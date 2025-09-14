Новини
Има ли вашето BMW E60 "актив драйв" и знаете ли какво е това?

14 Септември, 2025 14:35 1 983 11

  • bmw-
  • 5er-
  • e60

Активното кормилно управление (active steering) е уникална, но непозната екстра

Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

BMW E60, модел, произвеждан от 2003 до 2010 година, е известен с иновативните си технологии и, както добре знаем, е доста разпространен у нас. Сега ще ви разкажем за една от най-забележителните, но непозната от мнозина екстри в този модел. Това е т.нар. активното кормилно управление, познато още като актив драйв (active steering).

Как работи активното кормилно управление? За разлика от традиционната кормилна система, при която ъгълът на завъртане на колелата е пряко свързан с ъгъла на завъртане на волана, актив драйв използва планетарен редуктор, вграден в кормилната колона. Този механизъм, контролиран от електромотор и специален софтуер, променя предавателното отношение на волана в зависимост от скоростта на автомобила.

По-голяма маневреност при ниска скорост: при градско шофиране и паркиране, системата увеличава ъгъла на завъртане на колелата, което позволява да се правят по-остри завои с по-малко усилие и завъртане на волана. това прави паркирането и маневрирането в тесни пространства много по-лесно.

По-голяма стабилност при висока скорост: при движение с висока скорост, системата намалява ъгъла на завъртане, което прави управлението по-прецизно и стабилно. това помага за по-добра реакция при внезапна смяна на лентата или при избягване на препятствия, намалявайки риска от загуба на контрол.

Системата актив драйв се състои от няколко основни компонента. сърцето на системата е планетарният редуктор, вграден в кормилната колона, където се намира между волана и кормилната кутия. Този механизъм се заключва и отключва от електронно контролиран електромотор. целият процес се управлява от отделен контролен модул (dme/dsc), който получава данни от различни сензори.

Контролният модул анализира в реално време информация като скоростта на автомобила, ъгъла на завъртане на волана, степента на завой и сензорите за подхлъзване. На база на тези данни, модулът изчислява необходимия ъгъл на завъртане на предните колела. Когато автомобилът се движи с ниска скорост, системата добавя до 10 градуса към ъгъла на завъртане. при висока скорост, системата отнема градуси, за да се постигне по-голяма стабилност и прецизност.

Системата е интегрирана с програмата за стабилност (dsc) и в случай на поднасяне или загуба на контрол, може да прилага корекции на ъгъла на завъртане, за да помогне за възстановяване на стабилността, преди дори водачът да е реагирал. тази техноногия значително намалява необходимостта от дребни корекции на волана и осигурява по-гладко и прецизно шофиране.

Въпреки че е изключително полезна, актив драйв е опционална екстра, която е поръчвана по-рядко. Освен това, нейното действие е толкова интуитивно, че много собственици на BMW E60, които я имат, може и да не осъзнават, че автомобилът им е оборудван с тази сложна система.


