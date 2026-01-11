Новини
Бизнес »
Най-добре платените мигранти в Германия

Най-добре платените мигранти в Германия

11 Януари, 2026 10:07 1 161 9

  • германия-
  • работа-
  • чужденци-
  • заплата

Средното възнаграждение на германските служители е 4177 евро

Най-добре платените мигранти в Германия - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Последно проучване на германски икономически институт показва, че индийците получават най-високи медианни брутни заплати сред мигрантите в Германия – 5393 евро на месец. Медианната заплата означава, че половината от индийците печелят повече, а другата половина – по-малко. За сравнение, средното възнаграждение на германските служители е 4177 евро, уточнява Нова телевизия.

Според експертите успехът на индийците се дължи на високата концентрация на професионалисти в сфери като наука, технологии, инженерство и математика, които са добре платени. Броят на индийците в Германия се е увеличил почти девет пъти за последните 10 години и в момента те са около 32 800 души.

Асим Мансури, който работи като IT специалист в телекомуникационна компания, споделя, че е избрал Германия заради стабилността и високото качество на живот. „Това е за бъдещето на моите деца – повече възможности и по-добър живот“, каза той.

Илка Илиева, българка, работеща в международна компания, отбелязва, че индийците се отличават с желание да се учат и да се развиват постоянно. „Студентите от Индия са станали пет пъти повече и половината от тях имат намерение да останат. Те непрекъснато търсят обратна връзка и след работа следват онлайн курсове“, допълни тя.

На второ място по доходи сред мигрантите са австрийците с 5322 евро на месец, следвани от американци, ирландци и британци. Българите получават значително по-ниски възнаграждения – средно 2681 евро на месец, почти двойно по-малко от австрийците.

Илка Илиева пояснява, че причината може да се крие в заетите сектори. „Много българи работят в по-нискоквалифицирани професии, като строителството или сезонни земеделски дейности, което сваля средната заплата“, обясни тя. Освен това някои българи имат двойно гражданство и са включени в статистиката като германски граждани.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 2 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Браво

    4 1 Отговор
    Скоро ще ги стигнем и в нашта кошара

    10:09 11.01.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Хохо Бохо

    6 0 Отговор
    Те индийците са ясни. Кажете за арабунгите дето не работят и си правят гета. За тях кажете. Турци и индийци са ясни

    10:27 11.01.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 ...

    4 0 Отговор
    Средният коефициент на интелигентност в Индия е 76.2, така че не ми ги хвалете, а за протокола, IQ под 70 се счита за умствена изостаналост.

    Коментиран от #9

    10:32 11.01.2026

  • 6 нннн

    9 0 Отговор
    Абе, наШте индийци защо не учат и работят като индийските индийци?

    Коментиран от #7

    10:39 11.01.2026

  • 7 Индийските индийци

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "нннн":

    са раснали в конкурентна среда и са видели, че по-високото образование се цени, а и там социални помощи няма. Нашите от малки гледат да се закачат на социални помощи давани щедро от милата ни Родина, а има и по-дашни от нашата. Раждат като зайци да не прекъсва социала, изкарват си ТЕЛК и така цял живот. Нашите са от друго племе изгонено точно от индийците с войска.

    11:03 11.01.2026

  • 8 Хайде някое ППрограмистче

    0 0 Отговор
    Да направи сайт "Черно евро", където да са посочени всички сигнали за високи цени, злоупотреби, липса на евро!

    11:13 11.01.2026

  • 9 Среден с два свити

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "...":

    Обаче индийците са милиард и половина, а тези които са в Германия имат два три пъти по-висок коефициент от твоя.

    11:18 11.01.2026