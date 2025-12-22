БНБ обяви извънредно работно време на касите си

Във връзка с присъединяването на страната ни към еврозоната от 1 януари 2026 г. и засиления интерес към стартовите комплекти с евромонети с българска национална страна, касите на БНБ ще работят извънредно с клиенти на 27.12.2025 г. (събота), съобщават от Нова телевизия.
Ще се извършват следните операции:
• Касите в централната сграда на БНБ, на адрес: гр. София, пл. „Княз Александър I” № 1, ще извършват единствено следните операции:
- Продажба на стартови комплекти с евромонети на физически лица.
Работно време на касите с клиенти: от 8:30 до 15:45 часа без прекъсване.
• Касите в Касов център на БНБ, на адрес: гр. София, м. „Полигона”, ул. „Михаил Тенев” № 10, ще извършват единствено следните операции:
- Продажба на стартови комплекти с евромонети на физически лица.
- Размяна на монети и банкноти в левове.
Работно време на касите с клиенти: от 8:30 до 15:45 часа без прекъсване.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пустиня(к)
17:29 22.12.2025
2 Притрябвали
17:32 22.12.2025
3 Стига сте
17:42 22.12.2025
4 .......
18:24 22.12.2025