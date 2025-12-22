Новини
Възможни са затруднения при покупката на винетки до Нова година

22 Декември, 2025 21:05 392 5

Проблемите засягат покупките, извършвани чрез банков превод през сайта и мобилното приложение на Националното тол управление. Поради технически причини този начин на плащане може временно да бъде недостъпен

Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

На фона на засиленото празнично пътуване важна информация за всички шофьори – от днес до Нова година са възможни затруднения при закупуването на винетки, съобщават от Нова телевизия.

Проблемите засягат покупките, извършвани чрез банков превод през сайта и мобилното приложение на Националното тол управление. Поради технически причини този начин на плащане може временно да бъде недостъпен.

Всички останали начини за закупуване на електронна винетка остават без промяна. Шофьорите могат да платят с банкова карта онлайн, на гише или чрез терминалите за самотаксуване в страната.

„Ще имаме ограничение в рамките на 5 часа - от 21 ч. на 31 декември до 2 часа на 1 януари, в което няма да могат да бъдат закупени никакви продукти, но контролната система ще работи през това време”, добави директорът на Националното тол управление инж. Олег Асенов.


  • 1 Батка

    2 0 Отговор
    Мен ме интересува може ли кеш, в брой или "на ръка". Само така плащам аз.

    Коментиран от #5

    21:09 22.12.2025

  • 2 Боко

    3 0 Отговор
    Вие да видите кво ша става след нова година в клуба на ужасите

    21:14 22.12.2025

  • 3 ПО-ДОБРЕ РУСИЯ, ОТКОЛКОТО УРСУЛА!

    1 0 Отговор
    ТЕ, ЗАТРУДНЕНИЯТА ВЕЧЕ ГИ УСЕТХМЕ ..
    ТО НЕ БЕ ВДИГАНЕ НА ЦЕНИТЕ НА ХРАНИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ,НА ТАКСИ,НА ДАНЪЦИ,НА ТОК,СЕГА И НА ВОДА.....ТО ВОДА НЯМА В НЯКОИ НАСЕЛЕНИ МЕСТА,ТЕ УВЕЛИЧАВАТ ЦЕНАТА И.....
    АМА ВИЕ НАИСТИНА ЛИ МИСЛИТЕ,ЧЕ ЩЕ ТЪРПИМ.....
    ПРОТЕСИ ДО ДУПКА И НАТИКАНИ В ЗАТВОРА,ВИНОВНИТЕ ЗА ВСИЧКИ ТЕЗИ БЕЗОБРАЗИЯ!

    21:26 22.12.2025

  • 4 Да възможни да!!!

    1 0 Отговор
    Още по възможни са глобите от КАТ! Моля обръщайте се към арменския поп!
    Много поздрави от Клубът на богатите!🤑

    21:30 22.12.2025

  • 5 Отговор:

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Батка":

    Да може кеш, но имайте предвид , че банкоматите няма да работят неопределено време! Органите приемат твърда валута и злато! Ресто не връщат!

    21:34 22.12.2025

