Рачков показа изваяно тяло на плажа (СНИМКА)

Вики на Рачков показа изваяно тяло на плажа (СНИМКА)

11 Август, 2025 09:37 1 945 19

  • виктория кузманова-
  • димитър рачков-
  • тяло-
  • плочки на корема

Определено любимата на водещия може да се похвали с плочки на корема

Вики на Рачков показа изваяно тяло на плажа (СНИМКА) - 1
Снимка: Instagram
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Виктория Кузманова - бивша адреналинка и настояща половинка на актьора Димитър Рачков, отново показва страхотно тяло на плажа. Този път красавицата е избрала секси бански с щедро деколте с много интересен дизайн, пише woman.bg.

Определено любимата на водещия може да се похвали с плочки, които вае с целогодишни усилия във фитнеса.


За разлика от друг път, Вики не е заложила на искрящата си усмивка за тази снимка, а е съвсем сериозна. И все пак закачлива. Припомняме ви, че единственият път, в който Рачков проговори публично за връзката им, той сподели, че именно хубавата усмивка на Кузманова го е спечелила. Както и чувството ѝ за отговорност.

По всичко личи, че Вики се наслаждава на лятната ваканция на сто процента и е в романтично настроение.


Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хахо

    17 0 Отговор
    Като има чичко паричко да и плаща, какво друго да прави освен да си показва циците? Не се е изпотила от работа

    09:43 11.08.2025

  • 2 ШЕФА

    22 0 Отговор
    На кой му пука Храчков и тази дали въобще съществуват ?

    09:44 11.08.2025

  • 3 Варна

    19 0 Отговор
    Тази явно много е закъсала щом се е хванала с тоя пъпеш.

    Коментиран от #4, #8

    09:45 11.08.2025

  • 4 Ами

    15 0 Отговор

    До коментар #3 от "Варна":

    Търкулнало се гърнето, та си намерило похлупака.

    09:47 11.08.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 1488

    11 0 Отговор
    на Рачков какво е туй Вики че не разбрах ??

    Коментиран от #16

    09:48 11.08.2025

  • 7 Каква

    13 0 Отговор
    е тая шарения ? То бански , то плажна кърпа , то възглавница ли е , чанта ли е........ Тая от боята ли е ?

    09:51 11.08.2025

  • 8 хихи

    11 0 Отговор

    До коментар #3 от "Варна":

    Конкуренцията е голяма, а балами мъже с пари малко-....

    09:53 11.08.2025

  • 9 Тая май

    9 0 Отговор
    Е по-висока от него

    09:55 11.08.2025

  • 10 а откъде намери този бански

    7 0 Отговор
    и какъв цвят само . оранжево . и иранско дзелено . сигурно е модерно .

    09:55 11.08.2025

  • 11 Данко Харсъзина

    5 0 Отговор
    Какво ли не правят парите.

    09:56 11.08.2025

  • 12 писарке оства и ти да

    9 0 Отговор
    се наредиш до рачката
    за кифленско селфи

    09:59 11.08.2025

  • 13 после цъкалката ще ни

    6 0 Отговор
    разправя когато таз мома до рачка пур
    се махнте и закачи като търтей на друг провайдер

    10:01 11.08.2025

  • 14 Без

    4 0 Отговор
    Без силикон си е плоска дъска с крив нос.

    10:15 11.08.2025

  • 15 Митето и той е изваян

    4 0 Отговор
    Като глобус. Малък глобус.

    10:17 11.08.2025

  • 16 8814

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "1488":

    ...плочкаджийка...

    10:27 11.08.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 дреме ми на к...а

    1 0 Отговор
    Дреме ми на фууууУЯяяя за тия раз..поре.тини

    10:29 11.08.2025

  • 19 ЗОРО

    1 0 Отговор
    Този Храчков само на мен ли ми е толкова противен?!

    10:31 11.08.2025