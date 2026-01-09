Новини
Терор за BMW Neue Klasse: Volvo с подробности за EX60 - маратонецът, който иска да промени правилата при електромобилите

9 Януари, 2026

Флагманът със задвижване на четирите колела ще изминава изумителните 810 км с едно зареждане

Шведската технологична мощ се готви за нов мащабен пробив, който ще остави в миналото тревогата от пробега при електромобилите. Само след броени дни, на 21 януари, светът ще види официално новото Volvo EX60 – моделът, който е напът да се превърне в най-авангардния представител в историята на скандинавската марка.

Визуално кросоувърът не изневерява на северната естетика, следвайки стъпките на по-големия си събрат EX90. Тийзър изображенията разкриват характерните фарове „Чукът на Тор“ и специфичната светлинна подпис в задните колони, но истинската революция остава скрита под повърхността. Volvo EX60 е пионерът, който въвежда платформата от следващо поколение SPA3. Тук инженерната мисъл е достигнала нови висоти – батерията вече е структурен елемент от самото тяло на колата, което в комбинация с леки сплави драстично намалява теглото и повишава здравината.

Резултатите от тази „диета“ са впечатляващи: флагманът със задвижване на четирите колела ще изминава изумителните 810 км с едно зареждане. Благодарение на 800-волтовата архитектура, чакането на зарядната станция се съкращава до времето за едно кафе. Системата поддържа свръхбързо зареждане с мощност 400 kW, което позволява да добавите цели 340 км към обхвата само за 10 минути.

Освен с ефективност, Volvo EX60 ще рефинира и понятието за безопасност в дигиталната ера. Благодарение на партньорството с гиганти като Nvidia и Luminarc, моделът ще бъде оборудван с невиждана досега полуавтономна система за управление. Тя обещава да превърне шофирането в по-спокойно и интуитивно преживяване, доближавайки ни на крачка от пълната автономност.

С тези показатели Volvo EX60 директно хвърля ръкавицата на досегашните лидери в премиум сегмента, поставяйки под въпрос доминацията на модели като Tesla Model Y и очаквания нов електрически Mercedes-Benz GLC. Докато повечето съвременни SUV машини от този клас едва достигат границата от 500-600 км, шведският претендент се цели в територията на „ултра-маратонците“ като Lucid Air.

Това важи и с пълна сила за новата вълна от баварски модели на платформата Neue Klasse (BMW iX3). С пробег от 810 км, EX60 не просто се състезава с другите електрички – той напада последния бастион на автомобилите с вътрешно горене, доказвайки, че батериите вече могат да предложат същата автономност и свобода на пътуване без компромиси.

