Новини
Авто »
Mercedes C63 получава по-голям двигател, но не този който феновете искат

Mercedes C63 получава по-голям двигател, но не този който феновете искат

15 Септември, 2025 11:10 468 1

  • mercedes-
  • c-class-
  • c63-
  • amg

Промените се очакват през следващата година

Mercedes C63 получава по-голям двигател, но не този който феновете искат - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Изправен пред слаби продажби и недоволство на клиентите от четирицилиндровия C63, Mercedes-AMG изглежда прави стратегическа промяна, като намеква за връщане към шестцилиндровия двигател. Високопоставен мениджър на компанията потвърди, че някои модели с четирицилиндрови двигатели ще се предлагат с опция за шестцилиндров двигател в бъдеще.

Макар че осемцилиндровият двигател няма да се завърне в C-Class, марката обмисля шестцилиндров, вероятно 3,0-литров редови двигател, който вече се използва в други модели на Mercedes. Не е ясно дали този нов двигател ще бъде чист или хибриден, макар че второто е по-вероятно, за да бъдат спазени нормите за емисии.

Mercedes C63 получава по-голям двигател, но не този който феновете искат

Тази стъпка идва, след като Mercedes-AMG призна, че е „загубил някои клиенти“, които са били лоялни към V8 двигателя и не са били убедени от електрифицираната четирицилиндрова конфигурация, което доведе до значителни отстъпки за настоящия C63.

Промяната може да се случи още през следващата година с обновяването на C-Class в средата на цикъла през 2026 година. Името на новия модел също е под въпрос; той може да запази емблемата C63 като plug-in хибрид или да бъде преименуван на C53, ако разполага с по-слаба хибридна система. С очакваното приемане на тази промяна в стратегията, тя ще бъде приложена и от модела GLC 63, вероятно през 2027 година.

 

 


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ддд

    1 0 Отговор
    Някакъв здрав разум се появява................!

    11:28 15.09.2025