10 000 поръчки за 30 минути или как новото AUDI направи фурор в Китай

Audi E5 Sportback направи фурор на китайския пазар, събирайки над 10 000 поръчки само за първите 30 минути след старта на продажбите. Този успех не е случаен, тъй като моделът бележи нова ера за германския производител, който за първи път в историята си променя емблемата и изписва името си само с главни букви – AUDI.

Електрическият фастбек е разработен в съвместно предприятие със SAIC, което позволява на марката да се адаптира по-бързо към динамичните изисквания на китайския пазар. Дизайнът на E5 Sportback е смел и футуристичен: предната и задната част са с впечатляващо графично осветление, дръжките на вратите са скрити за по-добра аеродинамика, а масивен спойлер допълва спортната визия.

В интериора луксът и технологиите вървят ръка за ръка. Водачът и пътниците могат да се насладят на огромен 59-инчов извит панорамен дисплей, тапицерия от Alcantara и адаптивно амбиентно осветление. За максимален комфорт, много от функциите се управляват с гласови команди чрез интелигентен асистент.

E5 Sportback се предлага с няколко варианта на задвижване, като мощността варира от 299 до 787 к.с. Топ версията демонстрира изключителна динамика, ускорявайки от 0 до 100 км/ч само за 3,4 секунди. Едно от най-големите предимства на модела е неговият впечатляващ пробег. Благодарение на модерната 800-волтова батерия, колата може да измине до 770 км с едно зареждане, което я прави идеален избор както за града, така и за дълги пътувания.