Мартин Атанасов, създател на проекта "Черната писта": Този модел се крепи на хиляди малки корупционни практики

Мартин Атанасов, създател на проекта "Черната писта": Този модел се крепи на хиляди малки корупционни практики

11 Януари, 2026 11:04, обновена 11 Януари, 2026 10:09

  • мартин атанасов-
  • черната писта-
  • политика

Нямаме толкова видното натрапване ежедневно на Пеевски и Борисов, но поне според мен това ще е затишие пред буря, смята гостът на БНР

Снимка: Николета Атанасова/БНР
БНР БНР

Ехото от протестите, с които България изпрати 2025 година, отстраняването на Мария Цънцарова и появата на Бойко Борисов в интервю при Явор Дачков, коментира в "Мрежата" по програма "Христо Ботев" Мартин Атанасов, създател на проекта "Черната писта".

Какво остана от протестите

"Имаме едно затишие със сигурност, което всички виждаме. Нямаме вече тези ежедневни излизания на основните представители на модела, срещу които бяха най-големите протести. Нямаме толкова видното натрапване ежедневно на Пеевски и Борисов. Но поне според мен това ще е затишие пред буря.

Енергията на протестите не е изчезнала със сигурност, но празниците, времето със семейството, спокойствието със сигурност са понамалили напрежението във всеки един от нас, което беше просто неминуемо.

А иначе, протестите според мен бяха срещу модела, по който се управлява държавата в момента. Този модел се олицетворява от дуото Борисов - Пеевски, но не е само той. Под този модел има една администрация, която е в хиляди. Която прави тази дребна корупция и всъщност постига тези резултати нагоре по етажите, заради които нашата държава е на най-ниските нива в повечето класации в Европейския съюз, вече и в Еврозоната.

Тоест, тук не говорим просто за едни огромни кражби от страна на Пеевски. Да, те ги има. Имаме много журналистически разследвания, които ги доказват. Но имаме надолу по етажите много по-голяма корупция на местно ниво в различните региони. Имаме в различните министерства, в различните дирекции. Тоест, този протест беше срещу модел и срещу всички тези хора, които крадат – по-малко, по-много и така нататък."

Как да се промени моделът

"Промяната на този модел е, както се казва малко метафорично, "мисия невъзможна", но няма накъде иначе – ако не го променим, ще продължим да си седим на дъното. В момента не виждам една сила, за която категорично да кажа, че на 110% е най-добрата алтернатива или може да промени модела. Аз съм на 18 години и това ще са първите парламентарни избори, на които официално ще гласувам. Аз поне ще избирам най-малкото зло. По-добре, отколкото да не отида да гласувам и всъщност отново някой да реши вместо мен."

Един пример за вид корупция

"Когато аз си счупя ръка, защото съм паднал на леда и отида в някоя болница, може да се обзаложим на какво ще се натъкна. На чакане, на опашки, на доплащане. Не дай си Боже, ако бъда хоспитализиран, вероятно ще ми напишат още 3-4-5 изследвания, просто за да си вземат едни пари в болницата. Това е най-простичкият пример за корупция. Здравеопазването е нещо, което пази живота ни – най-ценното нещо на гражданите, фактически на държавата.

Така че всъщност аз това виждам от този модел и затова не искам този модел. Да, той може да работи прекрасно, може да постига по някакъв начин едни резултати, в които да се тупаме в гърдите – да, в Шенген, еврозоната, всичко е "вързано с мен". Но на мен не ми харесва състоянието, в което е държавата в момента. И то не е такова заради последните 4 години, както се опитват всички да го извъртят.

Така че тази промяна на целия модел не става лесно. Първото, което трябва да кажем, поне според мен – то се случва с едно мнозинство, макар и коалиционно, например на изборите – от над 121 депутати. Не става с малцинство, не става с кабинет на малцинството, с плаващи мнозинства, със "сглобки", странни конфигурации и т.н. Това е просто неработещо нещо. Говорим за едно бъдещо управление, което да има своите принципи и експерти, които да вземат позициите. Не хора, които просто са назначени, защото са нечии членове. Говорим за експерти, които знаят и имат смелост. Така че трябва всички ние повсеместно по някакъв начин да се включим, да сме активни."

Дали младите сега трябва да си направят партия

"Аз не считам за нормално млади хора на по 17, 19, 20… хайде 25 години да трябва да си направят партия, да влязат в Народното събрание и ние да трябва да определяме приоритетите на държавата, как да работи тя. Нямаме житейски опит. Нямаме знанията. Разбираемо е да ги нямаме. Стигаме до момента, в който ние сме идеалисти, които се сблъскват със стената на реалността. Чисто и просто, защото до момента сме били още малки – излизаме от училище и се занимаваме с политика.

Аз затова съм не против, но не смятам, че тази идея трябва сега да се случи – "младите да си направим партия". Считам обаче, че тази енергия категорично трябва да бъде канализирана. Да не се загуби тази настървена по коленете от протестите. Да не изчезне, да отиде в канала. Освен, разбира се, на избори да се покаже."

