Кой се нуждае от повече спорт - мъжете или жените?

Редовната физическа активност отдавна е свързвана с намаляване на риска от преждевременна смърт, особено от сърдечно-съдови заболявания. Но ново изследване разкрива, че ефектът от упражненията върху дълголетието не е еднакъв при двата пола — жените постигат по-големи ползи за по-кратко време, в сравнение с мъжете.

Проучването, публикувано през 2024 г. в Journal of the American College of Cardiology, обхваща над 412 000 американци на възраст между 27 и 61 години, 55% от които са жени. Данните са събрани в рамките на Националното здравно интервю (NHIS) за периода 1997–2017 г. и са свързани с Националния индекс за смъртност до края на 2019 г.

„Красотата на това изследване е, че жените извличат повече полза от всяка минута умерена до интензивна физическа активност, отколкото мъжете,“ коментира д-р Марта Гулати, водещ автор и директор на отдела по превантивна кардиология в Института Smidt Heart към болница Cedars-Sinai в Лос Анджелис.

Резултатите показват, че редовната аеробна активност (поне 150 минути седмично) е свързана с до 24% по-нисък риск от смърт при жените в сравнение с неактивни жени. При мъжете намалението е едва 15% при същото ниво на активност.

Проучването разкрива още, че жените достигат максималната полза за значително по-кратко време. Докато мъжете постигат пикова полза (18% намаление на риска от смърт по всички причини) при около 300 минути седмично, жените получават същата полза при едва 140 минути.

По отношение на силовите тренировки (като упражнения с тежести или със собствено тегло), ефектите също се различават: жените, които тренират поне два пъти седмично, имат 19% по-нисък риск от смъртност, докато при мъжете този показател е 11%. Средно жените са съобщили за 0,85 силови тренировки седмично, а мъжете — за 1,25.

Разликите са още по-осезаеми при сърдечно-съдовата смъртност: жените, които практикуват аеробна активност, имат 36% по-нисък риск, а мъжете — 14%. При силовите тренировки тези стойности са съответно 30% за жените и 11% за мъжете.

„Най-много ни изненада фактът, че при жените силовите упражнения намаляват риска от сърдечно-съдова смърт с цели 30%. Малко интервенции показват такъв ефект,“ коментира д-р Гулати пред NPR.

Изследването има някои ограничения. Данните за активността са самоотчетени, което означава, че зависят от точността на участниците. Също така са взети предвид само упражненията в свободното време, без да се отчитат физически усилия по време на работа или домакинска дейност. Освен това не са отчетени промени в нивата на активност във времето, както и евентуални недиагностицирани здравословни проблеми.

Въпреки това, резултатите потвърждават по-ранни заключения. Анализ от 2011 г., публикуван в списание Circulation, също открива по-силна връзка между физическата активност и намаления риск от смърт при жените, отколкото при мъжете.

Учените се надяват, че новите открития ще насърчат повече жени да бъдат активни — независимо дали чрез кардио упражнения, тренировки със съпротивление или други форми на движение.

„Надявам се това иновативно проучване да мотивира жените, които все още не се движат редовно, да осъзнаят, че дори малко усилие води до голяма полза за дългосрочното им здраве,“ казва д-р Кристин Албърт, ръководител на отделението по кардиология в Smidt Heart Institute.