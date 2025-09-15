Мистериозно наточено Audi се появи на Нюрбургринг

Както вече ви информирахме, Audi прави значителна стратегическа промяна, като реши да отмени плановете си за високопроизводителни модели RS e-tron като RS 6 и RS Q6. Това решение, въпреки че електромобилите са в напреднала фаза на развитие, се дължи на комбинация от високи разходи за разработка и ограничен пазар за високопроизводителни електромобили.

Вместо пълноценен RS модел, Audi изглежда ще продължи с по-мощна версия на стандартния S6 e-tron. Този нов модел, който вероятно ще се нарича S6 e-tron Performance, ще предлага високата скорост, с очакваната от електрически автомобил от най-висок клас, без скъпата инженерна и дизайнерска работа, необходима за истински RS модел, като например специално изработено широко купе. Именно този автомобил наскоро бе забелязан на Нюрбургринг, като според запознати, същите тестови мулета са били използвани и за тест на RS6, което бе планирано.

Тази промяна в посоката се подкрепя от факта, че са забелязани прототипи на агресивен S6 e-tron, докато наблюденията на електрически RS модели са станали редки. Вместо това компанията ще се фокусира върху своите plug-in хибридни автомобили с висока производителност, като RS 5 ще бъде пуснат на пазара по-късно тази година, а RS 6 – през 2026 година. Ръководството на Audi вярва, че тези хибридни модели ще се продават в достатъчно количества, за да оправдаят бизнес модела си.