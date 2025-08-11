Вики на Рачков показа изваяно тяло на плажа (СНИМКА)

Виктория Кузманова - бивша адреналинка и настояща половинка на актьора Димитър Рачков, отново показва страхотно тяло на плажа. Този път красавицата е избрала секси бански с щедро деколте с много интересен дизайн, пише woman.bg.



Определено любимата на водещия може да се похвали с плочки, които вае с целогодишни усилия във фитнеса.

За разлика от друг път, Вики не е заложила на искрящата си усмивка за тази снимка, а е съвсем сериозна. И все пак закачлива. Припомняме ви, че единственият път, в който Рачков проговори публично за връзката им, той сподели, че именно хубавата усмивка на Кузманова го е спечелила. Както и чувството ѝ за отговорност.

По всичко личи, че Вики се наслаждава на лятната ваканция на сто процента и е в романтично настроение.