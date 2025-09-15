Ето как може да изглежда G-класата на BMW (ВИДЕО)

Наскоро се появиха слухове, че BMW планира да създаде свой собствен SUV, който да се конкурира с Toyota Land Cruiser и Mercedes-Benz G-класа. Докато баварската компания впечатлява публиката със своите нови електрически кросоувъри, някои автомобилни ентусиасти все още мечтаят за нещо повече. Те искат истински офроудър, който да бъде пряк конкурент на Toyota Land Cruiser, Ford Bronco и най-вече на Mercedes-Benz G-класа.

Виртуалният дизайнер, известен в мрежата, като theottle, се опита да даде отговор на този въпрос. Той създаде концептуален модел, който е невероятна смесица от стилове на баварците. Theottle взима за основа Toyota Land Cruiser Prado 250, но я преобразява до неузнаваемост. Той вдъхва живот на автомобила, като го проектира с ретро дизайн, повлиян от класическата BMW 3-series от 1982 година (E30).

Според вътрешна информация, BMW наистина работи по проект за такъв модел. Той ще бъде с кодово име G74 и ще бъде базиран на платформата на BMW X5. очаква се автомобилът да дебютира не по-рано от 2029 година.

На автомобилното изложение в Мюнхен видяхме какво ни подготвят лидерите на германския премиум пазар. Audi представи своя Concept C - електрически роудстър, който загатва за новия дизайнерски език на марката. в същото време BMW и Mercedes-Benz показаха впечатляващи електрически кросоувъри.

BMW показа серийния модел на Neue Klasse - второто поколение на iX3, което впечатлява с футуристичен интериор и екран от колона до колона. Mercedes-Benz също не остана по-назад, като пусна на пазара новия GLC с технология EQ. интересното при него е гигантската радиаторна решетка, която не е характерна за марката.

Докато електрификацията обаче настъпва с пълна сила, много автомобилни ентусиасти остават верни на класическите ценности. Те искат автомобил, който може да се справи с всякакви терени, без да прави компромис с лукса и комфорта. Може би точно затова BMW планират да съживят духа на истинските всъдеходи, създавайки своя собствена легенда.

Дали BMW ще успеят да създадат достоен конкурент на G-класата? Времето ще покаже, но едно е сигурно - ако този проект бъде осъществен, той ще промени завинаги правилата на играта в сегмента на луксозните SUV автомобили.