Танкер под панамски флаг е задържан в грузински териториални води

Бреговата охрана на Граничната полиция на грузинското Министерство на вътрешните работи задържа танкера Caminero, плаващ под панамски флаг, за нарушаване на правилата за навигация. Това съобщи Граничната полиция на грузинското Министерство на вътрешните работи.

„Служители на отдела за брегова охрана на Граничната полиция на Министерството на вътрешните работи задържаха танкера Caminero, плаващ под панамски флаг, в грузински териториални води за нарушаване на правилата за навигация“, се казва в изявлението.

Както се съобщава, срещу капитана на танкера, турски гражданин, е образувано административно производство по член 114 за нарушаване на правилата за навигация. Капитанът е глобен с 15 000 лари (приблизително 5500 USD). След плащане на глобата, на плавателния съд ще бъде разрешено свободно движение.