Кой да запази енергията

"Ние. Младите трябва да си подредим къщичката при нас, както се казва. И да се опитаме да създадем така нареченото гражданско общество, за което толкова се борят всички. Говорим за инициативи – и национални, и по места – такива, в които се събираме, говорим си, хора от различни балони. Това минава чрез истинско гражданско общество, ако така мога да го повторя. Мога да издам, че текат такива процеси. Със сигурност нашите слушатели могат да очакват нещо съвсем скоро. Надявам се да бъдем свидетели още следващия месец, може би, на такъв тип инициатива. Защото няма как без тях. Ако оставим всичко както си е било по-старому, може да излезем пак на площадите – вероятно след една-две години."

Ордена на Феникса

"Орденът, както и в Хари Потър, е изправен пред много-много предизвикателства изобщо през самото му съществуване. Важното е обаче, че накрая доброто побеждава злото. Както е в книгите, така си мисля и за истинския свят.

Така че не бива да се отказват всички хора и разследващи журналисти, които се борят с неправдата, с неистината, с несправедливостта. И трябва да знаят, че всъщност много хора стоим зад тях и ги подкрепяме. И всъщност тяхната работа е много-много ценна за това, което всички искаме и наричаме "светло бъдеще". Така че да не се отказва Орденът на Феникса, да продължава – и се надявам все повече хора да му помагат и да се включваме към него."

Публикация на Росица МИХОВА


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Безмислен

    16 16 Отговор
    Създател на безмислен проект с безмислен коментар! Но верна ПеПейска клетва! Никога няма да гласувам за такива малоумници!

    Коментиран от #22

    10:18 11.01.2026

  • 3 Ух, че мирише

    16 16 Отговор
    Мамин сорисид

    10:20 11.01.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Германец

    11 10 Отговор
    Булгараците най много мразят младите и будни хора, затова скоро турция ще анексира отново пародията им на държавичка

    Коментиран от #8

    10:24 11.01.2026

  • 6 Събиране на съчки

    13 4 Отговор
    Щом и до Хари Потър се стигна, значи ще има турбометли, вълшебни пръчки, вълшебни бухалки и вълшебни тояги.

    10:24 11.01.2026

  • 7 Асенка

    10 7 Отговор
    Аз съм възмутен и категорично отказвам ПП и аз да носим вина, че България влезе в 2026 без правителство и Държавен Бюджет.

    10:24 11.01.2026

  • 8 И аз чух

    5 6 Отговор

    До коментар #5 от "Германец":

    И аз чух че Ердоган имал огромно желание да ни плаща пенсиите и да го крадат руснаците в Болгарий.

    Коментиран от #19, #23

    10:26 11.01.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Майора

    12 8 Отговор
    Жалко за вас младите че повтаряте мснтрата за Пеевски и Борисов , с не виждате че протестите са платени от олигарсите начело с Черепа , Прокопиев , Бобокови и сие , искащи да спрат съдебните процеси срещу тях и да измъкнат невредими! Тези хора ли са промяната?

    Коментиран от #14

    10:30 11.01.2026

  • 13 Сила

    5 5 Отговор
    Бягай момче , бягай ...виж коментарите , виж злобата и тесногръдието и БЯГАЙ НАДАЛЕЧЕ !!! Нямаш бъдеще тука .....

    Коментиран от #16, #18

    10:38 11.01.2026

  • 14 Арт инсталация с горяща кофа за боклук

    6 1 Отговор

    До коментар #12 от "Майора":

    Когато раздавали акъл, военните били на учение. Само вакуум има под фуражките.

    10:38 11.01.2026

  • 15 Оракула от Делфи

    4 5 Отговор
    Браво на момчето!
    Доста мъдро мислене за човек ,който ще гласува за първи
    път в живота си!!!
    Рабира се че тези млади хора които се интересуват от политика , трябва да имат възможност да пробват силите си в днешната политика !
    Нужна е някаква квота за млади неопетнени личности,
    да представят техните визий за бъдещето си!
    В последните 35 години в политиката влизаха и влизат , само
    перфорирани " патешки джуки" и корумпирани Калинки!!!
    Виж само зам. омбудсманката и ще ти "падне мерака" за всичко!!!

    10:40 11.01.2026

  • 16 хе хе

    6 2 Отговор

    До коментар #13 от "Сила":

    80% от статиите и коментарите тук са по сценарий и срещу пари.

    10:40 11.01.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 абе тоя

    11 4 Отговор

    До коментар #13 от "Сила":

    Какво толкова е направил та редовно ни информират за мнението му? Всяко пето дете омръзнало му да играе игри, прави сайтове. Този с какво е по-специален?

