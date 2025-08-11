Новини
Радомир Чолаков: Скъпичко стана. В момента пазарът обира инфлацията

11 Август, 2025

КЗК наблюдава цените в магазините - дали няма да има вдигане на определени стоки преди еврото. Държавата трябва да защитава хората

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Скъпичко стана. Така отговори заместник-председателят на КЗК Радомир Чолаков на въпрос на водещата на бТВ дали пазарува хранителни стоки.

"Най-добрият регулатор на пазара сме ние - потребителите. Затова не купувайте излишни неща. Това се доказа и от един търговец, който ми се оплака на Задушница, че миналата година е продал 100 кг череши, а тази 5."

В момента пазарът обира инфлацията, допълни той.

"КЗК наблюдава цените в магазините - дали няма да има вдигане на определени стоки преди еврото. Държавата трябва да защитава хората."

Според Чолаков, ако няколко вериги магазини вдигнат цената на стоките с един и същ процент, значи че има координирани действия и КЗК ще го докажат.


  • 1 капитализъм

    16 9 Отговор
    скъпичко ще става занапред . бензина ще удари 8 лева . нямат политика за уравновесяване . пожарите са минус . така ли се посреща лятото .

    Коментиран от #8, #9, #18, #29

    09:36 11.08.2025

  • 2 Тъпичко стана

    35 3 Отговор
    Комсомолците от герп-новоначало са я закъсали яко.

    09:36 11.08.2025

  • 3 Спекулантите

    26 3 Отговор
    Цените в България са спекулативни, особено цените на имотите в България са напълно абсурдни и изкуствени, и крайно спекулативни. Които нямат никаква обосновка за исканите суми! Това е един огромен балон. Веднага българската строителна мафия да намали цените с 20% до състоянието им от преди една година!

    Коментиран от #13, #19, #21

    09:37 11.08.2025

  • 4 СКЪПИЧКО СТАНА...............

    37 1 Отговор
    .........БЛАГОДАРЕНИЕ НА ВАС.......

    Коментиран от #24

    09:37 11.08.2025

  • 5 Зевс

    22 1 Отговор
    За Бога, братя, не купувайте :)

    09:37 11.08.2025

  • 6 Киро

    5 9 Отговор
    Всяка насилствена намеса на държавата в цените на пазара, води до дифицити и празни щандове. Това сме го играли неколкократно.

    09:41 11.08.2025

  • 7 неможачите се оправдават

    24 2 Отговор
    Толкова много капацитети се изказаха за присъединяването към еврозоната, но нито един не предвиди "обиране" на инфлацията.

    09:42 11.08.2025

  • 8 Ами----иии И !

    11 2 Отговор

    До коментар #1 от "капитализъм":

    Ами----иии И !

    Капитализъм !

    Той си Гони Увеличението на Капитала !

    Не се Интересува от Закона !

    Държавата !

    Също !

    09:42 11.08.2025

  • 9 верно ли 8 лева бензина

    7 3 Отговор

    До коментар #1 от "капитализъм":

    В Германия е 1.65 Евро на литър. Каква ще е базата за 4 Евро в България? Това че идва от Лукойл ли?

    09:43 11.08.2025

  • 10 Прочут

    21 1 Отговор
    мазник , лалажия и извор на фалшиво сладкодумие според и винаги за личен интерес ! Винаги паразитиращ на хранилка !

    09:44 11.08.2025

  • 11 Бат Дилян Пе

    18 1 Отговор
    Чолаков....вие ни идвате скъпички.....аман от разбирачи като вас. ОСТАВКА

    09:45 11.08.2025

  • 12 Унбитх

    6 2 Отговор
    Намалите рязко заплатите и пенсииите ,от тях и без това не може да се краде, а и матряла ги харчи в Гърция, а не при наште му три в България. Увеличите отново рязко заплатите на полицията да ви пази от матряла и готово инфлацията ще бъде победена защото няма пари у населението. Тоя кок орчо съвсем ги разлигави.

