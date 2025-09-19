Новини
Авто »
10 000 поръчки за 30 минути или как новото AUDI направи фурор в Китай

10 000 поръчки за 30 минути или как новото AUDI направи фурор в Китай

19 Септември, 2025 13:00 1 159 9

  • audi-
  • e5 sportback

Електрическият фастбек е разработен в съвместно предприятие със SAIC

Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Audi E5 Sportback направи фурор на китайския пазар, събирайки над 10 000 поръчки само за първите 30 минути след старта на продажбите. Този успех не е случаен, тъй като моделът бележи нова ера за германския производител, който за първи път в историята си променя емблемата и изписва името си само с главни букви – AUDI.

Електрическият фастбек е разработен в съвместно предприятие със SAIC, което позволява на марката да се адаптира по-бързо към динамичните изисквания на китайския пазар. Дизайнът на E5 Sportback е смел и футуристичен: предната и задната част са с впечатляващо графично осветление, дръжките на вратите са скрити за по-добра аеродинамика, а масивен спойлер допълва спортната визия.

В интериора луксът и технологиите вървят ръка за ръка. Водачът и пътниците могат да се насладят на огромен 59-инчов извит панорамен дисплей, тапицерия от Alcantara и адаптивно амбиентно осветление. За максимален комфорт, много от функциите се управляват с гласови команди чрез интелигентен асистент.

E5 Sportback се предлага с няколко варианта на задвижване, като мощността варира от 299 до 787 к.с. Топ версията демонстрира изключителна динамика, ускорявайки от 0 до 100 км/ч само за 3,4 секунди. Едно от най-големите предимства на модела е неговият впечатляващ пробег. Благодарение на модерната 800-волтова батерия, колата може да измине до 770 км с едно зареждане, което я прави идеален избор както за града, така и за дълги пътувания.

  • 1 Отзад

    8 1 Отговор
    ми прилична Киа или нещо от корейските макри.. Иначе хора без вкус но с пари.. колкото искаш.

    Коментиран от #4

    13:03 19.09.2025

  • 2 китайска кола

    11 1 Отговор
    с немски емблеми

    Коментиран от #7

    13:06 19.09.2025

  • 3 Когато руснаците

    6 3 Отговор
    Направят автомобил в сътрудничество с китайци много хора се подиграват. Да видим сега когато Ауди го прави същото, какви ще са коментарите.

    Коментиран от #6

    13:07 19.09.2025

  • 4 АБЕ КОМУНИЗЪМ

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Отзад":

    БЕЗ ВКУС , НО С ПАРИ.ВИЖ НИЕ ТУКА СМЕ ДРУГА КЛАСА , КАПИТАЛИСТИЧЕСКА-С ВКУС , НО БЕЗ ПАРИ

    13:09 19.09.2025

  • 5 гост

    3 1 Отговор
    xiaomi ги правят тези бройки за един ден в техните заводи

    13:13 19.09.2025

  • 6 Кога

    3 2 Отговор

    До коментар #3 от "Когато руснаците":

    са правили руснаците съвместно с китайците автомобили?

    13:15 19.09.2025

  • 7 Точно

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "китайска кола":

    SAIC са китайска корпорация.

    13:33 19.09.2025

  • 8 Е не

    1 0 Отговор
    Линията е добра, но иначе прилича на евтин китайски дизайн ! Отпред много по-добре би стояла емблемата, задницата е направо кичозна, а вътре прилича не на автомобил, а на киносалон !

    13:38 19.09.2025

  • 9 Гост

    0 0 Отговор
    Нищо не прочетох за цената

    13:39 19.09.2025