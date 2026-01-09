Новини
Дебют за най-евтината електрическа Kia

9 Януари, 2026

EV2 ще се предлага с цена около 30 хиляди евро

Дебют за най-евтината електрическа Kia - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Kia официално разширява своята дизайнерска философия „Opposites United“ в сегмента B с глобалния дебют на изцяло новия EV2. Представен на автомобилното изложение в Брюксел, този компактен електрически SUV се позиционира като критична входна точка към гамата електромобили на Kia, като се нарежда под EV3 като достъпен, подходящ за града автомобил. С приблизителна стартова цена от около 30 000 евро, произведеният в Словакия EV2 е проектиран да демократизира високотехнологичната електрическа архитектура на марката за по-широка аудитория. С дължина от около 4,1 метра, EV2 се отличава с уверена, изправена стойка, характеризираща се с масивни колесни арки и характерното за марката вертикално осветление, което го прави да изглежда като здрава, умалена версия на флагманския EV9.

Под капака Kia предлага два различни вида „гориво“ за EV2, за да отговори на различни профили на шофиране. Базовият вариант разполага с батерия от 42,2 kWh, съчетана с преден мотор с мощност 145 к.с. (108 kW), осигуряващ пробег в градски условия от около 317 км. За тези, които планират по-често шофиране по магистрали, ще бъде налична по-голяма батерия от 61,0 kWh, която увеличава очаквания пробег до по-значителните 448 км. Въпреки че пропуска ултрабързото 800-волтово зарядно оборудване на по-скъпите си събратя в полза на по-икономична 400-волтова система, EV2 все пак може да завърши бързо DC заряждане за около 30 минути. Забележително е, че шасито поддържа висококачествено AC зареждане както при 11, така и при 22 kW, и включва V2L (Vehicle-to-Load) възможности, което позволява на автомобила да действа като мобилна батерия за външно оборудване.

Дебют за най-евтината електрическа Kia

Във вътрешността, инженерите на Kia са се фокусирали върху максималното оползотворяване на всеки милиметър от 2565-милиметровото междуосие. Интериорът е изненадващо гъвкав, предлагайки избор между конфигурации с четири и пет седалки с плъзгащи се и накланящи се задни седалки, които позволяват на собствениците да дадат приоритет или на пространството за краката на задните седалки, или на капацитета на багажника. В най-практичната си конфигурация с четири места, багажникът предлага до 403 литра пространство, допълнено от удобен 15-литров „frunk“ за кабели за зареждане. Таблото за управление е доминирано от „олекотена“ версия на тройния екран ccNC на Kia, който обединява цифров клъстер, климатични контроли и централен инфоразвлекателен център в единен интерфейс.

Дебют за най-евтината електрическа Kia

Въпреки позиционирането си в началната ценова категория, EV2 не пести от цифровите удобства, които очакват съвременните купувачи. Моделът се предлага стандартно с възможност за безжично обновяване (OTA), поддръжка на цифров ключ и цялостен набор от усъвършенствани системи за подпомагане на водача, включително дистанционно паркиране и 360-градусова камера. С увеличаването на производството в Словакия тази пролет, EV2 изглежда готов да се превърне в лидер по обем в надпреварата за предоставяне на достъпна, безкомпромисна електрическа мобилност на масовия пазар.


  • 1 Пич

    1 0 Отговор
    Егатимуси и грознотуси...

    12:47 09.01.2026

  • 2 преминаващ

    1 1 Отговор
    30000 евтино ли е? В клуба на еврозадлъжнелите...

    13:11 09.01.2026