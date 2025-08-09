Новини
Салмонела и чревни инфекции плъзнаха по морските ни курорти

9 Август, 2025 10:23 604 10

Високите летни температури са сред основните причини за това

Салмонела и чревни инфекции плъзнаха по морските ни курорти - 1
Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Тенденция на нарастващи случаи на салмонела и чревни инфекции по морето. През последните седмици здравните власти във Варна регистрират ръст на заболелите, съобщава Нова телевизия.

От РЗИ отчитат, че с всяка изминала седмица случаите на стомашно-чревни инфекции и салмонела се увеличават, а една от причините за това са високите летни температури.

„Те благоприятстват развитието на бактериите, защото са свързани най-вече с храните, хранителните продукти и с малко занижената лична хигиена на хората”, казва д-р Анка Баева, началник противоепидемичен контрол в РЗИ-Варна. „Салмонелите от 17 за 2024 г., сега са 14 за месец юли. Имаме увеличение обаче от предходната седмица - от 2 стават 9. Това е заради взрив, които имахме в една детска градина. Трябва да се спазват температурните режими на всички продукти. Да не са оставени на слънце, при което се способства развитието на тези микроорганизми”, казва още д-р Баева.

От началото на сезона Българската агенция по безопасност на храните извършва засилени проверки в обектите за хранене.

„От началото на юни месец ние имаме приблизително 890 проверки. Предписанията са 150. Актовете, които сме издали, са 29. Имаме 6 затворени обекта дотук от началото на сезона. Тези обекти са с преустановена дейност поради лоша хигиена основно. Но има и такива, които работят без разрешително от Агенцията по безопасност на храните. Обичайно това, което сме установили, е, че персоналът не е добре обучен и подценява риска. Препоръчително е да се работи с ръкавици. Особено там, където се приготвя храна за деца”, обясни д-р Златина Димова, директор ОДБХ-Варна.

Контролните органи напомнят и за санкциите. „Започват от 2000 лв. В зависимост от това каква е степента на нарушението. Най-голямата санкция обаче е запечатването на обекта и налагането на заповед за спирането му”, обясни д-р Димова.

Ако все пак човек се зарази, здравните власти съветват: „Първо е хубаво хората да не се лекуват сами. Това може да доведе до едно салмолено носителство, при което те още 4-5 месеца могат да пренасят салмонелата и да заразяват без самите те да имат симптоми. Хубаво е или да отидат за изследване в лаборатория, или при личния лекар. Ако обилно имат повръщане и чести изхождания - към инфекциозна клиника да се насочат”, посъветва д-р Анка Баева.

А за да намалим рискът от подобни ситуации е хубаво да спазваме съветите на специалистите. „Спазвайте лична хигиена, мийте си ръцете често. Внимавайте с храните и хранителните продукти. Или трябва да са добре обработени, да бъдат в хладилни условия”, препоръчва д-р Баева.

„При установяване на несъответствие или при съмнение за такова, нека да бъдат изпращани сигнали чрез онлайн платформата публикувана на страницата на БАБХ. Активната гражданска позиция, активната гражданска помощ, която бихте ни оказали, би довела до повишаване ефективността на контрола”, казва д-р Баева.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 5 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Коджа Асен

    7 1 Отговор
    Ол-инклузивите вървят и мършоядите се изпонатръшкаха.

    10:26 09.08.2025

  • 2 Боко казА

    5 1 Отговор
    Водата е чиста, нема се плашите

    10:26 09.08.2025

  • 3 Нищо , бе !

    9 1 Отговор
    Ами що да оправяме фекалийните тръби през Варненското езеро към Черно море ? Руските туристи ги изгонихме , а от Запада идват само наркомани и алкохолици .

    10:26 09.08.2025

  • 4 Ивелин

    5 0 Отговор
    Ви го каза в прав текст

    10:27 09.08.2025

  • 5 Затова момчета

    1 1 Отговор
    Само на яхта в Гърция.

    Коментиран от #8

    10:31 09.08.2025

  • 6 Къде изтичат тръбите?

    2 0 Отговор
    Нищо необичайно. Затова се ходи юли, преди всички да са се и3срали във водата. И събраното от пречиствателната станция, ако работи, пак отива там.

    10:32 09.08.2025

  • 7 Пич

    1 2 Отговор
    Лъжа върху лъжа , и накрая набеждаване на незначителен хотел !!! Истината ще изгони всички туристи от Варна !!! Никаква хигиена няма да ви помогне , защото се зарезявате от фекални води !!! Влезте ли в морето - горите ! Тогава защо да ходите във Варна ?!

    10:41 09.08.2025

  • 8 Там е още по-зле

    4 1 Отговор

    До коментар #5 от "Затова момчета":

    В Гърция няма един метър канализационна тръба. Всичко е направо в морето. От островите също. Затова скалите са им кафяви. Водата чак е солена от лаа йната. Трябва на поне на трийсе километра от града да се отдалечиш или в морето за да не си намазан с лана.

    10:41 09.08.2025

  • 9 Кафявата лагуна

    2 1 Отговор
    "Високите летни температури" може и да са предпоставка, но не са основните причини.

    10:49 09.08.2025

  • 10 Ей, големи

    0 0 Отговор
    Сте гадинки - открили салмонела в една детска градина във Варна, а вие пишете: Чревни инфекции плъзнаха по Черноморието”! Пълни родоотстъпници и манипулатори! За съд сте, да знаете!

    10:57 09.08.2025