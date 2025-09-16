Завръщането на легенда: Packard е отново на пазара

След 67-годишно отсъствие, легендарната американска марка Packard се завръща на автомобилната сцена. Първият модел на възродения производител е авангардният луксозен седан Excellence, оборудван с мощен двигател W12. Новият Packard Excellence беше представен на автомобилното изложение Wheels marienwaerdt в Нидерландия.

Въпреки че Packard е американска марка, този конкретен модел е проектиран от JB classic & bespoke в Нидерландия. Създаден е по поръчка за анонимен клиент, но има потенциал за производство в малки серии. Името не е избрано случайно – през 50-те години на миналия век е съществувал прототип на Packard Excellence, разработен съвместно с френската компания Facel Vega, който така и не стига до серийно производство поради фалита на марката.

Новият седан е дълъг 5.3 метра и е изграден на платформата на Bentley Flying Spur, но външният му вид е напълно оригинален. Отличава се с неокласически дизайн, широка предна решетка и вертикални фарове. Интересен детайл са задните врати, които се отварят обратно на посоката на движение.

Интериорът на автомобила е заимстван от Bentley Flying Spur, като луксозният му вид е подчертан от висококачествени кожени и дървени елементи. Двигателят също е от Bentley – 6.0-литров W12 с два турбокомпресора, генериращ мощност от 635 конски сили и комбиниран с 8-степенна автоматична скоростна кутия.

Марката Packard е съществувала от 1899 до 1958 година и е произвеждала скъпи автомобили от бизнес класа. Тя е известна с въвеждането на първия в света 12-цилиндров модел Packard twin six през 1916 година. Сред собствениците на автомобили Packard са били известни личности като Йосиф Сталин, пилотът Чарлз Линдберг и актьорът Кларк Гейбъл.