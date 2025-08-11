Вики на Рачков показа изваяно тяло на плажа (СНИМКА)

Виктория Кузманова - бивша адреналинка и настояща половинка на актьора Димитър Рачков, отново показва страхотно тяло на плажа. Този път красавицата е избрала секси бански с щедро деколте с много интересен дизайн, пише woman.bg.
Определено любимата на водещия може да се похвали с плочки, които вае с целогодишни усилия във фитнеса.
За разлика от друг път, Вики не е заложила на искрящата си усмивка за тази снимка, а е съвсем сериозна. И все пак закачлива. Припомняме ви, че единственият път, в който Рачков проговори публично за връзката им, той сподели, че именно хубавата усмивка на Кузманова го е спечелила. Както и чувството ѝ за отговорност.
По всичко личи, че Вики се наслаждава на лятната ваканция на сто процента и е в романтично настроение.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хахо
09:43 11.08.2025
2 ШЕФА
09:44 11.08.2025
3 Варна
Коментиран от #4, #8
09:45 11.08.2025
4 Ами
До коментар #3 от "Варна":Търкулнало се гърнето, та си намерило похлупака.
09:47 11.08.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 1488
Коментиран от #16
09:48 11.08.2025
7 Каква
09:51 11.08.2025
8 хихи
До коментар #3 от "Варна":Конкуренцията е голяма, а балами мъже с пари малко-....
09:53 11.08.2025
9 Тая май
09:55 11.08.2025
10 а откъде намери този бански
09:55 11.08.2025
11 Данко Харсъзина
09:56 11.08.2025
12 писарке оства и ти да
за кифленско селфи
09:59 11.08.2025
13 после цъкалката ще ни
се махнте и закачи като търтей на друг провайдер
10:01 11.08.2025
14 Без
10:15 11.08.2025
15 Митето и той е изваян
10:17 11.08.2025
16 8814
До коментар #6 от "1488":...плочкаджийка...
10:27 11.08.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 дреме ми на к...а
10:29 11.08.2025
19 ЗОРО
10:31 11.08.2025