    Коментиран от #15

    09:45 11.08.2025

  • 13 нннн

    9 0 Отговор

    До коментар #3 от "Спекулантите":

    Ами да! Ако плащам заем или наем с 20% повече, съмнителният контрол в магазините не ме успокоява.

    09:46 11.08.2025

  • 14 пенсионер от Варна

    17 1 Отговор
    взеха да си признават.....за последните 2 месеца интуитивно усещам поскъпване с 20-тина % !

    09:46 11.08.2025

  • 15 Борисов ви го каза

    1 18 Отговор

    До коментар #12 от "Унбитх":

    Борисов неколкократно ви го каза, че увеличавайки необосновано заплати и пенсии, Асен Василев ви прави по-бедни, а вие му се подиграхте. Сега ревете, че с повече пари купувате по-малко. Ами ревете.

    Коментиран от #23, #27

    09:47 11.08.2025

  • 16 Лост

    7 1 Отговор
    В момента пазарът обирал инфлацията.А уж инфлацията беше под 3%.Ако под инфлацията има предвид народа ще му повярвам.

    09:49 11.08.2025

  • 17 Ггггг

    9 1 Отговор
    Оставка

    09:49 11.08.2025

  • 18 Който има пари

    1 8 Отговор

    До коментар #1 от "капитализъм":

    Не го интересуват цените в магазините. Българите в България имат пари. Който нямаше отдавна емигрира на Запад. А пенсионерите имоти и чували и буркани с пари и зимнина. Не ги мисли тях.

    09:51 11.08.2025

  • 19 1488

    7 3 Отговор

    До коментар #3 от "Спекулантите":

    "Спекулантите нямат никаква обосновка за исканите суми!"

    печалбата не е ли обосновка при капитализма ?
    нали преди 35 г скачахте като @ за банани ? 🍌🐒

    09:51 11.08.2025

  • 20 свиреп ОХЛЮВ

    13 1 Отговор
    Нали БОЙКОВЦИТЕ тръбяха наляво и надясно , че държавата щяла да използва цялата си мощ !!! , за да води битка с некоректни практики и вдигане на цени ?
    Виждате ли битка на държава за това ? Само на думи. Делата ги няма никакви.
    Поредната БОЙКОВЩИНА !

    09:51 11.08.2025

  • 21 Нищо няма

    6 3 Отговор

    До коментар #3 от "Спекулантите":

    Да се намали, а ще вървят нагоре. Мечтите са безплатни. Увеличи си доходите и всичко е точно :)

    Коментиран от #25

    09:52 11.08.2025

  • 22 Никой

    5 1 Отговор
    А заплатката ти - цял живот на хранилка - 25-то число.

    Загрижил се за народа - този, ние не можем децата си на абитуриентски бал да изпратим. Кения. Хондурас - ма те поне се хранят там.

    Какви комисии.

    Явно не е чел Маркс - капиталът търси печалба.

    09:55 11.08.2025

  • 23 Борисов селяндур

    7 1 Отговор

    До коментар #15 от "Борисов ви го каза":

    Не е увеличението на заплатите! Неправилното и неравностойно разпределение на пари, капитал и ресурси е проблем! Проблем а укриването на данъци, печалби, осигуровки, доходи, подхвърлянето на ниски заплати. За да може едни да си купуват джипове, яхти, десетки апартаменти, цели сгради и хотели, да изнасят и да усвояват парите зад граница. Сивите пари също са проблем, няма желание да се разследват. Политическата администрация и клиентелата от престъпници която държи властите също е проблем. Но това го знаеш мисля.

    Коментиран от #26

    09:55 11.08.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 е ми

    4 1 Отговор

    До коментар #21 от "Нищо няма":

    Всеки що годе кадърен интернет потребител, може лесно с няколко клика да провери как се движат цените в Еврозоната. И о, чудеса! Цените са горе долу еднакви в различните европейски страни. Защо тогава в България да са в пъти по-високи? Може би защото все още не сме въвели Еврото?

