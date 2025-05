Александър Везенков: Щастлив съм, че съм тук и, че можем да се борим за трофея в Евролигата

Българската звезда на гръцкия Олимпиакос Александър Везенков заяви, че е щастлив, че отново има възможност да участва във Финалната четворка и да се бори за трофея в Евролигата.

В Абуд Даби в Обединените арабски емирства Везенков участва в съвместна пресконференция със старши треньорите на четирите отбора, които ще си оспорват титлата в турнира - Йоргос Барцокас на Олимпиакос, Ергин Атаман на Панатинайкос, Василис Спанулис на Монако и Шарунас Ясикевичус на Фенербахче, както и по един играч - Кендрик Нън, Майк Джеймс и Найджъл Хейс-Дейвис.

"Благословен съм, че отново мога да участвам във Финалната четворка, че съм тук и че можем да се борим за трофея в Евролигата. Ние сме готови", каза Везенков.

"Миналата година гледах турнира от вкъщи. Пак беше вълнуващо, но нищо не можех да направя. Но всичко това вече е в миналото. Сега ни предстои един мач утре (бел. р. - полуфинала срещу Монако) и ще гледаме да го спечелим", добави българинът.

Sasha Vezenkov is back with a clear goal in his mind 🏆👀#F4GLORY pic.twitter.com/NeavWqYx8f