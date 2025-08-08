Диетолог посочи груба хранителна грешка на жените в менопауза

Диетологът Сандра Монино заяви, че отказването от мазнини в полза на по-леки храни е една от най-големите грешки, които жените правят по време на менопаузата, пише Vanitatis.
Сред причините жените да се отказват от мазнини по време на менопаузата, Монино посочи желанието за контрол на теглото и подобряване на здравето като цяло. „Нашите хормони се образуват от мазнини. Те са това, което определя интензивността на симптомите, свързани с менопаузата“, подчерта тя.
Диетологът обясни, че ако изключите мазнините от диетата си, можете допълнително да дебалансирате хормоналната система. В същото време лекарят подчерта, че е необходимо да избирате висококачествени мазнини, които се съдържат например в авокадото и зехтина.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Любопитния
10:23 08.08.2025
2 ЗА КОЙ ЗЕХТИН ГОВОРИТЕ КАТО
Коментиран от #4
10:28 08.08.2025
3 груба хранителна грешка на жените в мено
от услужливи господа разминаващи се с тях
за психично здраве и сияйна кожа
Коментиран от #5
10:31 08.08.2025
4 ЗЕХТИН В КОЙТО НЯМА ТАКОВА НЕЩО
До коментар #2 от "ЗА КОЙ ЗЕХТИН ГОВОРИТЕ КАТО":посочи марки в кауфланд да знаем
10:32 08.08.2025
5 Тюууу
До коментар #3 от "груба хранителна грешка на жените в мено":Не се нагълта па ти!
10:33 08.08.2025