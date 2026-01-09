Новини
9 Януари, 2026

  • rezvani-
  • tank-
  • брониран автомобил

1000 конски сили за чудовището Tank

Нов пътен терминатор от Rezvani - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Когато бруталната сила срещне военните технологии, резултатът рядко е цивилизован, но винаги е грандиозен. Американското ателие Rezvani Motors току-що взриви автомобилния свят с премиерата на второто поколение на своя емблематичен Rezvani Tank. Този „пътен терминатор“ не просто пренаписва правилата на SUV сегмента – той ги изпепелява с мощност до четирицифрени стойности и арсенал, който би накарал дори таен агент да завиди.

Въпреки че под ламарините се крие познатото и корави шаси на Jeep Wrangler, визуалната прилика свършва дотук. Дизайнерите са заложили на още по-суров, начупен силует, който изглежда сякаш е излязъл директно от компютърна игра за оцеляване след апокалипсис. Масивните панели и стандартните 37-инчови гуми са само началото. За тези, които не признават граници, се предлага екстремен пакет с 40-инчови „валяци“ и подсилено окачване, което превръща всеки пресечен терен в детска площадка.

Нов пътен терминатор от Rezvani

Истинското шоу обаче започва под предния капак. Гамата от двигатели е по-пъстра от всякога – от разумен 2.0-литров турбо мотор с 270 к.с. до екологичния plug-in хибрид. Но нека бъдем честни: Rezvani Tank се купува заради чистия адреналин. Върховите модификации разчитат на могъщия 6.2-литров V8 Hemi с механичен компресор, който генерира умопомрачителните 1000 к.с. С такава мощност този стоманен звяр буквално огъва асфалта под себе си.

Нов пътен терминатор от Rezvani

Влизайки в купето, откриваме луксозна интерпретация на познатия интериор от Jeep Wrangler, облечен в първокласна кожа. Но тук не става въпрос само за комфорт, а за оцеляване. Срещу скромната сума от 42 000 долара можете да оборудвате своя Rezvani Tank с пакет за лична сигурност, включващ димна завеса, противогази и дори дръжки на вратите, които удрят с ток при нежелан допир. Ако пък се притеснявате от обстрел, стоманената броня B6 или свръхлекият композитен щит ще превърнат кабината в непробиваема крепост срещу автоматични оръжия и гранати.

Естествено, подобно инженерно безумие има своята цена. Стартовата оферта в САЩ започва от 175 000 долара, но ако решите да се развихрите с екстри като термовизионни камери, сирени и пълна балистична защита, финалната сметка лесно прехвърля половин милион долара. Е, сигурността и доминацията на пътя никога не са били евтино удоволствие.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    3 0 Отговор
    След като козяците инсталираха в ЕС Урсулианците които унищожават Й европейското автомобилостроене с ел.миксети , в САЩ продължават да правят - КАКВОТО ТРЕБЕ !!! Пет и шест литрови осмаци !!!

    11:12 09.01.2026

  • 2 Фют

    1 0 Отговор
    Много е секси! Обаче как се качва и слиза от него ми е много странно. Дано има стълбичка и за дребни дами. Важно е да излизаме от автомобилите си с финес.

    Коментиран от #3

    11:21 09.01.2026

  • 3 Носи

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Фют":

    Рокля с цепка до прашките, и винаги ще излизаш с финес. Особено ако няма стълбичка.

    11:33 09.01.2026