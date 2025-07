Хепатолог посочи "най-безполезната добавка", за която хората харчат пари

Витамин C, известен още като аскорбинова киселина, участва в множество жизненоважни функции на организма, включително метаболизма и имунитета. Въпреки че много хора смятат, че приемът на хранителни добавки с витамин C е необходим, д-р Сириак Аби Филипс, хепатолог, популярен в социалните мрежи като The Liver Doc, представя различна гледна точка.

Полезни ли са наистина добавките с витамин C?

Добавките могат да имат полза за хора с ограничени диети или затруднен достъп до пресни плодове и зеленчуци. В публикация от 7 юли д-р Филипс предупреждава срещу употребата на добавки с витамин C, определяйки ги като „безполезни“. Според него: „Най-ненужната, напълно безсмислена хранителна добавка, за която хората харчат пари днес, е витамин C.“

Обичайно балансираното хранене осигурява достатъчни количества витамин C. Въпреки това, добавки могат да са подходящи при определени състояния, затова е важно да се консултирате със здравен специалист преди включването им в ежедневието.

Интегриране на черно кафе в ежедневието

Според д-р Филипс, вместо да се разчита на добавки с витамин C, черното кафе е по-полезна алтернатива с редица здравни предимства. В същата публикация той посочва: „Най-полезната, абсолютно стойностна хранителна добавка за редовна употреба, от която хората излишно се страхуват, е черното кафе.“

Кофеинът в черното кафе често се свързва с прилив на енергия, но напитката съдържа и редица витамини и минерали, включително витамин B12, B5, B1, фолиева киселина, калий и магнезий.

Това споделя и д-р Меграж Ингле, гастроентеролог, в интервю на 6 юли. Той препоръчва прием на 2–3 чаши обикновено, филтрирано кафе дневно, като съветва да се избягват разтворимото кафе и подсладените напитки като фрапета, които не са полезни за черния дроб. Важно е кафето да се приготвя с чиста вода и по един и същи начин всеки път.

При започване на прием на черно кафе се препоръчва постепенно увеличаване на количеството според индивидуалната поносимост. Необходимо е да се наблюдават реакциите на организма и да се коригира консумацията при нужда.