    Коментиран от #24

    10:41 11.01.2026

  • 19 Германец

    3 1 Отговор

    До коментар #8 от "И аз чух":

    Само дето робите нямат право на пенсия 😉

    10:43 11.01.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 аман

    7 3 Отговор
    Поредната гъвкава китка - без знания , без опит , без ценз , без ден трудов стаж , без една изкарана (самостоятелно) стотинка , обаче ... с мераци до небесата ?! Искаме , искаме , искаме , искаме , искаме !!! Какво искате , бе ?! Искате всичко наготово , искате да станете милиардери ей така - с щракане на пръсти ?! Не става !!! Аман от вчерашни пик .. овци !

    Коментиран от #28

    10:44 11.01.2026

  • 22 Да да да

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "Безмислен":

    Като прочетох какво си написал и се сетих за българската поговорка,прос народ слаба държава.

    10:44 11.01.2026

  • 23 Програмист

    3 2 Отговор

    До коментар #8 от "И аз чух":

    Арменците, които попаднаха под турско робство в нагорни карабах им спряха пенсиите.. също и на кюрдите в Северна Сирия, които са под контрола на турция 😉 просто ще ви оставят да изп укате от глад 😏

    10:45 11.01.2026

  • 24 Българин

    3 5 Отговор

    До коментар #18 от "абе тоя":

    А ти с какво си специален бе дрътак че трябва да ти слушаме мнението ти нямаш право на мнение!

    Коментиран от #29, #31

    10:46 11.01.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Софиянец

    2 0 Отговор

    До коментар #26 от "Българин":

    Останаха само незаконнк сметища и гробове

    10:48 11.01.2026

  • 28 Германец

    2 2 Отговор

    До коментар #21 от "аман":

    А ти какви знания имаш освен да въртиш геврека с купен изпит бе булгарак 🤣🤣🤣🤣💩💩💩

    10:49 11.01.2026

  • 29 дърртак

    3 2 Отговор

    До коментар #24 от "Българин":

    Не ми отговори с какво този е по-специален от останалите? На мен ми намисрисва на платена корпоративна реклама и някой го пробутва за бъдещ висок партиен пост.

    Коментиран от #33

    10:50 11.01.2026

  • 30 Виж сега,

    5 1 Отговор
    Много точно е наизустил опорките на Асен Василев. Но вече не вървят.Ако на жълтите павета се събирате да крещите,палите и си правите селфи,в страната хората имат здрав разум. А вие си живейте в измисления свят на Хари Потър.

    10:51 11.01.2026

  • 31 абе

    4 1 Отговор

    До коментар #24 от "Българин":

    Кажи ми кой е дедо му и ще ти кажа какъв ще стане тоя.

    10:52 11.01.2026

  • 32 Перо

    3 1 Отговор
    Моделът е сбъркан още от 1991 г. Конституция и закони за капитализма, писани от соц. юристи, дефектна държавна структура и организация, 100% криминализирана икономика, измислени и вечни случайници за политици, квотно назначение във всички власти и мн., държавно финансиране на частни организации, ултра раздута и полуграмотна държавна администрация и др. простотии! След 35 г. чакане, какво дочакахме, пенсионери със стаж от парламента, които вечно ни променят към “демокрация”, която не са виждали и чували? Упадък във всички сфери на общественото развитие!

    Коментиран от #34, #37

    10:56 11.01.2026

  • 33 Българин

    0 5 Отговор

    До коментар #29 от "дърртак":

    С това че създава бвп за разлика от тебе бе пенсийо айде че курбана ти ври на 4

    Коментиран от #36

    10:56 11.01.2026

  • 34 разбира се

    0 1 Отговор

    До коментар #32 от "Перо":

    36 години ни лъжат че руснаците са си тръгнали от България и не ни управляват комунистите. Фактите показват точно обратното.

    10:57 11.01.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 нещо се изнерви. гладен ли си

    2 0 Отговор

    До коментар #33 от "Българин":

    Какъв БВП създава този младеж? Какви данъци плати на държавата от този БВП? Има държавни заеми с лихвите да се връщат.

    10:59 11.01.2026

  • 37 Германец

    1 2 Отговор

    До коментар #32 от "Перо":

    Ми като сте народ от мутри и мечтаеещи да бъдат мутри няма как да е другояче

    10:59 11.01.2026

  • 38 този момък

    2 0 Отговор
    На женерал Атанас Атанасов внук му ли е?

    11:00 11.01.2026

  • 39 Перо

    2 0 Отговор
    Кой го бута това момче в политиката, обикновено напиращите за това са родители от прованса! Вместо да търси и учи в несоросистки университет и да се стреми към професионално развитие, то е тръгнало да става унтерменш с пари от небето, само че се разминава с времето!

    11:08 11.01.2026

  • 40 Ако е програмист, а не е нпо актьор

    1 0 Отговор
    Защо не направи сайт Черно евро, където да са посочени всички сигнали за високи цени, злоупотреби, липса на евро?

    11:10 11.01.2026

  • 41 Марти...

    0 1 Отговор
    ...зелен си , дядовото, зелен, неопитен и наивен. Но си млад, да си жив и здрав, и пътят е пред теб. Внимавай с пистата, да не се хлъзнеш опасно по нея.

    11:16 11.01.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

