Диетолог посочи груба хранителна грешка на жените в менопауза

Диетологът Сандра Монино заяви, че отказването от мазнини в полза на по-леки храни е една от най-големите грешки, които жените правят по време на менопаузата, пише Vanitatis.

Сред причините жените да се отказват от мазнини по време на менопаузата, Монино посочи желанието за контрол на теглото и подобряване на здравето като цяло. „Нашите хормони се образуват от мазнини. Те са това, което определя интензивността на симптомите, свързани с менопаузата“, подчерта тя.

Диетологът обясни, че ако изключите мазнините от диетата си, можете допълнително да дебалансирате хормоналната система. В същото време лекарят подчерта, че е необходимо да избирате висококачествени мазнини, които се съдържат например в авокадото и зехтина.