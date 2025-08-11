Радомир Чолаков: Скъпичко стана. В момента пазарът обира инфлацията

Скъпичко стана. Така отговори заместник-председателят на КЗК Радомир Чолаков на въпрос на водещата на бТВ дали пазарува хранителни стоки.

"Най-добрият регулатор на пазара сме ние - потребителите. Затова не купувайте излишни неща. Това се доказа и от един търговец, който ми се оплака на Задушница, че миналата година е продал 100 кг череши, а тази 5."

В момента пазарът обира инфлацията, допълни той.

"КЗК наблюдава цените в магазините - дали няма да има вдигане на определени стоки преди еврото. Държавата трябва да защитава хората."

Според Чолаков, ако няколко вериги магазини вдигнат цената на стоките с един и същ процент, значи че има координирани действия и КЗК ще го докажат.