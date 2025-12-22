Възможни са затруднения при покупката на винетки до Нова година

На фона на засиленото празнично пътуване важна информация за всички шофьори – от днес до Нова година са възможни затруднения при закупуването на винетки, съобщават от Нова телевизия.
Проблемите засягат покупките, извършвани чрез банков превод през сайта и мобилното приложение на Националното тол управление. Поради технически причини този начин на плащане може временно да бъде недостъпен.
Всички останали начини за закупуване на електронна винетка остават без промяна. Шофьорите могат да платят с банкова карта онлайн, на гише или чрез терминалите за самотаксуване в страната.
„Ще имаме ограничение в рамките на 5 часа - от 21 ч. на 31 декември до 2 часа на 1 януари, в което няма да могат да бъдат закупени никакви продукти, но контролната система ще работи през това време”, добави директорът на Националното тол управление инж. Олег Асенов.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Батка
Коментиран от #5
21:09 22.12.2025
2 Боко
21:14 22.12.2025
3 ПО-ДОБРЕ РУСИЯ, ОТКОЛКОТО УРСУЛА!
ТО НЕ БЕ ВДИГАНЕ НА ЦЕНИТЕ НА ХРАНИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ,НА ТАКСИ,НА ДАНЪЦИ,НА ТОК,СЕГА И НА ВОДА.....ТО ВОДА НЯМА В НЯКОИ НАСЕЛЕНИ МЕСТА,ТЕ УВЕЛИЧАВАТ ЦЕНАТА И.....
АМА ВИЕ НАИСТИНА ЛИ МИСЛИТЕ,ЧЕ ЩЕ ТЪРПИМ.....
ПРОТЕСИ ДО ДУПКА И НАТИКАНИ В ЗАТВОРА,ВИНОВНИТЕ ЗА ВСИЧКИ ТЕЗИ БЕЗОБРАЗИЯ!
21:26 22.12.2025
4 Да възможни да!!!
Много поздрави от Клубът на богатите!🤑
21:30 22.12.2025
5 Отговор:
До коментар #1 от "Батка":Да може кеш, но имайте предвид , че банкоматите няма да работят неопределено време! Органите приемат твърда валута и злато! Ресто не връщат!
21:34 22.12.2025