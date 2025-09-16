Продава се най-скъпото BMW X5

В Германия е пуснато в продажба изключително персонализирано BMW X5 M60i на цена от 380 000 евро. Автомобилът е превърнат в брониран модел от най-висок клас, което го прави най-скъпия екземпляр от серията.

Преустройството е дело на немското ателие Hollman, което е специализирано в производството на бронирани превозни средства. Детайлите по проекта бяха публикувани на техния уебсайт.

Бронираното BMW X5 Hollman е сертифицирано по стандарта VR6. Това означава, че е в състояние да издържи на стрелба с автоматично оръжие калибър 7.62 мм, както и на експлозия от граната под шасито.

Автомобилът е получил допълнителна защита на вратите и долната част на каросерията, както и бронирани стъкла. Гумите също са подсилени, което позволява на водача да продължи да шофира дори и след спукване.

Въпреки сериозните модификации, бронираният BMW X5 M60i е почти неразличим от стандартния модел. Той запазва спортното си окачване и оригиналните 20-цолови джанти.

Интериорът също е запазил луксозния си вид с кожена тапицерия, отопляеми и електрически регулируеми спортни седалки. Включени са и стандартните екстри като четиризонов климатроник, камери, системи за безопасност и асистент за паркиране.

Под капака на BMW X5 M60i работи стандартен 4.4-литров V8 двигател с два турбокомпресора, който генерира мощност от 530 конски сили. Заради допълнителната броня, автомобилът е станал по-тежък и по-бавен, като средният разход на гориво се е увеличил до 13.6 литра на 100 км.