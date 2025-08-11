Радомир Чолаков: Скъпичко стана. В момента пазарът обира инфлацията

Скъпичко стана. Така отговори заместник-председателят на КЗК Радомир Чолаков на въпрос на водещата на бТВ дали пазарува хранителни стоки.
"Най-добрият регулатор на пазара сме ние - потребителите. Затова не купувайте излишни неща. Това се доказа и от един търговец, който ми се оплака на Задушница, че миналата година е продал 100 кг череши, а тази 5."
В момента пазарът обира инфлацията, допълни той.
"КЗК наблюдава цените в магазините - дали няма да има вдигане на определени стоки преди еврото. Държавата трябва да защитава хората."
Според Чолаков, ако няколко вериги магазини вдигнат цената на стоките с един и същ процент, значи че има координирани действия и КЗК ще го докажат.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 капитализъм
Коментиран от #8, #9, #18, #29
09:36 11.08.2025
2 Тъпичко стана
09:36 11.08.2025
3 Спекулантите
Коментиран от #13, #19, #21
09:37 11.08.2025
4 СКЪПИЧКО СТАНА...............
Коментиран от #24
09:37 11.08.2025
5 Зевс
09:37 11.08.2025
6 Киро
09:41 11.08.2025
7 неможачите се оправдават
09:42 11.08.2025
8 Ами----иии И !
До коментар #1 от "капитализъм":Ами----иии И !
Капитализъм !
Той си Гони Увеличението на Капитала !
Не се Интересува от Закона !
Държавата !
Също !
09:42 11.08.2025
9 верно ли 8 лева бензина
До коментар #1 от "капитализъм":В Германия е 1.65 Евро на литър. Каква ще е базата за 4 Евро в България? Това че идва от Лукойл ли?
09:43 11.08.2025
10 Прочут
09:44 11.08.2025
11 Бат Дилян Пе
09:45 11.08.2025
12 Унбитх
Коментиран от #15
09:45 11.08.2025
13 нннн
До коментар #3 от "Спекулантите":Ами да! Ако плащам заем или наем с 20% повече, съмнителният контрол в магазините не ме успокоява.
09:46 11.08.2025
14 пенсионер от Варна
09:46 11.08.2025
15 Борисов ви го каза
До коментар #12 от "Унбитх":Борисов неколкократно ви го каза, че увеличавайки необосновано заплати и пенсии, Асен Василев ви прави по-бедни, а вие му се подиграхте. Сега ревете, че с повече пари купувате по-малко. Ами ревете.
Коментиран от #23, #27
09:47 11.08.2025
16 Лост
09:49 11.08.2025
17 Ггггг
09:49 11.08.2025
18 Който има пари
До коментар #1 от "капитализъм":Не го интересуват цените в магазините. Българите в България имат пари. Който нямаше отдавна емигрира на Запад. А пенсионерите имоти и чували и буркани с пари и зимнина. Не ги мисли тях.
09:51 11.08.2025
19 1488
До коментар #3 от "Спекулантите":"Спекулантите нямат никаква обосновка за исканите суми!"
печалбата не е ли обосновка при капитализма ?
нали преди 35 г скачахте като @ за банани ? 🍌🐒
09:51 11.08.2025
20 свиреп ОХЛЮВ
Виждате ли битка на държава за това ? Само на думи. Делата ги няма никакви.
Поредната БОЙКОВЩИНА !
09:51 11.08.2025
21 Нищо няма
До коментар #3 от "Спекулантите":Да се намали, а ще вървят нагоре. Мечтите са безплатни. Увеличи си доходите и всичко е точно :)
Коментиран от #25
09:52 11.08.2025
22 Никой
Загрижил се за народа - този, ние не можем децата си на абитуриентски бал да изпратим. Кения. Хондурас - ма те поне се хранят там.
Какви комисии.
Явно не е чел Маркс - капиталът търси печалба.
09:55 11.08.2025
23 Борисов селяндур
До коментар #15 от "Борисов ви го каза":Не е увеличението на заплатите! Неправилното и неравностойно разпределение на пари, капитал и ресурси е проблем! Проблем а укриването на данъци, печалби, осигуровки, доходи, подхвърлянето на ниски заплати. За да може едни да си купуват джипове, яхти, десетки апартаменти, цели сгради и хотели, да изнасят и да усвояват парите зад граница. Сивите пари също са проблем, няма желание да се разследват. Политическата администрация и клиентелата от престъпници която държи властите също е проблем. Но това го знаеш мисля.
Коментиран от #26
09:55 11.08.2025
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 е ми
До коментар #21 от "Нищо няма":Всеки що годе кадърен интернет потребител, може лесно с няколко клика да провери как се движат цените в Еврозоната. И о, чудеса! Цените са горе долу еднакви в различните европейски страни. Защо тогава в България да са в пъти по-високи? Може би защото все още не сме въвели Еврото?
09:57 11.08.2025
26 размера на приходите
До коментар #23 от "Борисов селяндур":си е отговорност на всеки индивид по отделно. Зависи от образование, можене, индивидуални качества и късмет. Останалото е комунизъм, където на всекиго според нуждите, алабала.
(не очаквам да ме разбереш)
Коментиран от #28
10:00 11.08.2025
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 И няма да се разберем никога
До коментар #26 от "размера на приходите":Нито аз очаквам да ме разбереш. Ти си свикнал да делиш хората. Така ти харесва и по този начин ги ограбваш и извличаш лични ползи. Със сигурност никога няма да се разберем. Аз не грабя своите.
10:03 11.08.2025
29 много интересно
До коментар #1 от "капитализъм":Цените на бензин А95 в страните от еврозоната към август 2025 г. варират, като средните стойности в евро на литър са приблизително следните (преобразувани и актуализирани към 4 август 2025):
Австрия: около 1.525 EUR/л
Белгия: около 1.528 EUR/л
Германия: около 1.66 EUR/л (според конкретни по-нови данни от 28 юли 2025)
Гърция: около 1.739 EUR/л
Испания: около 1.467 EUR/л
Франция: около 1.700 EUR/л
Италия: около 1.709 EUR/л
Нидерландия: около 1.881 EUR/л
Португалия: около 1.694 EUR/л
Финландия: около 1.699 EUR/л
В България цената за A95 е около 2.42 лв./л (примерно 1.23 EUR/л) към 9 август 2025, което е по-ниско от средното за еврозоната.
Общата картина показва, че цените на бензина в еврозоната са в диапазона приблизително от 1.4 до около 1.9 евро за литър, като има разлики в отделните държави в зависимост от данъчното облагане, логистиката и други фактори.
10:07 11.08.2025
30 проблема е в многото прекупвачи
В другите страни от Еврозоната цените варират от около 1.04 € в Испания до около 1.44 € в Италия и средно 1.15 € във Франция. В Гърция цените стигат до около 2.00 € на литър, което е сред най-високите в региона.
Тази разлика се влияе от множество фактори като данъчно облагане, разходи за производство, опаковка и пазарни условия в различните държави.
10:14 11.08.2025
31 По-скоро
10:15 11.08.2025
32 Мнение
10:16 11.08.2025
33 бай Бончо
10:18 11.08.2025
34 РСМ
10:29 11.08.2025
35 Кромидонеца
10:35 11.08.2025
36 гост
10:48 11.08.2025