Диетолог посочи груба хранителна грешка на жените в менопауза

8 Август, 2025 10:20 841 5

Ако изключите мазнините от диетата си, можете допълнително да дебалансирате хормоналната система

Диетолог посочи груба хранителна грешка на жените в менопауза - 1
Снимка: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Диетологът Сандра Монино заяви, че отказването от мазнини в полза на по-леки храни е една от най-големите грешки, които жените правят по време на менопаузата, пише Vanitatis.

Сред причините жените да се отказват от мазнини по време на менопаузата, Монино посочи желанието за контрол на теглото и подобряване на здравето като цяло. „Нашите хормони се образуват от мазнини. Те са това, което определя интензивността на симптомите, свързани с менопаузата“, подчерта тя.

Диетологът обясни, че ако изключите мазнините от диетата си, можете допълнително да дебалансирате хормоналната система. В същото време лекарят подчерта, че е необходимо да избирате висококачествени мазнини, които се съдържат например в авокадото и зехтина.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Любопитния

    0 0 Отговор
    Жените в менопауза могат ли да правят секс?

    10:23 08.08.2025

  • 2 ЗА КОЙ ЗЕХТИН ГОВОРИТЕ КАТО

    2 0 Отговор
    НАШТЕ ВЕРИГИ СА ГЛОБЕНИ ЗА РЕКЛАМА НА ЗЕХТИН В КОЙТО НЯМА ТАКОВА НЕЩО

    Коментиран от #4

    10:28 08.08.2025

  • 3 груба хранителна грешка на жените в мено

    1 1 Отговор
    рядък и нередовен прием на протеини
    от услужливи господа разминаващи се с тях
    за психично здраве и сияйна кожа

    Коментиран от #5

    10:31 08.08.2025

  • 4 ЗЕХТИН В КОЙТО НЯМА ТАКОВА НЕЩО

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "ЗА КОЙ ЗЕХТИН ГОВОРИТЕ КАТО":

    посочи марки в кауфланд да знаем

    10:32 08.08.2025

  • 5 Тюууу

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "груба хранителна грешка на жените в мено":

    Не се нагълта па ти!

    10:33 08.08.2025