Mercedes C63 получава по-голям двигател, но не този който феновете искат

Изправен пред слаби продажби и недоволство на клиентите от четирицилиндровия C63, Mercedes-AMG изглежда прави стратегическа промяна, като намеква за връщане към шестцилиндровия двигател. Високопоставен мениджър на компанията потвърди, че някои модели с четирицилиндрови двигатели ще се предлагат с опция за шестцилиндров двигател в бъдеще.

Макар че осемцилиндровият двигател няма да се завърне в C-Class, марката обмисля шестцилиндров, вероятно 3,0-литров редови двигател, който вече се използва в други модели на Mercedes. Не е ясно дали този нов двигател ще бъде чист или хибриден, макар че второто е по-вероятно, за да бъдат спазени нормите за емисии.

Тази стъпка идва, след като Mercedes-AMG призна, че е „загубил някои клиенти“, които са били лоялни към V8 двигателя и не са били убедени от електрифицираната четирицилиндрова конфигурация, което доведе до значителни отстъпки за настоящия C63.

Промяната може да се случи още през следващата година с обновяването на C-Class в средата на цикъла през 2026 година. Името на новия модел също е под въпрос; той може да запази емблемата C63 като plug-in хибрид или да бъде преименуван на C53, ако разполага с по-слаба хибридна система. С очакваното приемане на тази промяна в стратегията, тя ще бъде приложена и от модела GLC 63, вероятно през 2027 година.