Завръщането на една легенда: Packard е отново на пазара

16 Септември, 2025 12:22 1 787 9

Въпреки че Packard е американска марка, този конкретен модел е проектиран от JB classic & bespoke в Нидерландия

Завръщането на една легенда: Packard е отново на пазара - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

След 67-годишно отсъствие, легендарната американска марка Packard се завръща на автомобилната сцена. Първият модел на възродения производител е авангардният луксозен седан Excellence, оборудван с мощен двигател W12. Новият Packard Excellence беше представен на автомобилното изложение Wheels marienwaerdt в Нидерландия.

Въпреки че Packard е американска марка, този конкретен модел е проектиран от JB classic & bespoke в Нидерландия. Създаден е по поръчка за анонимен клиент, но има потенциал за производство в малки серии. Името не е избрано случайно – през 50-те години на миналия век е съществувал прототип на Packard Excellence, разработен съвместно с френската компания Facel Vega, който така и не стига до серийно производство поради фалита на марката.

Новият седан е дълъг 5.3 метра и е изграден на платформата на Bentley Flying Spur, но външният му вид е напълно оригинален. Отличава се с неокласически дизайн, широка предна решетка и вертикални фарове. Интересен детайл са задните врати, които се отварят обратно на посоката на движение.

Интериорът на автомобила е заимстван от Bentley Flying Spur, като луксозният му вид е подчертан от висококачествени кожени и дървени елементи. Двигателят също е от Bentley – 6.0-литров W12 с два турбокомпресора, генериращ мощност от 635 конски сили и комбиниран с 8-степенна автоматична скоростна кутия.

Марката Packard е съществувала от 1899 до 1958 година и е произвеждала скъпи автомобили от бизнес класа. Тя е известна с въвеждането на първия в света 12-цилиндров модел Packard twin six през 1916 година. Сред собствениците на автомобили Packard са били известни личности като Йосиф Сталин, пилотът Чарлз Линдберг и актьорът Кларк Гейбъл.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    20 5 Отговор
    Изглежда толкова нелепо , все едно пакистанците се го окрали от китайците и са го дали да го произвеждат афганистанците !

    Коментиран от #3

    12:30 16.09.2025

  • 2 РЕалисто

    7 3 Отговор
    безсмислена работа, някой с бол наркодолари, решил да изхарчи малко, все едни си купува бентли ........

    12:37 16.09.2025

  • 3 Пенчо доктора

    7 7 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Напротив,изглежда като Ролс Ройс фантом.

    Коментиран от #4

    12:38 16.09.2025

  • 4 Пич

    14 4 Отговор

    До коментар #3 от "Пенчо доктора":

    Хахаха , няма да те разубеждавам , но на мен по ми прилича на Волга на ромски барон , който е гепил решетка от Ролс Ройс и я в вързал с тел върху другата решетка !

    Коментиран от #6

    12:43 16.09.2025

  • 5 бай Иван

    8 0 Отговор
    Обикновено Бентли с леко пипната предница. У нас във всяко село децата си разсрасяват така колите, много беше модерен Пасат 3-ка с четири фара от БМВ.

    12:52 16.09.2025

  • 6 Пенчо доктора

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    Виждали ли сте Ролс Ройс или поне предната решетка?Има снимки в нета.

    Коментиран от #8

    13:31 16.09.2025

  • 7 карчи

    2 0 Отговор
    Бездарен "дизайнер" окепазил някое бентли! Страшна грозотия е това!

    14:03 16.09.2025

  • 8 Пич

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Пенчо доктора":

    Благодаря , ще сляза до гаража да погледна !

    14:25 16.09.2025

  • 9 ддд

    0 0 Отговор
    Спокойно и за тази кола ще се намерят купувачи. Една ограничена серия с цена около милион, два набързо ще стане колекционерска .

    15:00 16.09.2025