    09:57 11.08.2025

  • 26 размера на приходите

    2 3 Отговор

    До коментар #23 от "Борисов селяндур":

    си е отговорност на всеки индивид по отделно. Зависи от образование, можене, индивидуални качества и късмет. Останалото е комунизъм, където на всекиго според нуждите, алабала.
    (не очаквам да ме разбереш)

    Коментиран от #28

    10:00 11.08.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 И няма да се разберем никога

    3 1 Отговор

    До коментар #26 от "размера на приходите":

    Нито аз очаквам да ме разбереш. Ти си свикнал да делиш хората. Така ти харесва и по този начин ги ограбваш и извличаш лични ползи. Със сигурност никога няма да се разберем. Аз не грабя своите.

    10:03 11.08.2025

  • 29 много интересно

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "капитализъм":

    Цените на бензин А95 в страните от еврозоната към август 2025 г. варират, като средните стойности в евро на литър са приблизително следните (преобразувани и актуализирани към 4 август 2025):

    Австрия: около 1.525 EUR/л
    Белгия: около 1.528 EUR/л
    Германия: около 1.66 EUR/л (според конкретни по-нови данни от 28 юли 2025)
    Гърция: около 1.739 EUR/л
    Испания: около 1.467 EUR/л
    Франция: около 1.700 EUR/л
    Италия: около 1.709 EUR/л
    Нидерландия: около 1.881 EUR/л
    Португалия: около 1.694 EUR/л
    Финландия: около 1.699 EUR/л

    В България цената за A95 е около 2.42 лв./л (примерно 1.23 EUR/л) към 9 август 2025, което е по-ниско от средното за еврозоната.

    Общата картина показва, че цените на бензина в еврозоната са в диапазона приблизително от 1.4 до около 1.9 евро за литър, като има разлики в отделните държави в зависимост от данъчното облагане, логистиката и други фактори.

    10:07 11.08.2025

  • 30 проблема е в многото прекупвачи

    1 0 Отговор
    Цената на литър прясно краве мляко в България за потребители е около 3.23-3.26 лв. (около 1.65 €), като съществува значителна разлика между изкупната цена на суровото мляко (около 0.95-1.00 лв./л) и крайната цена в търговската мрежа, поради разходи за преработка, транспорт и търговска надценка.

    В другите страни от Еврозоната цените варират от около 1.04 € в Испания до около 1.44 € в Италия и средно 1.15 € във Франция. В Гърция цените стигат до около 2.00 € на литър, което е сред най-високите в региона.

    Тази разлика се влияе от множество фактори като данъчно облагане, разходи за производство, опаковка и пазарни условия в различните държави.

    10:14 11.08.2025

  • 31 По-скоро

    4 0 Отговор
    Не я обира,а я засилва!ГОВОРИТЕ ГЛУПОСТИ И НЕПРАВИЛНО ИЗКАЗВАНЕ С ЦЕЛ ПРЕКРИВАНЕ НА ХИПЕР ИНФЛАЦИЯТА,КОЯТО ИДВА С ЕВРОТО!!!

    10:15 11.08.2025

  • 32 Мнение

    4 0 Отговор
    Този Чолаков е типичният нищоправец с рокфелерски доходи за любовниците. С фалшиви образование и без никаква компетентност. Той е като рецидив на тумора Пеевски -Борисов, който е вреден за обществото . Когато хората обесят един такъв на улицата "държавата" ще се сети, че не обслужва интересите на самозабравили се шизофреници, които разполагат с власт, която не им се полага по закон, а обслужва интересите на българските граждани

    10:16 11.08.2025

  • 33 бай Бончо

    3 0 Отговор
    Излъгаха ви , че като ви вземат всички блага от социализма ,ще живеете по добре ! Вече 35 години живеете в лъжа !

    10:18 11.08.2025

  • 34 РСМ

    1 0 Отговор
    А бухахаххаха мизерници развъждайте си там циганите и им яжте циганските говнца

    10:29 11.08.2025

  • 35 Кромидонеца

    1 0 Отговор
    За Бога, братя - мизерувайте!

    10:35 11.08.2025

  • 36 гост

    0 0 Отговор
    То ще става още по-скъпичко ,но вие с 5 цифрените заплати не го усещате и това е наглостта и цинизма ви.

    10:48 11.08.2025

